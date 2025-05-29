https://ria.ru/20250529/putin-2019803001.html

Путин назвал главный смысл жизни

Путин назвал главный смысл жизни - РИА Новости, 29.05.2025

Путин назвал главный смысл жизни

Президент РФ Владимир Путин назвал рождение и воспитание детей главным смыслом бытия, отметив, что это дает человеку чувство удовлетворения и счастья. РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T16:10:00+03:00

2025-05-29T16:10:00+03:00

2025-05-29T17:11:00+03:00

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал рождение и воспитание детей главным смыслом бытия, отметив, что это дает человеку чувство удовлетворения и счастья. "В этом смысл вообще жизни любого человека: "А" - продолжение рода, и "Б" - это определённое качество работы с детьми. Я не знаю, есть ли что-то важнее. В этом вообще ключ бытия, смысл бытия. Поэтому у вас (многодетных родителей - ред.) как раз всё получается. И есть ли что-то, что даёт человеку большее чувство удовлетворения и счастья, чем рождение и воспитание детей? Я сомневаюсь. Много важных вещей, которые мы делаем в жизни, но это самое главное", - сказал глава государства в ходе встречи с многодетными семьями в режиме видеоконференции.

https://ria.ru/20250529/putin-2019775054.html

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общество, россия, владимир путин