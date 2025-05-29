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Многодетная мать из Крыма попросила Путина стать крестным ее будущего внука - РИА Новости, 29.05.2025
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16:53 29.05.2025 (обновлено: 17:57 29.05.2025)
https://ria.ru/20250529/putin-2019816694.html
Многодетная мать из Крыма попросила Путина стать крестным ее будущего внука
Многодетная мать из Крыма попросила Путина стать крестным ее будущего внука - РИА Новости, 29.05.2025
Многодетная мать из Крыма попросила Путина стать крестным ее будущего внука
Удостоенная ордена "Мать-героиня" многодетная мать из Крыма Наталья Лукьянова обратилась к президенту России Владимиру Путину с предложением стать крестным... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T16:53:00+03:00
2025-05-29T17:57:00+03:00
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Удостоенная ордена "Мать-героиня" многодетная мать из Крыма Наталья Лукьянова обратилась к президенту России Владимиру Путину с предложением стать крестным отцом для будущего ребенка ее дочери. Глава государства в четверг по видеосвязи проводит встречу с многодетными семьями из разных регионов России. Это родители, награжденные орденами "Родительская слава", а также матери, которые были удостоены почётного звания "Мать-героиня". "Девочки в Татарстане в музыкальной школе учились, сейчас они уже выросли, замуж вышли, уже своя семья, дети, еще скоро будет ребенок. Они хотели вас пригласить, чтобы вы были крестным" , - сказала Лукьянова президенту. Путин поблагодарил многодетную мать. "Спасибо большое, это большая честь", - сказал он. Семья Натальи и Алексея Лукьяновых из Татарстана в 2019 году переехала в Крым. В семье на данный момент воспитывается десять детей. Указом президента России за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей крымчанке Лукьяновой присвоено звание "Мать-героиня". Орден "Мать-героиня" и грамоту о присвоении почетного звания вручил полномочный представитель президента в Южном федеральном округе Владимир Устинов. Глава Крыма Сергей Аксенов накануне передал семье Лукьяновых ключи от нового микроавтобуса.
https://ria.ru/20250529/putin-2019803001.html
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общество, республика крым, россия, владимир путин, владимир устинов, сергей аксенов (политик)
Общество, Республика Крым, Россия, Владимир Путин, Владимир Устинов, Сергей Аксенов (политик)
Многодетная мать из Крыма попросила Путина стать крестным ее будущего внука

Многодетная мать Лукьянова попросила Путина стать крестным ребенка её дочери

© Президент РоссииМногодетная семья из Крыма во время общения с президентом РФ Владимиром Путиным по видеосвязи
Многодетная семья из Крыма во время общения с президентом РФ Владимиром Путиным по видеосвязи - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© Президент России
Многодетная семья из Крыма во время общения с президентом РФ Владимиром Путиным по видеосвязи
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Удостоенная ордена "Мать-героиня" многодетная мать из Крыма Наталья Лукьянова обратилась к президенту России Владимиру Путину с предложением стать крестным отцом для будущего ребенка ее дочери.
Глава государства в четверг по видеосвязи проводит встречу с многодетными семьями из разных регионов России. Это родители, награжденные орденами "Родительская слава", а также матери, которые были удостоены почётного звания "Мать-героиня".
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
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"Девочки в Татарстане в музыкальной школе учились, сейчас они уже выросли, замуж вышли, уже своя семья, дети, еще скоро будет ребенок. Они хотели вас пригласить, чтобы вы были крестным" , - сказала Лукьянова президенту.
Путин поблагодарил многодетную мать.
"Спасибо большое, это большая честь", - сказал он.
Семья Натальи и Алексея Лукьяновых из Татарстана в 2019 году переехала в Крым. В семье на данный момент воспитывается десять детей.
Указом президента России за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей крымчанке Лукьяновой присвоено звание "Мать-героиня". Орден "Мать-героиня" и грамоту о присвоении почетного звания вручил полномочный представитель президента в Южном федеральном округе Владимир Устинов. Глава Крыма Сергей Аксенов накануне передал семье Лукьяновых ключи от нового микроавтобуса.
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