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Путин признался многодетной семье из Пензы, что хотел бы иметь таких друзей - РИА Новости, 29.05.2025
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16:33 29.05.2025
https://ria.ru/20250529/putin-2019813008.html
Путин признался многодетной семье из Пензы, что хотел бы иметь таких друзей
Путин признался многодетной семье из Пензы, что хотел бы иметь таких друзей - РИА Новости, 29.05.2025
Путин признался многодетной семье из Пензы, что хотел бы иметь таких друзей
Президент России Владимир Путин в общении с многодетной семьей из Пензы заявил, что в общении с ними возникает "чувство надеги" и симпатия, и признался, что... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T16:33:00+03:00
2025-05-29T16:33:00+03:00
общество
пенза
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владимир путин
семья
многодетная семья
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в общении с многодетной семьей из Пензы заявил, что в общении с ними возникает "чувство надеги" и симпатия, и признался, что хотел бы побольше иметь таких друзей. Глава государства в четверг по видеосвязи встречается с многодетными семьями из разных регионов России. Это родители, награжденные орденами "Родительская слава", а также матери, которые были удостоены почётного звания "Мать-героиня". Во встрече приняла участие семья Дарьи и Вячеслава Беляевых из Пензы, которые воспитывают 11 детей. Дарья Беляева рассказала президенту, что с другими многодетными семьями регулярно посещает детские дома, дома-интернаты и проводят там концерты для воспитанников. Ее супруг рассказал, что в одном из детских домов на занятии про дружбу показывали портреты известных людей и спрашивали, хотят ли они себе такого друга, и только когда показали портрет президента РФ, то все дети хором закричали, что хотели бы себе такого друга. "Так что у вас очень много друзей", - сказал Вячеслав Беляев главе государства. "Спасибо. Я вас уверяю, что и я, и многие мои коллеги в правительстве, в администрации, да и в регионах - говорю совершенно искренне - хотели бы иметь побольше таких друзей, как вы. Искренне говорю абсолютно, потому что вы настоящие, вы настоящие люди с душой, сердцем, с характером, с определенными ясными целями в жизни. И иметь рядом с собой таких друзей, как вы, это надежно, почетно и приятно просто. С такими людьми общаться приятно. Я говорю искренне абсолютно, вот мы далеко друг от друга сейчас находимся, но вот это чувство надеги, что называется, чувство симпатии, оно возникает через расстояние, километры", - ответил Путин.
https://ria.ru/20250529/putin-2019810368.html
https://ria.ru/20250529/putin-2019808952.html
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общество, пенза, россия, владимир путин, семья, многодетная семья
Общество, Пенза, Россия, Владимир Путин, Семья, многодетная семья
Путин признался многодетной семье из Пензы, что хотел бы иметь таких друзей

Путин признался в симпатии к семье из Пензы, сказав, что хочет таких друзей

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин встретился с семьями, награжденными орденом "Родительская слава", и матерями, удостоенными почетного звания "Мать-героиня"
Президент РФ Владимир Путин встретился с семьями, награжденными орденом Родительская слава, и матерями, удостоенными почетного звания Мать-героиня - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин встретился с семьями, награжденными орденом "Родительская слава", и матерями, удостоенными почетного звания "Мать-героиня"
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в общении с многодетной семьей из Пензы заявил, что в общении с ними возникает "чувство надеги" и симпатия, и признался, что хотел бы побольше иметь таких друзей.
Глава государства в четверг по видеосвязи встречается с многодетными семьями из разных регионов России. Это родители, награжденные орденами "Родительская слава", а также матери, которые были удостоены почётного звания "Мать-героиня". Во встрече приняла участие семья Дарьи и Вячеслава Беляевых из Пензы, которые воспитывают 11 детей.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
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Дарья Беляева рассказала президенту, что с другими многодетными семьями регулярно посещает детские дома, дома-интернаты и проводят там концерты для воспитанников. Ее супруг рассказал, что в одном из детских домов на занятии про дружбу показывали портреты известных людей и спрашивали, хотят ли они себе такого друга, и только когда показали портрет президента РФ, то все дети хором закричали, что хотели бы себе такого друга.
"Так что у вас очень много друзей", - сказал Вячеслав Беляев главе государства.
"Спасибо. Я вас уверяю, что и я, и многие мои коллеги в правительстве, в администрации, да и в регионах - говорю совершенно искренне - хотели бы иметь побольше таких друзей, как вы. Искренне говорю абсолютно, потому что вы настоящие, вы настоящие люди с душой, сердцем, с характером, с определенными ясными целями в жизни. И иметь рядом с собой таких друзей, как вы, это надежно, почетно и приятно просто. С такими людьми общаться приятно. Я говорю искренне абсолютно, вот мы далеко друг от друга сейчас находимся, но вот это чувство надеги, что называется, чувство симпатии, оно возникает через расстояние, километры", - ответил Путин.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с семьями, награжденными орденом Родительская слава, и матерями, удостоенными почетного звания Мать-героиня - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
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