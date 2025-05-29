https://ria.ru/20250529/putin-2019814706.html

Путин раскрыл формулу любви

Путин раскрыл формулу любви - РИА Новости, 29.05.2025

Путин раскрыл формулу любви

Президент России Владимир Путин раскрыл "формулу любви", которая лежит в основе всех традиционных ценностей. РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T16:39:00+03:00

2025-05-29T16:39:00+03:00

2025-05-29T17:00:00+03:00

общество

россия

владимир путин

семья

многодетная семья

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин раскрыл "формулу любви", которая лежит в основе всех традиционных ценностей. Глава государства в четверг по видеосвязи проводит встречу с многодетными семьями из разных регионов России. Это родители, награжденные орденами "Родительская слава", а также матери, которые были удостоены почётного звания "Мать-героиня". "Одна из участниц нашей сегодняшней встречи очень красиво сформулировала своё отношение к детям и к тем детям, которые появляются в семье, к самым младшим детям. Она сказала: "Как же мы жили без тебя?", думая о вновь появляющихся в семье детях. Это просто удивительно красивая "формула любви" - и к детям, и вообще к членам своей большой семьи, и к людям. Эта замечательная "формула любви" - "Как же я без тебя жил?" или "Как же я без тебя жила?" - лежит в основе не только наших многодетных семей, но в основе всех наших традиционных ценностей", - сказал Путин.

https://ria.ru/20250529/putin-2019808952.html

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общество, россия, владимир путин, семья, многодетная семья