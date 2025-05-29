Многодетная мать из Крыма попросила Путина стать крестным ее будущего внука
Многодетная мать Лукьянова попросила Путина стать крестным ребенка её дочери
© Президент РоссииМногодетная семья из Крыма во время общения с президентом РФ Владимиром Путиным по видеосвязи
Многодетная семья из Крыма во время общения с президентом РФ Владимиром Путиным по видеосвязи
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Удостоенная ордена "Мать-героиня" многодетная мать из Крыма Наталья Лукьянова обратилась к президенту России Владимиру Путину с предложением стать крестным отцом для будущего ребенка ее дочери.
Глава государства в четверг по видеосвязи проводит встречу с многодетными семьями из разных регионов России. Это родители, награжденные орденами "Родительская слава", а также матери, которые были удостоены почётного звания "Мать-героиня".
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"Девочки в Татарстане в музыкальной школе учились, сейчас они уже выросли, замуж вышли, уже своя семья, дети, еще скоро будет ребенок. Они хотели вас пригласить, чтобы вы были крестным" , - сказала Лукьянова президенту.
Путин поблагодарил многодетную мать.
"Спасибо большое, это большая честь", - сказал он.
Семья Натальи и Алексея Лукьяновых из Татарстана в 2019 году переехала в Крым. В семье на данный момент воспитывается десять детей.
Указом президента России за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей крымчанке Лукьяновой присвоено звание "Мать-героиня". Орден "Мать-героиня" и грамоту о присвоении почетного звания вручил полномочный представитель президента в Южном федеральном округе Владимир Устинов. Глава Крыма Сергей Аксенов накануне передал семье Лукьяновых ключи от нового микроавтобуса.