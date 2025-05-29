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Путин похвалил рисунок девочки из Ингушетии - РИА Новости, 29.05.2025
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17:07 29.05.2025
https://ria.ru/20250529/putin-2019820421.html
Путин похвалил рисунок девочки из Ингушетии
Путин похвалил рисунок девочки из Ингушетии - РИА Новости, 29.05.2025
Путин похвалил рисунок девочки из Ингушетии
Президент России Владимир Путин похвалил рисунок девочки из Ингушетии, на котором изображены родовые башни Ингушетии и Московский Кремль, отметив, что ее... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T17:07:00+03:00
2025-05-29T17:07:00+03:00
общество
республика ингушетия
россия
владимир путин
семья
многодетная семья
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин похвалил рисунок девочки из Ингушетии, на котором изображены родовые башни Ингушетии и Московский Кремль, отметив, что ее картина объединяет Россию. Путин в четверг провел встречу с многодетными семьями из девяти регионов страны. Президент пообщался с матерями, удостоенными почетного звания "Мать-героиня", и семьями, которые награждены орденом "Родительская слава". Во время беседы дочь семьи Хамхоевых из Ингушетии рассказала главе государства, что увлекается рисованием, и показала картину, на которой она изобразила родовую башню в Лейми и башню Московского Кремля. "Молодец! И образы хорошие, потому что родовые башни на Кавказе - это история Кавказа и история народов Кавказа, история семей конкретных. Это все, что связано с нашими вековыми традициями. И рядом еще одна башня - кремлевская. Все это на едином полотне. Ты объединила на самом деле, вот не знаю, сознательно или бессознательно, объединила страну, Россию, которая такая разная и такая единая для всех большая родина. И общую родину показала, и свою малую. Круто! Молодец", - сказал Путин и поблагодарил девочку за такую работу.
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общество, республика ингушетия, россия, владимир путин, семья, многодетная семья
Общество, Республика Ингушетия, Россия, Владимир Путин, Семья, многодетная семья
Путин похвалил рисунок девочки из Ингушетии

Путин похвалил рисунок девочки из Ингушетии, нарисовавшей разную Россию

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с семьями, награжденными орденом "Родительская слава", и матерями, удостоенными почетного звания "Мать-героиня"
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с семьями, награжденными орденом Родительская слава, и матерями, удостоенными почетного звания Мать-героиня - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с семьями, награжденными орденом "Родительская слава", и матерями, удостоенными почетного звания "Мать-героиня"
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин похвалил рисунок девочки из Ингушетии, на котором изображены родовые башни Ингушетии и Московский Кремль, отметив, что ее картина объединяет Россию.
Путин в четверг провел встречу с многодетными семьями из девяти регионов страны. Президент пообщался с матерями, удостоенными почетного звания "Мать-героиня", и семьями, которые награждены орденом "Родительская слава". Во время беседы дочь семьи Хамхоевых из Ингушетии рассказала главе государства, что увлекается рисованием, и показала картину, на которой она изобразила родовую башню в Лейми и башню Московского Кремля.
"Молодец! И образы хорошие, потому что родовые башни на Кавказе - это история Кавказа и история народов Кавказа, история семей конкретных. Это все, что связано с нашими вековыми традициями. И рядом еще одна башня - кремлевская. Все это на едином полотне. Ты объединила на самом деле, вот не знаю, сознательно или бессознательно, объединила страну, Россию, которая такая разная и такая единая для всех большая родина. И общую родину показала, и свою малую. Круто! Молодец", - сказал Путин и поблагодарил девочку за такую работу.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
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ОбществоРеспублика ИнгушетияРоссияВладимир ПутинСемьямногодетная семья
 
 
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