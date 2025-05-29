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Путин рассказал об общении со старцами РПЦ Иоанном и Илием - РИА Новости, 29.05.2025
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Религия
 
17:43 29.05.2025 (обновлено: 18:01 29.05.2025)
https://ria.ru/20250529/putin-2019836126.html
Путин рассказал об общении со старцами РПЦ Иоанном и Илием
Путин рассказал об общении со старцами РПЦ Иоанном и Илием - РИА Новости, 29.05.2025
Путин рассказал об общении со старцами РПЦ Иоанном и Илием
Президент РФ Владимир Путин рассказал о личном общении со старцами архимандритом Иоанном (Крестьянкиным) и духовником патриарха Кирилла схиархимандритом Илием... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T17:43:00+03:00
2025-05-29T18:01:00+03:00
религия
россия
владимир путин
русская православная церковь
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал о личном общении со старцами архимандритом Иоанном (Крестьянкиным) и духовником патриарха Кирилла схиархимандритом Илием (Ноздриным). "Они (старцы - ред.) очень глубокие люди были, очень глубокие, искренние, и в то же время с твёрдым внутренним стержнем и характером. Вот это, пожалуй, самое главное было впечатление. И от одного человека, и от другого. С одной стороны, это люди глубокие, с философскими взглядами на жизнь и с очень большим чувством всегда к людям относившиеся. И в то же время с твердым, жестким стержнем. Вот это, пожалуй, самое главное впечатление", - сказал глава государства в ходе встречи с многодетными семьями из разных регионов РФ в режиме видеоконференции. Путин также отметил, что "некоторые вещи" из разговоров со старцами запомнит навсегда и будет "иметь в виду даже в ходе своей работы". В феврале 2006 года скончался один из самых известных старцев Русской православной церкви (РПЦ) - духовник Псково-Печерского монастыря, архимандрит Иоанн (Крестьянкин). Духовник патриарха Московского и всея Руси Кирилла схиархимандрит Илий умер в возрасте 93 лет в марте 2025 года.
https://ria.ru/20250529/putin-2019816694.html
https://ria.ru/20250529/putin-2019814706.html
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россия, владимир путин, русская православная церковь
Религия, Россия, Владимир Путин, Русская православная церковь
Путин рассказал об общении со старцами РПЦ Иоанном и Илием

Путин поделился впечатлениями об архимандрите Иоанне и схиархимандрите Илии

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с семьями, награжденными орденом "Родительская слава", и матерями, удостоенными почетного звания "Мать-героиня"
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с семьями, награжденными орденом Родительская слава, и матерями, удостоенными почетного звания Мать-героиня - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с семьями, награжденными орденом "Родительская слава", и матерями, удостоенными почетного звания "Мать-героиня"
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал о личном общении со старцами архимандритом Иоанном (Крестьянкиным) и духовником патриарха Кирилла схиархимандритом Илием (Ноздриным).
"Они (старцы - ред.) очень глубокие люди были, очень глубокие, искренние, и в то же время с твёрдым внутренним стержнем и характером. Вот это, пожалуй, самое главное было впечатление. И от одного человека, и от другого. С одной стороны, это люди глубокие, с философскими взглядами на жизнь и с очень большим чувством всегда к людям относившиеся. И в то же время с твердым, жестким стержнем. Вот это, пожалуй, самое главное впечатление", - сказал глава государства в ходе встречи с многодетными семьями из разных регионов РФ в режиме видеоконференции.
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Путин также отметил, что "некоторые вещи" из разговоров со старцами запомнит навсегда и будет "иметь в виду даже в ходе своей работы".
В феврале 2006 года скончался один из самых известных старцев Русской православной церкви (РПЦ) - духовник Псково-Печерского монастыря, архимандрит Иоанн (Крестьянкин). Духовник патриарха Московского и всея Руси Кирилла схиархимандрит Илий умер в возрасте 93 лет в марте 2025 года.
Президент РФ Владимир Путин встретился с семьями, награжденными орденом Родительская слава, и матерями, удостоенными почетного звания Мать-героиня - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
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