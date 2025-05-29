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Монгольский бизнес оценил продукцию и решения под брендом Сделано в России - РИА Новости, 29.05.2025
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17:41 29.05.2025
https://ria.ru/20250529/rets-2019834842.html
Монгольский бизнес оценил продукцию и решения под брендом Сделано в России
Монгольский бизнес оценил продукцию и решения под брендом Сделано в России - РИА Новости, 29.05.2025
Монгольский бизнес оценил продукцию и решения под брендом Сделано в России
Участники бизнес-миссии под эгидой национального бренда "Сделано в России" провели в Улан-Баторе более 270 встреч с потенциальными партнерами из Монголии,... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T17:41:00+03:00
2025-05-29T17:41:00+03:00
экономика
монголия
улан-батор
россия
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Участники бизнес-миссии под эгидой национального бренда "Сделано в России" провели в Улан-Баторе более 270 встреч с потенциальными партнерами из Монголии, миссия была организована Российским экспортным центром (Группа ВЭБ.РФ) 22 и 23 мая, сообщает центр."В деловой поездке приняли участие представители более 30 компаний из разных регионов России. Они представили контрагентам продукцию агропромышленного комплекса, текстильной промышленности, машиностроения, а также решения для строительства, инфраструктуры и городской среды, информационные технологии. Например, многоотраслевая производственная компания "КРЗ" из Рязани продемонстрировала мягкие кровельные и гидроизоляционные материалы, компании "Фуд Тим" и "Лунское Море" - продукцию из рыбы и морепродуктов, а компания "Рич Кемикл" - дорожно-строительные материалы: ремонтную полимерно-акриловую смесь, противогололедный реагент, холодные пластики для дорожной разметки и т.д.", - говорится в сообщении.За два дня миссии участники обсудили возможности сотрудничества с более чем 90 партнерами из Монголии: представителями компаний-дистрибьюторов, трейдеров, застройщиков, профильных ассоциаций и деловых кругов. Кроме того, для экспортеров были организованы выездные встречи в офисах Улан-Баторской железной дороги, мэрии Улан-Батора, министерства экономического развития Монголии и министерства энергетики, а также некоторых компаний.По оценкам бизнеса, экспортный потенциал проведенных переговоров превышает 13 миллионов долларов. Монгольский бизнес и госсектор высоко оценили российскую продукцию и решения. Некоторые компании уже в ходе бизнес-миссии подписали соглашения о сотрудничестве, добавили в РЭЦ.В частности, московская компания "Минимакс-94" представила автоматическую метеостанцию, которая прогнозирует неблагоприятные природные явления. Такая станция используется, например, в сельском хозяйстве для определения оптимального времени для посева и уборки и контроля за погодными условиями, которые напрямую влияют на урожай. Также станция используется в дорожной отрасли для предупреждения опасных погодных явлений, таких как снег, гололед, метель, сильный ветер.Уже в первый день бизнес-миссии компания заключила соглашение о сотрудничестве с партнером из Монголии. "Минимакс-94" также участвовал в первой бизнес-миссии в Монголию в прошлом году. Тогда удалось установить первые контакты с местными предприятиями.Подписать соглашение о сотрудничестве удалось и Научно-производственному объединению "КАРАТ", который производит приборы учета и цифровых решений для энергетики, ЖКХ и строительного сектора. Компания уже экспортирует свои решения в Казахстан и Узбекистан.РЭЦ напомнил, что организация бизнес-миссий за рубеж - одна из наиболее востребованных мер государственной поддержки экспортеров. РЭЦ оказывает участникам миссий комплексную организационную и экспертную поддержку, софинансирует затраты, осуществляет поиск потенциальных зарубежных партнеров и организует переговоры с ними. График бизнес-миссий доступен на странице "Мероприятия" на цифровой платформе "Мой экспорт".
https://ria.ru/20250529/eksportery--2019733214.html
https://ria.ru/20250528/rets-2019614637.html
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экономика, монголия, улан-батор, россия, российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Монголия, Улан-Батор, Россия, Российский экспортный центр (РЭЦ)
Монгольский бизнес оценил продукцию и решения под брендом Сделано в России

РЭЦ: монгольский бизнес оценил продукцию и решения под брендом Сделано в России

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкУлан-Батор
Улан-Батор - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Улан-Батор. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Участники бизнес-миссии под эгидой национального бренда "Сделано в России" провели в Улан-Баторе более 270 встреч с потенциальными партнерами из Монголии, миссия была организована Российским экспортным центром (Группа ВЭБ.РФ) 22 и 23 мая, сообщает центр.
"В деловой поездке приняли участие представители более 30 компаний из разных регионов России. Они представили контрагентам продукцию агропромышленного комплекса, текстильной промышленности, машиностроения, а также решения для строительства, инфраструктуры и городской среды, информационные технологии. Например, многоотраслевая производственная компания "КРЗ" из Рязани продемонстрировала мягкие кровельные и гидроизоляционные материалы, компании "Фуд Тим" и "Лунское Море" - продукцию из рыбы и морепродуктов, а компания "Рич Кемикл" - дорожно-строительные материалы: ремонтную полимерно-акриловую смесь, противогололедный реагент, холодные пластики для дорожной разметки и т.д.", - говорится в сообщении.
Международная выставка здравоохранения KIHE — 2025 в Алма-Ате - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
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Вчера, 11:35
За два дня миссии участники обсудили возможности сотрудничества с более чем 90 партнерами из Монголии: представителями компаний-дистрибьюторов, трейдеров, застройщиков, профильных ассоциаций и деловых кругов. Кроме того, для экспортеров были организованы выездные встречи в офисах Улан-Баторской железной дороги, мэрии Улан-Батора, министерства экономического развития Монголии и министерства энергетики, а также некоторых компаний.
По оценкам бизнеса, экспортный потенциал проведенных переговоров превышает 13 миллионов долларов. Монгольский бизнес и госсектор высоко оценили российскую продукцию и решения. Некоторые компании уже в ходе бизнес-миссии подписали соглашения о сотрудничестве, добавили в РЭЦ.
В частности, московская компания "Минимакс-94" представила автоматическую метеостанцию, которая прогнозирует неблагоприятные природные явления. Такая станция используется, например, в сельском хозяйстве для определения оптимального времени для посева и уборки и контроля за погодными условиями, которые напрямую влияют на урожай. Также станция используется в дорожной отрасли для предупреждения опасных погодных явлений, таких как снег, гололед, метель, сильный ветер.
Уже в первый день бизнес-миссии компания заключила соглашение о сотрудничестве с партнером из Монголии. "Минимакс-94" также участвовал в первой бизнес-миссии в Монголию в прошлом году. Тогда удалось установить первые контакты с местными предприятиями.
Подписать соглашение о сотрудничестве удалось и Научно-производственному объединению "КАРАТ", который производит приборы учета и цифровых решений для энергетики, ЖКХ и строительного сектора. Компания уже экспортирует свои решения в Казахстан и Узбекистан.
РЭЦ напомнил, что организация бизнес-миссий за рубеж - одна из наиболее востребованных мер государственной поддержки экспортеров. РЭЦ оказывает участникам миссий комплексную организационную и экспертную поддержку, софинансирует затраты, осуществляет поиск потенциальных зарубежных партнеров и организует переговоры с ними. График бизнес-миссий доступен на странице "Мероприятия" на цифровой платформе "Мой экспорт".
Каир - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
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28 мая, 17:48
 
ЭкономикаМонголияУлан-БаторРоссияРоссийский экспортный центр (РЭЦ)
 
 
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