Путин призвал внедрять соцпрограммы по поддержке семей по всей России
Путин пообещал сделать все для стабилизации ситуации в Запорожской области
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин встретился с семьями, награжденными орденом "Родительская слава", и матерями, удостоенными почетного звания "Мать-героиня"
Президент РФ Владимир Путин встретился с семьями, награжденными орденом "Родительская слава", и матерями, удостоенными почетного звания "Мать-героиня"
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Социальные программы по поддержке семей должны быть реализованы на всей территории России, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в четверг по видеосвязи проводит встречу с многодетными семьями из разных регионов России. Это родители, награжденные орденами "Родительская слава", а также матери, которые были удостоены почётного звания "Мать-героиня".
"Для того, чтобы все программы, которые мы создаем, формируем для, в частности, многодетных семей, чтобы они одинаково и эффективно реализовывались на всей территории РФ, где бы эти семьи ни проживали", - сказал Путин на встрече с многодетными семьями.
Он добавил, что понимает непростую ситуацию в Запорожской области, в которой проживает многодетная семья Елиных, и пообещал делать все для того, чтобы она стабилизировалась и дальше.
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