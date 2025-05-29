https://ria.ru/20250529/putin-2019836126.html

Путин рассказал об общении со старцами РПЦ Иоанном и Илием

Путин рассказал об общении со старцами РПЦ Иоанном и Илием - РИА Новости, 29.05.2025

Путин рассказал об общении со старцами РПЦ Иоанном и Илием

Президент РФ Владимир Путин рассказал о личном общении со старцами архимандритом Иоанном (Крестьянкиным) и духовником патриарха Кирилла схиархимандритом Илием... РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T17:43:00+03:00

2025-05-29T17:43:00+03:00

2025-05-29T18:01:00+03:00

религия

россия

владимир путин

русская православная церковь

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал о личном общении со старцами архимандритом Иоанном (Крестьянкиным) и духовником патриарха Кирилла схиархимандритом Илием (Ноздриным). "Они (старцы - ред.) очень глубокие люди были, очень глубокие, искренние, и в то же время с твёрдым внутренним стержнем и характером. Вот это, пожалуй, самое главное было впечатление. И от одного человека, и от другого. С одной стороны, это люди глубокие, с философскими взглядами на жизнь и с очень большим чувством всегда к людям относившиеся. И в то же время с твердым, жестким стержнем. Вот это, пожалуй, самое главное впечатление", - сказал глава государства в ходе встречи с многодетными семьями из разных регионов РФ в режиме видеоконференции. Путин также отметил, что "некоторые вещи" из разговоров со старцами запомнит навсегда и будет "иметь в виду даже в ходе своей работы". В феврале 2006 года скончался один из самых известных старцев Русской православной церкви (РПЦ) - духовник Псково-Печерского монастыря, архимандрит Иоанн (Крестьянкин). Духовник патриарха Московского и всея Руси Кирилла схиархимандрит Илий умер в возрасте 93 лет в марте 2025 года.

https://ria.ru/20250529/putin-2019816694.html

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россия, владимир путин, русская православная церковь