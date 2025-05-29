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Путин пообещал многодетным семьям организовать поездку в Москву - РИА Новости, 29.05.2025
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16:36 29.05.2025
https://ria.ru/20250529/putin-2019813826.html
Путин пообещал многодетным семьям организовать поездку в Москву
Путин пообещал многодетным семьям организовать поездку в Москву - РИА Новости, 29.05.2025
Путин пообещал многодетным семьям организовать поездку в Москву
Президент РФ Владимир Путин пообещал многодетным семьям, что для всех желающих организуют поездку в Москву. РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T16:36:00+03:00
2025-05-29T16:36:00+03:00
общество
москва
россия
владимир путин
семья
многодетная семья
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал многодетным семьям, что для всех желающих организуют поездку в Москву. "Я попрошу коллег, мы это уже делали в предыдущие годы, из администрации президента, чтобы они со всеми участниками нашего сегодняшнего мероприятия поработали. И те, кто смогут, захотят это сделать, мы с удовольствием организуем вам поездку в Москву, целиком со всеми вашими замечательными большими коллективами семейными", - сказал Путин в ходе встречи с многодетными семьями.
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общество, москва, россия, владимир путин, семья, многодетная семья
Общество, Москва, Россия, Владимир Путин, Семья, многодетная семья
Путин пообещал многодетным семьям организовать поездку в Москву

Путин пообещал всем желающим многодетным семьям организовать поездку в Москву

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин встретился с семьями, награжденными орденом "Родительская слава", и матерями, удостоенными почетного звания "Мать-героиня"
Президент РФ Владимир Путин встретился с семьями, награжденными орденом Родительская слава, и матерями, удостоенными почетного звания Мать-героиня - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин встретился с семьями, награжденными орденом "Родительская слава", и матерями, удостоенными почетного звания "Мать-героиня"
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал многодетным семьям, что для всех желающих организуют поездку в Москву.
"Я попрошу коллег, мы это уже делали в предыдущие годы, из администрации президента, чтобы они со всеми участниками нашего сегодняшнего мероприятия поработали. И те, кто смогут, захотят это сделать, мы с удовольствием организуем вам поездку в Москву, целиком со всеми вашими замечательными большими коллективами семейными", - сказал Путин в ходе встречи с многодетными семьями.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
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ОбществоМоскваРоссияВладимир ПутинСемьямногодетная семья
 
 
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