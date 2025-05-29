https://ria.ru/20250529/putin-2019809257.html
Путин поздравил семью из Рязанской области с 20-летием семейной жизни
Путин поздравил семью из Рязанской области с 20-летием семейной жизни - РИА Новости, 29.05.2025
Путин поздравил семью из Рязанской области с 20-летием семейной жизни
Президент России Владимир Путин поздравил семью из Рязанской области с 20-летием семейной жизни. РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T16:23:00+03:00
2025-05-29T16:23:00+03:00
2025-05-29T16:23:00+03:00
общество
рязанская область
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владимир путин
семья
многодетная семья
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил семью из Рязанской области с 20-летием семейной жизни. Семья Майсуровых из Рязанской области воспитывает 11 детей. Они поделились с президентом, что в этом году будут праздновать 20-летний юбилей семейной жизни. “Здорово, я вас поздравляю… В любом случае, это событие, событие приятное. И я вас поздравляю с этим”, - сказал Путин на встрече с многодетными семьями.
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общество, рязанская область, россия, владимир путин, семья, многодетная семья
Общество, Рязанская область, Россия, Владимир Путин, Семья, многодетная семья
Путин поздравил семью из Рязанской области с 20-летием семейной жизни
Путин поздравил семью Майсуровых из Рязанской области с 20-летием семейной жизни