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"Это самое главное". Путин ответил на вопрос, почему так хорошо выглядит - РИА Новости, 29.05.2025
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16:19 29.05.2025 (обновлено: 17:43 29.05.2025)
https://ria.ru/20250529/putin-2019805226.html
"Это самое главное". Путин ответил на вопрос, почему так хорошо выглядит
"Это самое главное". Путин ответил на вопрос, почему так хорошо выглядит - РИА Новости, 29.05.2025
"Это самое главное". Путин ответил на вопрос, почему так хорошо выглядит
Владимир Путин на встрече с многодетными семьями в формате видеоконференции рассказал, что хорошо выглядеть ему помогает достижение значимых целей. РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T16:19:00+03:00
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общество
россия
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Владимир Путин на встрече с многодетными семьями в формате видеоконференции рассказал, что хорошо выглядеть ему помогает достижение значимых целей.Соответствующий вопрос президенту задала мать-героиня Наталья Лукьянова из Крыма.&quot;Очень важно, когда в жизни есть цели и мы стремимся их достигать. Это мобилизует и дисциплинирует, заставляет заниматься нужными, правильными вещами и держит в тонусе. Это самое главное, а все остальное прилагается: спорт, режим и так далее. Но самое главное — это внутренние целевые установки&quot;, — отметил глава государства.Путин в четверг по видеосвязи встретился с многодетными семьями из разных российских регионов. Это родители, награжденные орденами "Родительская слава", а также женщины, которых удостоили почетного звания "Мать-героиня".
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"Цели мобилизуют" – Путин о том, как хорошо выглядеть
Путина спросили, что он делает, чтобы так хорошо выглядеть. На видео – ответ президента.
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общество, россия
Общество, Россия
"Это самое главное". Путин ответил на вопрос, почему так хорошо выглядит

Путин: наличие целей в жизни дисциплинирует и держит в тонусе

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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Владимир Путин на встрече с многодетными семьями в формате видеоконференции рассказал, что хорошо выглядеть ему помогает достижение значимых целей.
Соответствующий вопрос президенту задала мать-героиня Наталья Лукьянова из Крыма.
«

"Очень важно, когда в жизни есть цели и мы стремимся их достигать. Это мобилизует и дисциплинирует, заставляет заниматься нужными, правильными вещами и держит в тонусе. Это самое главное, а все остальное прилагается: спорт, режим и так далее. Но самое главное — это внутренние целевые установки", — отметил глава государства.

Путин в четверг по видеосвязи встретился с многодетными семьями из разных российских регионов. Это родители, награжденные орденами "Родительская слава", а также женщины, которых удостоили почетного звания "Мать-героиня".

Орденом "Родительская слава" награждают родителей (усыновителей), которые воспитывают или воспитали семерых и более детей. Звание "Мать-героиня" присваивают матерям, родившим и воспитавшим десять и более детей. Удостоенным звания женщинам вручают знак особого отличия — орден "Мать-героиня".

Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с семьями, награжденными орденом Родительская слава, и матерями, удостоенными почетного звания Мать-героиня - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
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