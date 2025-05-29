https://ria.ru/20250529/pvo-2019699685.html

Силы ПВО за ночь уничтожили 48 украинских дронов

Силы ПВО за ночь уничтожили 48 украинских дронов - РИА Новости, 29.05.2025

Силы ПВО за ночь уничтожили 48 украинских дронов

Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 48 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T07:13:00+03:00

2025-05-29T07:13:00+03:00

2025-05-29T07:20:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 48 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны России."В период с 20.00 мск 28 мая дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 48 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении министерства.МО РФ отмечает, что 30 были сбиты над Белгородской областью, по четыре - над Орловской, Рязанской областями и Крымом, три - над территорией московского региона, два - над Брянской областью и один - над территорией Тамбовской.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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белгородская область

рязанская область

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Дарья Буймова

россия, безопасность, белгородская область, рязанская область