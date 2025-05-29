https://ria.ru/20250529/realme14-2019772333.html

Серия realme 14 поступила в продажу в России

Серия realme 14 поступила в продажу в России - РИА Новости, 29.05.2025

Серия realme 14 поступила в продажу в России

Компания realme, новатор технологий, объявляет о начале продаж в России новинок номерной серии: realme 14 5G и realme 14T 5G, она будет доступна в каналах... РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T17:15:00+03:00

2025-05-29T17:15:00+03:00

2025-05-29T17:15:00+03:00

технологии

россия

realme

смартфоны

наука

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МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Компания realme, новатор технологий, объявляет о начале продаж в России новинок номерной серии: realme 14 5G и realme 14T 5G, она будет доступна в каналах продаж "М-Видео-Эльдорадо".Старшая модель, 14 5G, получила передовой чипсет Snapdragon 6 Gen 4, мощную систему флагманского охлаждения и сверхъемкий аккумулятор на 6 тысяч миллиампер-часов, что обеспечивает рекордную для средней ценовой категории производительность. Корпус устройства выполнен в футуристичном стиле с интерактивным элементом Pulse Light (импульс света). В realme 14T 5G сочетаются батарея емкостью 6 тысяч миллиампер-часов с поддержкой быстрой зарядки 45 ватт и мощный процессор Dimensity 6300 5G.К выпуску новинок realme также запустит совместную акцию с онлайн-сервисом Okko: при покупке realme 14 5G или realme 14T 5G пользователи получат подписку Okko "Прайм" на 6 месяцев за 1 рубль.Передовая мощность и футуристичный дизайнRealme 14 5G – смартфон, оснащенный чипсетом Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4. Благодаря ему устройство набирает более 750 тысяч баллов в бенчмарке AnTuTu. Созданный по передовому четырехнанометровому техпроцессу чипсет повышает производительность на 15% по сравнению с предыдущим поколением. Мощности смартфона достаточно не только для повседневного использования, но и для мобильного гейминга с частотой до 90 кадров в секунду. В самых динамичных играх частоту можно увеличить до 120 кадров в секунду. Стабильность работы устройства поддерживается крупнейшей в сегменте испарительной камерой площадью 6,050 тысячи квадратных миллиметров. Система флагманского охлаждения процессора обеспечивает в 10 раз большую теплоотдачу, чем у чипсетов конкурентов.Полного заряда аккумулятора емкостью 6 тысяч миллиампер-часов с высокой плотностью энергии 782 ватт-часов на литр хватит на 10 часов беспрерывной игры и 17 часов воспроизведения видео. Батарея поддерживает беспроводную зарядку 45 ватт. При этом благодаря технологии обходной зарядки смартфоном можно пользоваться даже когда он заряжается: питание поступает напрямую на системную плату, что существенно уменьшает нагрев батареи и продлевает срок ее службы. Аккумулятор сохранит 80% емкости даже после 1,4 тысячи циклов зарядки.Realme 14 5G оснащен основным сенсором разрешением 50 мегапикселей с OIS (оптическая стабилизация изображения) для съемки фото и видео в любых условиях. Кроме того, смартфон поддерживает запись видео в повышенном разрешении 4K /30FPS (кадров в секунду).Также смартфон получил передовые AI (искусственный интеллект) функции для создания эффектных фото и видео: режим "AI Захват движения" для съемки даже на большой скорости и "AI Четкое лицо" для улучшения качества портретов.Дизайн realme 14 5G вдохновлен научной фантастикой: заднюю панель телефона в серебряном цвете украшают смелые геометрические линии, воспроизведенные на металлическом корпусе с помощью передовой технологии нано-литографии. А оранжевый акцент и ярко-оранжевая кнопка питания подчеркивают мощность смартфона. Также смартфон доступен в графитовом черном и розовом цветах.Еще одна уникальная деталь дизайна новинки — интерактивный элемент Pulse Light. Расположенный вокруг модуля камеры динамический элемент, пульсирует и светится теплым белым светом, по-особому реагируя на каждое действие. Он откликается, например, на победу в матче, входящий вызов или уведомление. Подсветку можно дополнительно персонализировать, выбрав один из нескольких режимов, включая пульсирующий "Вспышка" или более плавный "Дыхание".Корпус realme 14 5G защищен от пыли и влаги по стандарту IP69. Он выдерживает как воздействие капель дождя или падение в лужу, так и нахождение под струей кипятка под давлением до двух минут. Смартфон подойдет и для подводной съемки: для этого предусмотрен специальный режим.Автономность для любой задачиВысокая производительность и длительное время автономной работы — общие черты обоих смартфонов серии. Модель realme 14T 5G набирает 460 000 баллов в бенчмарке AnTuTu благодаря чипсету Dimensity 6300 5G. Высокая энергоэффективность чипа обеспечивает прирост производительности графического процессора на 50% и увеличение частоты кадров в играх на 13%, по сравнению с конкурентами в сегменте.Аккумулятор емкостью 6 тысяч миллиампер-часов с плотностью энергии 728 ватт-часов на литр обеспечивает до 11,5 часа игрового процесса или 17,2 часа просмотра видео. Устройство поддерживает беспроводную зарядку 45 ватт. Благодаря технологии обходной зарядки смартфон остается функциональным во время подключения к сети: питание поступает напрямую на системную плату, что существенно уменьшает нагрев батареи и продлевает срок ее службы. Даже после 1,4 тысячи циклов перезарядки емкость аккумулятора сохраняется на 80%.На задней крышке realme 14T 5G изображен повторяющийся рисунок волны, выполненный с использованием 3D-литографии. Специальные светящиеся чернила делают изображение объемнее, усиливая его реалистичность.Доступность в РоссииRealme 14 5G можно приобрести во всех магазинах партнеров realme в серебряном, графитовом черном и розовом цветах.Realme 14Т 5G можно приобрести во всех магазинах партнеров realme в черном, фиолетовом и зеленом цветах.С 01 мая до 20 июня 2025 года при покупке смартфонов realme 14 5G или realme 14T 5G пользователь получает подписку Оkko "Прайм" на 6 месяцев за 1 рубль. Акция* действует только для новых пользователей и тех, у кого не было активной подписки "Прайм" последние три месяца. Помимо возможности смотреть фильмы и сериалы в онлайн-кинотеатре Okko, подписка "Прайм" дает повышенный кешбэк до 20% в сервисах "Самокат", "Купер", "ЕАПТЕКА", и "Ситидрайв", +1% к ставке по вкладу в ПАО "Сбербанк", бесплатное обслуживание "СберКарты" и другие привилегии.О компании realmeRealme — глобальный технологичный бренд, который специализируется на производстве смартфонов и умных устройств, делающих высокие технологии доступными широкому кругу потребителей. realme стремится создавать продукты с высокой производительностью и стильным дизайном, предоставлять отличный сервис и исследовать все технологические возможности смартфонов.Компания была основана в 2018 году Скаем Ли. Во втором квартале 2021 года realme вошел в список шести ведущих международных поставщиков смартфонов, а количество пользователей к настоящему моменту достигло 160 миллионов. В четвертом квартале 2023 года глобальные поставки смартфонов realme превысили 200 миллионов единиц. Компания заняла пятое место по скорости достижения этой отметки.Realme постоянно расширяет географию присутствия, сейчас бренд представлен на более чем 60 рынках, таких как Китай, Индия, Россия, страны Юго-Восточной Азии, Европы и Африки. В тридцати из них компания вошла в топ-5 всего за три года с момента основания. В июле 2022 года, согласно отчету Canalys (Каналис), бренд вошел в топ-3 (sell-in (продажа производителем дистрибьютору)) по продажам в России.В 2024 году компания объявила о ребрендинге под новым слоганом Make it real (сделай это настоящим). В соответствии с новым духом realme больше сфокусируется на молодых пользователях и нацелится на то, чтобы приносить реальные, очевидные и ощутимые преимущества в их жизнь.Подробная информация на сайте.Новинку скоро можно будет приобрести в ”М.Видео-Эльдорадо”.*Информация об организаторе Акции, правилах ее проведения, количестве подписок по результатам Акции, сроках, месте и порядке их получения на сайте, акция проводится с 1 мая по 20 июня 2025 года.ООО "МВМ", 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корпус 20, 5 этаж, помещение II, комната 3, ОГРН 1057746840095, ИНН 7707548740, КПП 997350001, БИК 044525225.Реклама, Рекламодатель ООО "МВМ", erid: F7NfYUJCUneRJUjbdrqt

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технологии, россия, realme, смартфоны