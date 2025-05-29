https://ria.ru/20250529/putin-2019816694.html

Многодетная мать из Крыма попросила Путина стать крестным ее будущего внука

Многодетная мать из Крыма попросила Путина стать крестным ее будущего внука - РИА Новости, 29.05.2025

Многодетная мать из Крыма попросила Путина стать крестным ее будущего внука

Удостоенная ордена "Мать-героиня" многодетная мать из Крыма Наталья Лукьянова обратилась к президенту России Владимиру Путину с предложением стать крестным... РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T16:53:00+03:00

2025-05-29T16:53:00+03:00

2025-05-29T17:57:00+03:00

общество

республика крым

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владимир устинов

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Удостоенная ордена "Мать-героиня" многодетная мать из Крыма Наталья Лукьянова обратилась к президенту России Владимиру Путину с предложением стать крестным отцом для будущего ребенка ее дочери. Глава государства в четверг по видеосвязи проводит встречу с многодетными семьями из разных регионов России. Это родители, награжденные орденами "Родительская слава", а также матери, которые были удостоены почётного звания "Мать-героиня". "Девочки в Татарстане в музыкальной школе учились, сейчас они уже выросли, замуж вышли, уже своя семья, дети, еще скоро будет ребенок. Они хотели вас пригласить, чтобы вы были крестным" , - сказала Лукьянова президенту. Путин поблагодарил многодетную мать. "Спасибо большое, это большая честь", - сказал он. Семья Натальи и Алексея Лукьяновых из Татарстана в 2019 году переехала в Крым. В семье на данный момент воспитывается десять детей. Указом президента России за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей крымчанке Лукьяновой присвоено звание "Мать-героиня". Орден "Мать-героиня" и грамоту о присвоении почетного звания вручил полномочный представитель президента в Южном федеральном округе Владимир Устинов. Глава Крыма Сергей Аксенов накануне передал семье Лукьяновых ключи от нового микроавтобуса.

https://ria.ru/20250529/putin-2019803001.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, республика крым, россия, владимир путин, владимир устинов, сергей аксенов (политик)