https://ria.ru/20250529/putin-2019820421.html

Путин похвалил рисунок девочки из Ингушетии

Путин похвалил рисунок девочки из Ингушетии - РИА Новости, 29.05.2025

Путин похвалил рисунок девочки из Ингушетии

Президент России Владимир Путин похвалил рисунок девочки из Ингушетии, на котором изображены родовые башни Ингушетии и Московский Кремль, отметив, что ее... РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T17:07:00+03:00

2025-05-29T17:07:00+03:00

2025-05-29T17:07:00+03:00

общество

республика ингушетия

россия

владимир путин

семья

многодетная семья

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин похвалил рисунок девочки из Ингушетии, на котором изображены родовые башни Ингушетии и Московский Кремль, отметив, что ее картина объединяет Россию. Путин в четверг провел встречу с многодетными семьями из девяти регионов страны. Президент пообщался с матерями, удостоенными почетного звания "Мать-героиня", и семьями, которые награждены орденом "Родительская слава". Во время беседы дочь семьи Хамхоевых из Ингушетии рассказала главе государства, что увлекается рисованием, и показала картину, на которой она изобразила родовую башню в Лейми и башню Московского Кремля. "Молодец! И образы хорошие, потому что родовые башни на Кавказе - это история Кавказа и история народов Кавказа, история семей конкретных. Это все, что связано с нашими вековыми традициями. И рядом еще одна башня - кремлевская. Все это на едином полотне. Ты объединила на самом деле, вот не знаю, сознательно или бессознательно, объединила страну, Россию, которая такая разная и такая единая для всех большая родина. И общую родину показала, и свою малую. Круто! Молодец", - сказал Путин и поблагодарил девочку за такую работу.

https://ria.ru/20250529/putin-2019790557.html

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общество, республика ингушетия, россия, владимир путин, семья, многодетная семья