https://ria.ru/20250529/putin-2019808952.html

Путин назвал залог счастливой жизни и успеха

Путин назвал залог счастливой жизни и успеха - РИА Новости, 29.05.2025

Путин назвал залог счастливой жизни и успеха

Детям, рожденным в любви, гарантированы счастливая жизнь и успех, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T16:23:00+03:00

2025-05-29T16:23:00+03:00

2025-05-29T16:23:00+03:00

общество

россия

владимир путин

семья

многодетная семья

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Детям, рожденным в любви, гарантированы счастливая жизнь и успех, заявил президент РФ Владимир Путин. "Действительно, любовь, она в основе христианства. Ну, пожалуй, всех других мировых религий, но в христианстве, наверное, в первую очередь, да и в основе нашей жизни. И если дети появляются в любви, то тогда им гарантированы счастливая жизнь и жизненный успех. Это чрезвычайно важная вещь", - сказал Путин в ходе встречи с многодетными семьями. Также президент отметил, что любовь находится в центре любой семьи и в основе счастья.

https://ria.ru/20250529/putin-2019803001.html

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общество, россия, владимир путин, семья, многодетная семья