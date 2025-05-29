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В Кремле рассказали, когда может состояться новый разговор Путина и Трампа - РИА Новости, 29.05.2025
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12:30 29.05.2025
https://ria.ru/20250529/razgovor-2019745408.html
В Кремле рассказали, когда может состояться новый разговор Путина и Трампа
В Кремле рассказали, когда может состояться новый разговор Путина и Трампа - РИА Новости, 29.05.2025
В Кремле рассказали, когда может состояться новый разговор Путина и Трампа
Разговор президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа состоится по мере необходимости, он может быть согласован очень быстро, заявил... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T12:30:00+03:00
2025-05-29T12:30:00+03:00
политика
россия
сша
сочи
владимир путин
дмитрий песков
дональд трамп
образовательный центр "сириус"
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Разговор президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа состоится по мере необходимости, он может быть согласован очень быстро, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "По мере необходимости. Каналы связи налажены, при необходимости очень быстро можно согласовать такой телефонный разговор", - сказал Песков журналистам. Ранее Путин созвонился с лидером США 19 мая из здания музыкальной школы на территории Образовательного центра "Сириус". В этот день глава государства находился с рабочей поездкой в Сочи. Переговоры продолжались более двух часов. Как сообщал российский лидер по итогам беседы, Москва готова работать над меморандумом с Киевом, включающим и прекращение огня.
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политика, россия, сша, сочи, владимир путин, дмитрий песков, дональд трамп, образовательный центр "сириус", переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
Политика, Россия, США, Сочи, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, Образовательный центр "Сириус", Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
В Кремле рассказали, когда может состояться новый разговор Путина и Трампа

Песков: новый разговор Путина и Трампа состоится по мере необходимости

© Фото : Администрация Президента РоссииПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© Фото : Администрация Президента России
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Разговор президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа состоится по мере необходимости, он может быть согласован очень быстро, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"По мере необходимости. Каналы связи налажены, при необходимости очень быстро можно согласовать такой телефонный разговор", - сказал Песков журналистам.
Ранее Путин созвонился с лидером США 19 мая из здания музыкальной школы на территории Образовательного центра "Сириус". В этот день глава государства находился с рабочей поездкой в Сочи. Переговоры продолжались более двух часов. Как сообщал российский лидер по итогам беседы, Москва готова работать над меморандумом с Киевом, включающим и прекращение огня.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
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ПолитикаРоссияСШАСочиВладимир ПутинДмитрий ПесковДональд ТрампОбразовательный центр "Сириус"Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
 
 
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