https://ria.ru/20250529/putin-2019805226.html
"Это самое главное". Путин ответил на вопрос, почему так хорошо выглядит
"Это самое главное". Путин ответил на вопрос, почему так хорошо выглядит - РИА Новости, 29.05.2025
"Это самое главное". Путин ответил на вопрос, почему так хорошо выглядит
Владимир Путин на встрече с многодетными семьями в формате видеоконференции рассказал, что хорошо выглядеть ему помогает достижение значимых целей. РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T16:19:00+03:00
2025-05-29T16:19:00+03:00
2025-05-29T17:43:00+03:00
общество
россия
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Владимир Путин на встрече с многодетными семьями в формате видеоконференции рассказал, что хорошо выглядеть ему помогает достижение значимых целей.Соответствующий вопрос президенту задала мать-героиня Наталья Лукьянова из Крыма."Очень важно, когда в жизни есть цели и мы стремимся их достигать. Это мобилизует и дисциплинирует, заставляет заниматься нужными, правильными вещами и держит в тонусе. Это самое главное, а все остальное прилагается: спорт, режим и так далее. Но самое главное — это внутренние целевые установки", — отметил глава государства.Путин в четверг по видеосвязи встретился с многодетными семьями из разных российских регионов. Это родители, награжденные орденами "Родительская слава", а также женщины, которых удостоили почетного звания "Мать-героиня".
https://ria.ru/20250529/putin-2019802780.html
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"Цели мобилизуют" – Путин о том, как хорошо выглядеть
Путина спросили, что он делает, чтобы так хорошо выглядеть. На видео – ответ президента.
2025-05-29T16:19
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общество, россия
"Это самое главное". Путин ответил на вопрос, почему так хорошо выглядит
Путин: наличие целей в жизни дисциплинирует и держит в тонусе