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Путин пообещал семье из Ингушетии автомобиль - РИА Новости, 29.05.2025
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16:28 29.05.2025
https://ria.ru/20250529/putin-2019810368.html
Путин пообещал семье из Ингушетии автомобиль
Путин пообещал семье из Ингушетии автомобиль - РИА Новости, 29.05.2025
Путин пообещал семье из Ингушетии автомобиль
Президент России Владимир Путин пообещал многодетной семье из Ингушетии семейный автомобиль. РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T16:28:00+03:00
2025-05-29T16:28:00+03:00
общество
россия
республика ингушетия
владимир путин
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МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал многодетной семье из Ингушетии семейный автомобиль. Путин в четверг проводит встречу с многодетными семьями из девяти регионов страны. Мероприятие приурочено к предстоящему Дню защиты детей, который отмечается 1 июня. Президент общается с матерями, удостоенными почетного звания "Мать-героиня", и семьями, которые награждены орденом "Родительская слава". Отец семейства отметил, что такой большой семье неудобно выезжать на отдых из-за проблем с транспортом – приходится нанимать "Газель" или просить знакомых о помощи. "Что касается транспорта, будем считать, что вопрос решен. Мои коллеги с вами свяжутся. Это должен быть удобный транспорт – вариант найдем точно, чтобы вам было удобно", - сказал Путин. Марьям Хамхоева и Беслан Боголов воспитывают десятерых сыновей и одну дочь. Девочка показала президенту рисунок, на котором изображена ингушская родовая башня "Лейми" и Московский Кремль. "Ты объединила страну – Россию, которая такая разная и такая единая для всех Родина", – прокомментировал рисунок Путин.
https://ria.ru/20250417/nagrady-2011886545.html
https://ria.ru/20250529/putin-2019782981.html
россия
республика ингушетия
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общество, россия, республика ингушетия, владимир путин
Общество, Россия, Республика Ингушетия, Владимир Путин
Путин пообещал семье из Ингушетии автомобиль

Путин пообещал многодетной семье из Ингушетии подарить автомобиль

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал многодетной семье из Ингушетии семейный автомобиль.
Путин в четверг проводит встречу с многодетными семьями из девяти регионов страны. Мероприятие приурочено к предстоящему Дню защиты детей, который отмечается 1 июня. Президент общается с матерями, удостоенными почетного звания "Мать-героиня", и семьями, которые награждены орденом "Родительская слава".
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
Путин наградил многодетные семьи из 15 регионов
17 апреля, 17:57
Отец семейства отметил, что такой большой семье неудобно выезжать на отдых из-за проблем с транспортом – приходится нанимать "Газель" или просить знакомых о помощи.
"Что касается транспорта, будем считать, что вопрос решен. Мои коллеги с вами свяжутся. Это должен быть удобный транспорт – вариант найдем точно, чтобы вам было удобно", - сказал Путин.
Марьям Хамхоева и Беслан Боголов воспитывают десятерых сыновей и одну дочь. Девочка показала президенту рисунок, на котором изображена ингушская родовая башня "Лейми" и Московский Кремль.
"Ты объединила страну – Россию, которая такая разная и такая единая для всех Родина", – прокомментировал рисунок Путин.
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ОбществоРоссияРеспублика ИнгушетияВладимир Путин
 
 
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