Путин рассказал о характере жителей Крыма
Путин заявил, что характер крымчан и севастопольцев формировался столетиями
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с семьями, награжденными орденом "Родительская слава", и матерями, удостоенными почетного звания "Мать-героиня"
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с семьями, награжденными орденом "Родительская слава", и матерями, удостоенными почетного звания "Мать-героиня"
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Характер крымчан и севастопольцев формировался столетиями, традиция крымской земли передается из поколения в поколение, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в четверг по видеосвязи встречается с многодетными семьями из разных регионов России. Это родители, награжденные орденами "Родительская слава", а также матери, которые были удостоены почётного звания "Мать-героиня".
"Характер крымчан, севастопольцев - он ведь формировался из столетия в столетие, из десятилетия в десятилетие. Хоть и потери были колоссальные", - сказал Путин на встрече с многодетными семьями, обращаясь к семье из крымского региона.
Президент РФ напомнил, что во многие периоды истории в Крыму происходили очень непростые, кровавые события: и в XIX веке, и в XX веке.
Он добавил, что традиция этой земли "передается из поколения в поколение".
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