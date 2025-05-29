Поставка Киеву дальнобойных ракет подорвет мирный процесс, считает эксперт
Ливен: поставка Киеву дальнобойных ракет создает риск ответных шагов от России
© AP Photo / South Korea Defense MinistryРакета Taurus
© AP Photo / South Korea Defense Ministry
Ракета Taurus. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Намерение Германии поставлять Украине дальнобойные ракеты, а также содействовать их производству подрывает перспективы урегулирования конфликта и создает риск ответных шагов со стороны России, заявил РИА Новости директор евразийской программы американского Института ответственного государственного управления Куинси Анатоль Ливен.
Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Берлин поддержит Украину в разработке собственных дальнобойных систем, на фоне снятия ограничений на удары по территории России, согласованных с США, Великобританией и Францией. Кроме того, во вторник канцлер отметил, что решение было принято еще несколько месяцев назад. Владимир Зеленский после визита в ФРГ в среду заявил в интервью телеканалу RTL, что Киев и Берлин работают над вопросом поставок Taurus, но отказался раскрыть детали.
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"С точки зрения мирного процесса это очень плохо, даже злокачественно, потому что, если Москва может пойти на компромиссы или отказаться от других требований к Украине, то она точно будет настаивать на отказе Киева от дальнобойных ракет", — сказал Ливен.
По мнению Ливена, подобная политика пересекает "красные линии" Москвы и может сорвать дипломатические усилия по урегулированию конфликта на Украине. Он также усомнился в ее технической реализуемости.
"Не совсем ясно, как это вообще будет работать на практике, ведь этим ракетам необходима американская система картографирования местности, чтобы поражать цели", — отметил он.
"Это способ для немецкого правительства вооружать Украину в долгосрочной перспективе, не поставляя (как они надеются) собственные ракеты и избегая ответных действий со стороны России", — добавил Ливен.
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При этом он подчеркнул, что даже такой опосредованный подход не исключает риска ответной реакции Москвы.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее отмечала, что Москва будет расценивать удар немецкими ракетами Taurus по любым российским объектам как участие Берлина в боевых действиях на стороне Киева.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду заявил, что заявления канцлера ФРГ по дальнобойному оружию препятствуют попыткам выйти на траекторию мирного процесса по Украине и провоцируют продолжение войны.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.