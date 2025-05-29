Путин раскрыл формулу любви
Путин назвал появление детей формулой любви в основе традиционных ценностей
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин встретился с семьями, награжденными орденом "Родительская слава", и матерями, удостоенными почетного звания "Мать-героиня"
Президент РФ Владимир Путин встретился с семьями, награжденными орденом "Родительская слава", и матерями, удостоенными почетного звания "Мать-героиня"
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин раскрыл "формулу любви", которая лежит в основе всех традиционных ценностей.
Глава государства в четверг по видеосвязи проводит встречу с многодетными семьями из разных регионов России. Это родители, награжденные орденами "Родительская слава", а также матери, которые были удостоены почётного звания "Мать-героиня".
"Одна из участниц нашей сегодняшней встречи очень красиво сформулировала своё отношение к детям и к тем детям, которые появляются в семье, к самым младшим детям. Она сказала: "Как же мы жили без тебя?", думая о вновь появляющихся в семье детях. Это просто удивительно красивая "формула любви" - и к детям, и вообще к членам своей большой семьи, и к людям. Эта замечательная "формула любви" - "Как же я без тебя жил?" или "Как же я без тебя жила?" - лежит в основе не только наших многодетных семей, но в основе всех наших традиционных ценностей", - сказал Путин.
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