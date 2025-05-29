https://ria.ru/20250529/razgovor-2019745408.html

В Кремле рассказали, когда может состояться новый разговор Путина и Трампа

В Кремле рассказали, когда может состояться новый разговор Путина и Трампа - РИА Новости, 29.05.2025

В Кремле рассказали, когда может состояться новый разговор Путина и Трампа

Разговор президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа состоится по мере необходимости, он может быть согласован очень быстро, заявил... РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T12:30:00+03:00

2025-05-29T12:30:00+03:00

2025-05-29T12:30:00+03:00

политика

россия

сша

сочи

владимир путин

дмитрий песков

дональд трамп

образовательный центр "сириус"

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Разговор президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа состоится по мере необходимости, он может быть согласован очень быстро, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "По мере необходимости. Каналы связи налажены, при необходимости очень быстро можно согласовать такой телефонный разговор", - сказал Песков журналистам. Ранее Путин созвонился с лидером США 19 мая из здания музыкальной школы на территории Образовательного центра "Сириус". В этот день глава государства находился с рабочей поездкой в Сочи. Переговоры продолжались более двух часов. Как сообщал российский лидер по итогам беседы, Москва готова работать над меморандумом с Киевом, включающим и прекращение огня.

https://ria.ru/20250527/kiev-2019350488.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, сша, сочи, владимир путин, дмитрий песков, дональд трамп, образовательный центр "сириус", переговоры россии и украины в стамбуле — 2025