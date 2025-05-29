https://ria.ru/20250529/putin-2019813484.html

Путин призвал внедрять соцпрограммы по поддержке семей по всей России

Путин призвал внедрять соцпрограммы по поддержке семей по всей России - РИА Новости, 29.05.2025

Путин призвал внедрять соцпрограммы по поддержке семей по всей России

Социальные программы по поддержке семей должны быть реализованы на всей территории России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T16:35:00+03:00

2025-05-29T16:35:00+03:00

2025-05-29T17:28:00+03:00

общество

россия

владимир путин

семья

многодетная семья

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Социальные программы по поддержке семей должны быть реализованы на всей территории России, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства в четверг по видеосвязи проводит встречу с многодетными семьями из разных регионов России. Это родители, награжденные орденами "Родительская слава", а также матери, которые были удостоены почётного звания "Мать-героиня". "Для того, чтобы все программы, которые мы создаем, формируем для, в частности, многодетных семей, чтобы они одинаково и эффективно реализовывались на всей территории РФ, где бы эти семьи ни проживали", - сказал Путин на встрече с многодетными семьями. Он добавил, что понимает непростую ситуацию в Запорожской области, в которой проживает многодетная семья Елиных, и пообещал делать все для того, чтобы она стабилизировалась и дальше.

https://ria.ru/20250529/putin-2019808952.html

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общество, россия, владимир путин, семья, многодетная семья