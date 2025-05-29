Общавшейся с Путиным многодетной семье вручили ключи от квартиры
Общавшейся с Путиным многодетной семье из Ингушетии вручили ключи от квартиры
© Президент РоссииМногодетная семья из Ингушетии во время общения с президентом РФ Владимиром Путиным по видеосвязи
Многодетная семья из Ингушетии во время общения с президентом РФ Владимиром Путиным по видеосвязи
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НАЛЬЧИК, 29 мая – РИА Новости. Многодетной семье Боголовых из Ингушетии, которая в четверг принимала участие во встрече с президентом России Владимиром Путиным, вручили ключи от четырехкомнатной квартиры, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов в Telegram-канале.
Путин в четверг провел встречу с многодетными семьями из девяти регионов страны. Президент пообщался с матерями, удостоенными почетного звания "Мать-героиня", и семьями, которые награждены орденом "Родительская слава". Марьям Хамхоева и Беслан Боголов из Ингушетии воспитывают десятерых сыновей и одну дочь. Девочка показала президенту рисунок, на котором изображена ингушская родовая башня "Лейми" и Московский Кремль. Один из мальчиков прочитал написанное его матерью стихотворение про "край любимый" - Ингушетию. Путин похвалил обоих детей.
"Полномочный представитель президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка по поручению президента вручил многодетной матери Марьям Хамхоевой знак особого отличия - орден "Мать-героиня". Вместе с ним Марьям Хамхоевой были вручены ключи от четырехкомнатной квартиры в городе Назрани", - написал Калиматов.
Он напомнил, что супруги Боголовы воспитывают 11 детей, младшему из которых исполнилось всего несколько месяцев.
"Мы чествуем родителей, которые не просто взяли на себя большую ответственность, но и достойно несут ее из года в год. Одиннадцать детей - это не только благословение, но и огромный труд… От всей души желаю крепкого здоровья, большого семейного благополучия и вырастить достойных своей Отчизны сыновей и дочерей", - отметил глава Ингушетии.