https://ria.ru/20250529/putin-2019826013.html

Многодетная мать из Рязанской области написала икону для Путина

Многодетная мать из Рязанской области написала икону для Путина - РИА Новости, 29.05.2025

Многодетная мать из Рязанской области написала икону для Путина

Многодетная мать из Рязанской области Луиза Майсурова написала для президента РФ Владимира Путина икону Божией Матери и подарила ее на встрече с главой... РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T17:24:00+03:00

2025-05-29T17:24:00+03:00

2025-05-29T17:56:00+03:00

россия

рязанская область

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1d/2019827653_182:0:2450:1276_1920x0_80_0_0_f4ad501fa3cf4eff2662cf0f84969cf4.jpg

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Многодетная мать из Рязанской области Луиза Майсурова написала для президента РФ Владимира Путина икону Божией Матери и подарила ее на встрече с главой государства. Глава государства в четверг по видеосвязи встретился с многодетными семьями из разных регионов России. Это родители, награжденные орденами "Родительская слава", а также матери, которые были удостоены почётного звания "Мать-героиня". В число участников встречи вошла семья Луизы и Николая Майсуровых из Александро-Невского района Рязанской области, в которой воспитывается 11 детей. "Хотели вам еще подарить икону Матери Божией. Она… мной написана в рекордные сроки… в несколько дней… И тарелочки тоже я расписала, там цитаты из поучений наших святых отцов, это старца Иоанна Крестьянкина, старца Павла Груздева, потом двух греческих старцев. Хотели вам от нашей семьи преподнести в подарок, чтоб вы вспомнили о нас, и помнили, что в самой глубинке… есть преданные и любящие Россию и своего главнокомандующего сердца", - рассказала Майсурова. Луиза Майсурова занимается иконописью, ее супруг Николай – настоятель Никольского храма села Студенки.

https://ria.ru/20250529/mama-2019825204.html

россия

рязанская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, рязанская область, владимир путин