https://ria.ru/20250529/putin-2019802780.html

Путин рассказал о характере жителей Крыма

Путин рассказал о характере жителей Крыма - РИА Новости, 29.05.2025

Путин рассказал о характере жителей Крыма

Характер крымчан и севастопольцев формировался столетиями, традиция крымской земли передается из поколения в поколение, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T16:10:00+03:00

2025-05-29T16:10:00+03:00

2025-05-29T16:10:00+03:00

общество

россия

республика крым

владимир путин

севастополь

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Характер крымчан и севастопольцев формировался столетиями, традиция крымской земли передается из поколения в поколение, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства в четверг по видеосвязи встречается с многодетными семьями из разных регионов России. Это родители, награжденные орденами "Родительская слава", а также матери, которые были удостоены почётного звания "Мать-героиня". "Характер крымчан, севастопольцев - он ведь формировался из столетия в столетие, из десятилетия в десятилетие. Хоть и потери были колоссальные", - сказал Путин на встрече с многодетными семьями, обращаясь к семье из крымского региона. Президент РФ напомнил, что во многие периоды истории в Крыму происходили очень непростые, кровавые события: и в XIX веке, и в XX веке. Он добавил, что традиция этой земли "передается из поколения в поколение".

https://ria.ru/20250529/putin-2019801646.html

https://ria.ru/20250529/putin-2019798338.html

россия

республика крым

севастополь

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общество, россия, республика крым, владимир путин, севастополь