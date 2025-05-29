Путин похвалил рисунок девочки из Ингушетии
Путин похвалил рисунок девочки из Ингушетии, нарисовавшей разную Россию
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с семьями, награжденными орденом "Родительская слава", и матерями, удостоенными почетного звания "Мать-героиня"
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с семьями, награжденными орденом "Родительская слава", и матерями, удостоенными почетного звания "Мать-героиня"
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин похвалил рисунок девочки из Ингушетии, на котором изображены родовые башни Ингушетии и Московский Кремль, отметив, что ее картина объединяет Россию.
Путин в четверг провел встречу с многодетными семьями из девяти регионов страны. Президент пообщался с матерями, удостоенными почетного звания "Мать-героиня", и семьями, которые награждены орденом "Родительская слава". Во время беседы дочь семьи Хамхоевых из Ингушетии рассказала главе государства, что увлекается рисованием, и показала картину, на которой она изобразила родовую башню в Лейми и башню Московского Кремля.
"Молодец! И образы хорошие, потому что родовые башни на Кавказе - это история Кавказа и история народов Кавказа, история семей конкретных. Это все, что связано с нашими вековыми традициями. И рядом еще одна башня - кремлевская. Все это на едином полотне. Ты объединила на самом деле, вот не знаю, сознательно или бессознательно, объединила страну, Россию, которая такая разная и такая единая для всех большая родина. И общую родину показала, и свою малую. Круто! Молодец", - сказал Путин и поблагодарил девочку за такую работу.