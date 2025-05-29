https://ria.ru/20250529/putin-2019810368.html

Путин пообещал семье из Ингушетии автомобиль

Путин пообещал семье из Ингушетии автомобиль - РИА Новости, 29.05.2025

Путин пообещал семье из Ингушетии автомобиль

Президент России Владимир Путин пообещал многодетной семье из Ингушетии семейный автомобиль. РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T16:28:00+03:00

2025-05-29T16:28:00+03:00

2025-05-29T16:28:00+03:00

общество

россия

республика ингушетия

владимир путин

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МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал многодетной семье из Ингушетии семейный автомобиль. Путин в четверг проводит встречу с многодетными семьями из девяти регионов страны. Мероприятие приурочено к предстоящему Дню защиты детей, который отмечается 1 июня. Президент общается с матерями, удостоенными почетного звания "Мать-героиня", и семьями, которые награждены орденом "Родительская слава". Отец семейства отметил, что такой большой семье неудобно выезжать на отдых из-за проблем с транспортом – приходится нанимать "Газель" или просить знакомых о помощи. "Что касается транспорта, будем считать, что вопрос решен. Мои коллеги с вами свяжутся. Это должен быть удобный транспорт – вариант найдем точно, чтобы вам было удобно", - сказал Путин. Марьям Хамхоева и Беслан Боголов воспитывают десятерых сыновей и одну дочь. Девочка показала президенту рисунок, на котором изображена ингушская родовая башня "Лейми" и Московский Кремль. "Ты объединила страну – Россию, которая такая разная и такая единая для всех Родина", – прокомментировал рисунок Путин.

https://ria.ru/20250417/nagrady-2011886545.html

https://ria.ru/20250529/putin-2019782981.html

россия

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общество, россия, республика ингушетия, владимир путин