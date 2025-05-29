https://ria.ru/20250529/putin-2019805226.html

"Это самое главное". Путин ответил на вопрос, почему так хорошо выглядит

"Это самое главное". Путин ответил на вопрос, почему так хорошо выглядит - РИА Новости, 29.05.2025

"Это самое главное". Путин ответил на вопрос, почему так хорошо выглядит

Владимир Путин на встрече с многодетными семьями в формате видеоконференции рассказал, что хорошо выглядеть ему помогает достижение значимых целей. РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T16:19:00+03:00

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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Владимир Путин на встрече с многодетными семьями в формате видеоконференции рассказал, что хорошо выглядеть ему помогает достижение значимых целей.Соответствующий вопрос президенту задала мать-героиня Наталья Лукьянова из Крыма."Очень важно, когда в жизни есть цели и мы стремимся их достигать. Это мобилизует и дисциплинирует, заставляет заниматься нужными, правильными вещами и держит в тонусе. Это самое главное, а все остальное прилагается: спорт, режим и так далее. Но самое главное — это внутренние целевые установки", — отметил глава государства.Путин в четверг по видеосвязи встретился с многодетными семьями из разных российских регионов. Это родители, награжденные орденами "Родительская слава", а также женщины, которых удостоили почетного звания "Мать-героиня".

https://ria.ru/20250529/putin-2019802780.html

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"Цели мобилизуют" – Путин о том, как хорошо выглядеть Путина спросили, что он делает, чтобы так хорошо выглядеть. На видео – ответ президента. 2025-05-29T16:19 true PT1M06S

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общество, россия