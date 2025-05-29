https://ria.ru/20250529/putin-2019810368.html
Путин пообещал семье из Ингушетии автомобиль
Путин пообещал семье из Ингушетии автомобиль - РИА Новости, 29.05.2025
Путин пообещал семье из Ингушетии автомобиль
Президент России Владимир Путин пообещал многодетной семье из Ингушетии семейный автомобиль. РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T16:28:00+03:00
2025-05-29T16:28:00+03:00
2025-05-29T16:28:00+03:00
общество
россия
республика ингушетия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019404138_0:0:3040:1710_1920x0_80_0_0_cac5a92748abd25ac87fbcf372734d72.jpg
МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал многодетной семье из Ингушетии семейный автомобиль. Путин в четверг проводит встречу с многодетными семьями из девяти регионов страны. Мероприятие приурочено к предстоящему Дню защиты детей, который отмечается 1 июня. Президент общается с матерями, удостоенными почетного звания "Мать-героиня", и семьями, которые награждены орденом "Родительская слава". Отец семейства отметил, что такой большой семье неудобно выезжать на отдых из-за проблем с транспортом – приходится нанимать "Газель" или просить знакомых о помощи. "Что касается транспорта, будем считать, что вопрос решен. Мои коллеги с вами свяжутся. Это должен быть удобный транспорт – вариант найдем точно, чтобы вам было удобно", - сказал Путин. Марьям Хамхоева и Беслан Боголов воспитывают десятерых сыновей и одну дочь. Девочка показала президенту рисунок, на котором изображена ингушская родовая башня "Лейми" и Московский Кремль. "Ты объединила страну – Россию, которая такая разная и такая единая для всех Родина", – прокомментировал рисунок Путин.
https://ria.ru/20250417/nagrady-2011886545.html
https://ria.ru/20250529/putin-2019782981.html
россия
республика ингушетия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019404138_258:0:2989:2048_1920x0_80_0_0_5c0df04eaee9375cc2af41575dfe836b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, республика ингушетия, владимир путин
Общество, Россия, Республика Ингушетия, Владимир Путин
Путин пообещал семье из Ингушетии автомобиль
Путин пообещал многодетной семье из Ингушетии подарить автомобиль