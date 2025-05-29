https://ria.ru/20250529/putin-2019860967.html

Общавшейся с Путиным многодетной семье вручили ключи от квартиры

Общавшейся с Путиным многодетной семье вручили ключи от квартиры - РИА Новости, 29.05.2025

Общавшейся с Путиным многодетной семье вручили ключи от квартиры

Многодетной семье Боголовых из Ингушетии, которая в четверг принимала участие во встрече с президентом России Владимиром Путиным, вручили ключи от... РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T20:21:00+03:00

2025-05-29T20:21:00+03:00

2025-05-29T20:21:00+03:00

общество

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республика ингушетия

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северо-кавказский федеральный округ

владимир путин

махмуд-али калиматов

семья

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НАЛЬЧИК, 29 мая – РИА Новости. Многодетной семье Боголовых из Ингушетии, которая в четверг принимала участие во встрече с президентом России Владимиром Путиным, вручили ключи от четырехкомнатной квартиры, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов в Telegram-канале. Путин в четверг провел встречу с многодетными семьями из девяти регионов страны. Президент пообщался с матерями, удостоенными почетного звания "Мать-героиня", и семьями, которые награждены орденом "Родительская слава". Марьям Хамхоева и Беслан Боголов из Ингушетии воспитывают десятерых сыновей и одну дочь. Девочка показала президенту рисунок, на котором изображена ингушская родовая башня "Лейми" и Московский Кремль. Один из мальчиков прочитал написанное его матерью стихотворение про "край любимый" - Ингушетию. Путин похвалил обоих детей. "Полномочный представитель президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка по поручению президента вручил многодетной матери Марьям Хамхоевой знак особого отличия - орден "Мать-героиня". Вместе с ним Марьям Хамхоевой были вручены ключи от четырехкомнатной квартиры в городе Назрани", - написал Калиматов. Он напомнил, что супруги Боголовы воспитывают 11 детей, младшему из которых исполнилось всего несколько месяцев. "Мы чествуем родителей, которые не просто взяли на себя большую ответственность, но и достойно несут ее из года в год. Одиннадцать детей - это не только благословение, но и огромный труд… От всей души желаю крепкого здоровья, большого семейного благополучия и вырастить достойных своей Отчизны сыновей и дочерей", - отметил глава Ингушетии.

https://ria.ru/20250529/putin-2019843418.html

https://ria.ru/20250529/putin-2019813484.html

республика ингушетия

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общество, жилье, республика ингушетия, россия, северо-кавказский федеральный округ, владимир путин, махмуд-али калиматов, семья, многодетная семья