https://ria.ru/20250529/putin-2019813826.html

Путин пообещал многодетным семьям организовать поездку в Москву

Путин пообещал многодетным семьям организовать поездку в Москву - РИА Новости, 29.05.2025

Путин пообещал многодетным семьям организовать поездку в Москву

Президент РФ Владимир Путин пообещал многодетным семьям, что для всех желающих организуют поездку в Москву. РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T16:36:00+03:00

2025-05-29T16:36:00+03:00

2025-05-29T16:36:00+03:00

общество

москва

россия

владимир путин

семья

многодетная семья

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал многодетным семьям, что для всех желающих организуют поездку в Москву. "Я попрошу коллег, мы это уже делали в предыдущие годы, из администрации президента, чтобы они со всеми участниками нашего сегодняшнего мероприятия поработали. И те, кто смогут, захотят это сделать, мы с удовольствием организуем вам поездку в Москву, целиком со всеми вашими замечательными большими коллективами семейными", - сказал Путин в ходе встречи с многодетными семьями.

https://ria.ru/20250529/putin-2019810368.html

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общество, москва, россия, владимир путин, семья, многодетная семья