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Путин назвал главный смысл жизни - РИА Новости, 29.05.2025
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16:10 29.05.2025 (обновлено: 17:11 29.05.2025)
https://ria.ru/20250529/putin-2019803001.html
Путин назвал главный смысл жизни
Путин назвал главный смысл жизни - РИА Новости, 29.05.2025
Путин назвал главный смысл жизни
Президент РФ Владимир Путин назвал рождение и воспитание детей главным смыслом бытия, отметив, что это дает человеку чувство удовлетворения и счастья. РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T16:10:00+03:00
2025-05-29T17:11:00+03:00
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал рождение и воспитание детей главным смыслом бытия, отметив, что это дает человеку чувство удовлетворения и счастья. "В этом смысл вообще жизни любого человека: "А" - продолжение рода, и "Б" - это определённое качество работы с детьми. Я не знаю, есть ли что-то важнее. В этом вообще ключ бытия, смысл бытия. Поэтому у вас (многодетных родителей - ред.) как раз всё получается. И есть ли что-то, что даёт человеку большее чувство удовлетворения и счастья, чем рождение и воспитание детей? Я сомневаюсь. Много важных вещей, которые мы делаем в жизни, но это самое главное", - сказал глава государства в ходе встречи с многодетными семьями в режиме видеоконференции.
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин назвал главный смысл жизни

Путин: рождение и воспитание детей дает чувство удовлетворения и счастья

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал рождение и воспитание детей главным смыслом бытия, отметив, что это дает человеку чувство удовлетворения и счастья.
"В этом смысл вообще жизни любого человека: "А" - продолжение рода, и "Б" - это определённое качество работы с детьми. Я не знаю, есть ли что-то важнее. В этом вообще ключ бытия, смысл бытия. Поэтому у вас (многодетных родителей - ред.) как раз всё получается. И есть ли что-то, что даёт человеку большее чувство удовлетворения и счастья, чем рождение и воспитание детей? Я сомневаюсь. Много важных вещей, которые мы делаем в жизни, но это самое главное", - сказал глава государства в ходе встречи с многодетными семьями в режиме видеоконференции.
Путин на встрече с семьями, награжденными орденом Родительская слава - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
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