Путин рассказал об общении со старцами РПЦ Иоанном и Илием
Путин поделился впечатлениями об архимандрите Иоанне и схиархимандрите Илии
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с семьями, награжденными орденом "Родительская слава", и матерями, удостоенными почетного звания "Мать-героиня"
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с семьями, награжденными орденом "Родительская слава", и матерями, удостоенными почетного звания "Мать-героиня"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал о личном общении со старцами архимандритом Иоанном (Крестьянкиным) и духовником патриарха Кирилла схиархимандритом Илием (Ноздриным).
"Они (старцы - ред.) очень глубокие люди были, очень глубокие, искренние, и в то же время с твёрдым внутренним стержнем и характером. Вот это, пожалуй, самое главное было впечатление. И от одного человека, и от другого. С одной стороны, это люди глубокие, с философскими взглядами на жизнь и с очень большим чувством всегда к людям относившиеся. И в то же время с твердым, жестким стержнем. Вот это, пожалуй, самое главное впечатление", - сказал глава государства в ходе встречи с многодетными семьями из разных регионов РФ в режиме видеоконференции.
Путин также отметил, что "некоторые вещи" из разговоров со старцами запомнит навсегда и будет "иметь в виду даже в ходе своей работы".
В феврале 2006 года скончался один из самых известных старцев Русской православной церкви (РПЦ) - духовник Псково-Печерского монастыря, архимандрит Иоанн (Крестьянкин). Духовник патриарха Московского и всея Руси Кирилла схиархимандрит Илий умер в возрасте 93 лет в марте 2025 года.
Путин раскрыл формулу любви
Вчера, 16:39