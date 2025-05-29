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Общавшейся с Путиным многодетной семье вручили ключи от квартиры - РИА Новости, 29.05.2025
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20:21 29.05.2025
https://ria.ru/20250529/putin-2019860967.html
Общавшейся с Путиным многодетной семье вручили ключи от квартиры
Общавшейся с Путиным многодетной семье вручили ключи от квартиры - РИА Новости, 29.05.2025
Общавшейся с Путиным многодетной семье вручили ключи от квартиры
Многодетной семье Боголовых из Ингушетии, которая в четверг принимала участие во встрече с президентом России Владимиром Путиным, вручили ключи от... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T20:21:00+03:00
2025-05-29T20:21:00+03:00
общество
жилье
республика ингушетия
россия
северо-кавказский федеральный округ
владимир путин
махмуд-али калиматов
семья
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НАЛЬЧИК, 29 мая – РИА Новости. Многодетной семье Боголовых из Ингушетии, которая в четверг принимала участие во встрече с президентом России Владимиром Путиным, вручили ключи от четырехкомнатной квартиры, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов в Telegram-канале. Путин в четверг провел встречу с многодетными семьями из девяти регионов страны. Президент пообщался с матерями, удостоенными почетного звания "Мать-героиня", и семьями, которые награждены орденом "Родительская слава". Марьям Хамхоева и Беслан Боголов из Ингушетии воспитывают десятерых сыновей и одну дочь. Девочка показала президенту рисунок, на котором изображена ингушская родовая башня "Лейми" и Московский Кремль. Один из мальчиков прочитал написанное его матерью стихотворение про "край любимый" - Ингушетию. Путин похвалил обоих детей. "Полномочный представитель президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка по поручению президента вручил многодетной матери Марьям Хамхоевой знак особого отличия - орден "Мать-героиня". Вместе с ним Марьям Хамхоевой были вручены ключи от четырехкомнатной квартиры в городе Назрани", - написал Калиматов. Он напомнил, что супруги Боголовы воспитывают 11 детей, младшему из которых исполнилось всего несколько месяцев. "Мы чествуем родителей, которые не просто взяли на себя большую ответственность, но и достойно несут ее из года в год. Одиннадцать детей - это не только благословение, но и огромный труд… От всей души желаю крепкого здоровья, большого семейного благополучия и вырастить достойных своей Отчизны сыновей и дочерей", - отметил глава Ингушетии.
https://ria.ru/20250529/putin-2019843418.html
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общество, жилье, республика ингушетия, россия, северо-кавказский федеральный округ, владимир путин, махмуд-али калиматов, семья, многодетная семья
Общество, Жилье, Республика Ингушетия, Россия, Северо-Кавказский Федеральный округ, Владимир Путин, Махмуд-Али Калиматов, Семья, многодетная семья
Общавшейся с Путиным многодетной семье вручили ключи от квартиры

Общавшейся с Путиным многодетной семье из Ингушетии вручили ключи от квартиры

© Президент РоссииМногодетная семья из Ингушетии во время общения с президентом РФ Владимиром Путиным по видеосвязи
Многодетная семья из Ингушетии во время общения с президентом РФ Владимиром Путиным по видеосвязи - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© Президент России
Многодетная семья из Ингушетии во время общения с президентом РФ Владимиром Путиным по видеосвязи
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НАЛЬЧИК, 29 мая – РИА Новости. Многодетной семье Боголовых из Ингушетии, которая в четверг принимала участие во встрече с президентом России Владимиром Путиным, вручили ключи от четырехкомнатной квартиры, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов в Telegram-канале.
Путин в четверг провел встречу с многодетными семьями из девяти регионов страны. Президент пообщался с матерями, удостоенными почетного звания "Мать-героиня", и семьями, которые награждены орденом "Родительская слава". Марьям Хамхоева и Беслан Боголов из Ингушетии воспитывают десятерых сыновей и одну дочь. Девочка показала президенту рисунок, на котором изображена ингушская родовая башня "Лейми" и Московский Кремль. Один из мальчиков прочитал написанное его матерью стихотворение про "край любимый" - Ингушетию. Путин похвалил обоих детей.
Президент РФ Владимир Путин встретился с семьями, награжденными орденом Родительская слава, и матерями, удостоенными почетного звания Мать-героиня - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
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Он напомнил, что супруги Боголовы воспитывают 11 детей, младшему из которых исполнилось всего несколько месяцев.
"Мы чествуем родителей, которые не просто взяли на себя большую ответственность, но и достойно несут ее из года в год. Одиннадцать детей - это не только благословение, но и огромный труд… От всей души желаю крепкого здоровья, большого семейного благополучия и вырастить достойных своей Отчизны сыновей и дочерей", - отметил глава Ингушетии.
Президент РФ Владимир Путин встретился с семьями, награжденными орденом Родительская слава, и матерями, удостоенными почетного звания Мать-героиня - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
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ОбществоЖильеРеспублика ИнгушетияРоссияСеверо-Кавказский Федеральный округВладимир ПутинМахмуд-Али КалиматовСемьямногодетная семья
 
 
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