https://ria.ru/20250529/putin-2019809257.html

Путин поздравил семью из Рязанской области с 20-летием семейной жизни

Путин поздравил семью из Рязанской области с 20-летием семейной жизни - РИА Новости, 29.05.2025

Путин поздравил семью из Рязанской области с 20-летием семейной жизни

Президент России Владимир Путин поздравил семью из Рязанской области с 20-летием семейной жизни. РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T16:23:00+03:00

2025-05-29T16:23:00+03:00

2025-05-29T16:23:00+03:00

общество

рязанская область

россия

владимир путин

семья

многодетная семья

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил семью из Рязанской области с 20-летием семейной жизни. Семья Майсуровых из Рязанской области воспитывает 11 детей. Они поделились с президентом, что в этом году будут праздновать 20-летний юбилей семейной жизни. “Здорово, я вас поздравляю… В любом случае, это событие, событие приятное. И я вас поздравляю с этим”, - сказал Путин на встрече с многодетными семьями.

https://ria.ru/20250529/putin-2019808952.html

рязанская область

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общество, рязанская область, россия, владимир путин, семья, многодетная семья