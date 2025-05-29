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Путин рассказал о характере жителей Крыма - РИА Новости, 29.05.2025
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16:10 29.05.2025
https://ria.ru/20250529/putin-2019802780.html
Путин рассказал о характере жителей Крыма
Путин рассказал о характере жителей Крыма - РИА Новости, 29.05.2025
Путин рассказал о характере жителей Крыма
Характер крымчан и севастопольцев формировался столетиями, традиция крымской земли передается из поколения в поколение, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T16:10:00+03:00
2025-05-29T16:10:00+03:00
общество
россия
республика крым
владимир путин
севастополь
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Характер крымчан и севастопольцев формировался столетиями, традиция крымской земли передается из поколения в поколение, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства в четверг по видеосвязи встречается с многодетными семьями из разных регионов России. Это родители, награжденные орденами "Родительская слава", а также матери, которые были удостоены почётного звания "Мать-героиня". "Характер крымчан, севастопольцев - он ведь формировался из столетия в столетие, из десятилетия в десятилетие. Хоть и потери были колоссальные", - сказал Путин на встрече с многодетными семьями, обращаясь к семье из крымского региона. Президент РФ напомнил, что во многие периоды истории в Крыму происходили очень непростые, кровавые события: и в XIX веке, и в XX веке. Он добавил, что традиция этой земли "передается из поколения в поколение".
https://ria.ru/20250529/putin-2019801646.html
https://ria.ru/20250529/putin-2019798338.html
россия
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общество, россия, республика крым, владимир путин, севастополь
Общество, Россия, Республика Крым, Владимир Путин, Севастополь
Путин рассказал о характере жителей Крыма

Путин заявил, что характер крымчан и севастопольцев формировался столетиями

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с семьями, награжденными орденом "Родительская слава", и матерями, удостоенными почетного звания "Мать-героиня"
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с семьями, награжденными орденом Родительская слава, и матерями, удостоенными почетного звания Мать-героиня - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с семьями, награжденными орденом "Родительская слава", и матерями, удостоенными почетного звания "Мать-героиня"
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Характер крымчан и севастопольцев формировался столетиями, традиция крымской земли передается из поколения в поколение, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в четверг по видеосвязи встречается с многодетными семьями из разных регионов России. Это родители, награжденные орденами "Родительская слава", а также матери, которые были удостоены почётного звания "Мать-героиня".
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с семьями, награжденными орденом Родительская слава, и матерями, удостоенными почетного звания Мать-героиня - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
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"Характер крымчан, севастопольцев - он ведь формировался из столетия в столетие, из десятилетия в десятилетие. Хоть и потери были колоссальные", - сказал Путин на встрече с многодетными семьями, обращаясь к семье из крымского региона.
Президент РФ напомнил, что во многие периоды истории в Крыму происходили очень непростые, кровавые события: и в XIX веке, и в XX веке.
Он добавил, что традиция этой земли "передается из поколения в поколение".
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ОбществоРоссияРеспублика КрымВладимир ПутинСевастополь
 
 
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