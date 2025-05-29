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Многодетная мать из Рязанской области написала икону для Путина - РИА Новости, 29.05.2025
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17:24 29.05.2025 (обновлено: 17:56 29.05.2025)
https://ria.ru/20250529/putin-2019826013.html
Многодетная мать из Рязанской области написала икону для Путина
Многодетная мать из Рязанской области написала икону для Путина - РИА Новости, 29.05.2025
Многодетная мать из Рязанской области написала икону для Путина
Многодетная мать из Рязанской области Луиза Майсурова написала для президента РФ Владимира Путина икону Божией Матери и подарила ее на встрече с главой... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T17:24:00+03:00
2025-05-29T17:56:00+03:00
россия
рязанская область
владимир путин
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Многодетная мать из Рязанской области Луиза Майсурова написала для президента РФ Владимира Путина икону Божией Матери и подарила ее на встрече с главой государства. Глава государства в четверг по видеосвязи встретился с многодетными семьями из разных регионов России. Это родители, награжденные орденами "Родительская слава", а также матери, которые были удостоены почётного звания "Мать-героиня". В число участников встречи вошла семья Луизы и Николая Майсуровых из Александро-Невского района Рязанской области, в которой воспитывается 11 детей. "Хотели вам еще подарить икону Матери Божией. Она… мной написана в рекордные сроки… в несколько дней… И тарелочки тоже я расписала, там цитаты из поучений наших святых отцов, это старца Иоанна Крестьянкина, старца Павла Груздева, потом двух греческих старцев. Хотели вам от нашей семьи преподнести в подарок, чтоб вы вспомнили о нас, и помнили, что в самой глубинке… есть преданные и любящие Россию и своего главнокомандующего сердца", - рассказала Майсурова. Луиза Майсурова занимается иконописью, ее супруг Николай – настоятель Никольского храма села Студенки.
https://ria.ru/20250529/mama-2019825204.html
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россия, рязанская область, владимир путин
Россия, Рязанская область, Владимир Путин
Многодетная мать из Рязанской области написала икону для Путина

Многодетная мать Майсурова подарила Путину написанную для него икону Богоматери

© Президент РоссииМногодетная мать из Рязанской области Луиза Майсурова написала для президента РФ Владимира Путина икону Божией Матери
Многодетная мать из Рязанской области Луиза Майсурова написала для президента РФ Владимира Путина икону Божией Матери - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© Президент России
Многодетная мать из Рязанской области Луиза Майсурова написала для президента РФ Владимира Путина икону Божией Матери
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Многодетная мать из Рязанской области Луиза Майсурова написала для президента РФ Владимира Путина икону Божией Матери и подарила ее на встрече с главой государства.
Глава государства в четверг по видеосвязи встретился с многодетными семьями из разных регионов России. Это родители, награжденные орденами "Родительская слава", а также матери, которые были удостоены почётного звания "Мать-героиня". В число участников встречи вошла семья Луизы и Николая Майсуровых из Александро-Невского района Рязанской области, в которой воспитывается 11 детей.
"Хотели вам еще подарить икону Матери Божией. Она… мной написана в рекордные сроки… в несколько дней… И тарелочки тоже я расписала, там цитаты из поучений наших святых отцов, это старца Иоанна Крестьянкина, старца Павла Груздева, потом двух греческих старцев. Хотели вам от нашей семьи преподнести в подарок, чтоб вы вспомнили о нас, и помнили, что в самой глубинке… есть преданные и любящие Россию и своего главнокомандующего сердца", - рассказала Майсурова.
Луиза Майсурова занимается иконописью, ее супруг Николай – настоятель Никольского храма села Студенки.
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РоссияРязанская областьВладимир Путин
 
 
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