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Силы ПВО за ночь уничтожили 48 украинских дронов
Силы ПВО за ночь уничтожили 48 украинских дронов - РИА Новости, 29.05.2025
Силы ПВО за ночь уничтожили 48 украинских дронов
Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 48 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T07:13:00+03:00
2025-05-29T07:13:00+03:00
2025-05-29T07:20:00+03:00
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 48 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны России."В период с 20.00 мск 28 мая дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 48 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении министерства.МО РФ отмечает, что 30 были сбиты над Белгородской областью, по четыре - над Орловской, Рязанской областями и Крымом, три - над территорией московского региона, два - над Брянской областью и один - над территорией Тамбовской.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, безопасность, белгородская область, рязанская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Белгородская область, Рязанская область
Силы ПВО за ночь уничтожили 48 украинских дронов
Силы ПВО за ночь уничтожили 48 украинских дронов над российскими регионами