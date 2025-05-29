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Путин заявил, что не поддержал бы присоединение Крыма без желания жителей - РИА Новости, 29.05.2025
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16:08 29.05.2025
https://ria.ru/20250529/putin-2019801646.html
Путин заявил, что не поддержал бы присоединение Крыма без желания жителей
Путин заявил, что не поддержал бы присоединение Крыма без желания жителей - РИА Новости, 29.05.2025
Путин заявил, что не поддержал бы присоединение Крыма без желания жителей
Президент России Владимир Путин заявил, что не принял бы решения о поддержке Крыма и Севастополя в 2014 году, если бы не увидел стремления людей вернуться на... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T16:08:00+03:00
2025-05-29T16:08:00+03:00
общество
россия
республика крым
севастополь
владимир путин
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что не принял бы решения о поддержке Крыма и Севастополя в 2014 году, если бы не увидел стремления людей вернуться на историческую родину. Глава государства в четверг по видеосвязи встречается с многодетными семьями из разных регионов России. Это родители, награжденные орденами "Родительская слава", а также матери, которые были удостоены почётного звания "Мать-героиня". "Вот вспомнили про 2014 год. Ведь прежде всего всё, что произошло, связано с позицией людей, которые там проживают. Мы бы никогда, я бы никогда не стал делать то, что было сделано, если бы не увидел, не почувствовал желания, стремления людей вернуться на родину, на свою историческую родину. Вот именно мы реализовывали стремление людей вернуться в состав Российской Федерации, что и произошло по их решению", - сказал Путин в ходе встречи с с многодетными семьями. Он отметил, что Россия только поддержала крымчан и севастопольцев в их стремлении вернуться в Российскую Федерацию.
https://ria.ru/20250529/putin-2019798338.html
россия
республика крым
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общество, россия, республика крым, севастополь, владимир путин
Общество, Россия, Республика Крым, Севастополь, Владимир Путин
Путин заявил, что не поддержал бы присоединение Крыма без желания жителей

Путин заявил, что не поддержал бы вхождение Крыма в РФ без желания его жителей

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с семьями, награжденными орденом "Родительская слава", и матерями, удостоенными почетного звания "Мать-героиня"
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с семьями, награжденными орденом Родительская слава, и матерями, удостоенными почетного звания Мать-героиня - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с семьями, награжденными орденом "Родительская слава", и матерями, удостоенными почетного звания "Мать-героиня"
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что не принял бы решения о поддержке Крыма и Севастополя в 2014 году, если бы не увидел стремления людей вернуться на историческую родину.
Глава государства в четверг по видеосвязи встречается с многодетными семьями из разных регионов России. Это родители, награжденные орденами "Родительская слава", а также матери, которые были удостоены почётного звания "Мать-героиня".
"Вот вспомнили про 2014 год. Ведь прежде всего всё, что произошло, связано с позицией людей, которые там проживают. Мы бы никогда, я бы никогда не стал делать то, что было сделано, если бы не увидел, не почувствовал желания, стремления людей вернуться на родину, на свою историческую родину. Вот именно мы реализовывали стремление людей вернуться в состав Российской Федерации, что и произошло по их решению", - сказал Путин в ходе встречи с с многодетными семьями.
Он отметил, что Россия только поддержала крымчан и севастопольцев в их стремлении вернуться в Российскую Федерацию.
Вид на Черноморское побережье в Крыму - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
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ОбществоРоссияРеспублика КрымСевастопольВладимир Путин
 
 
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