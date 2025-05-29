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Путин назвал историю важной дисциплиной - РИА Новости, 29.05.2025
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16:06 29.05.2025
https://ria.ru/20250529/putin-2019800368.html
Путин назвал историю важной дисциплиной
Путин назвал историю важной дисциплиной - РИА Новости, 29.05.2025
Путин назвал историю важной дисциплиной
Президент России Владимир Путин назвал важным изучение истории и отметил, что эта дисциплина формирует сознание человека. РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T16:06:00+03:00
2025-05-29T16:06:00+03:00
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал важным изучение истории и отметил, что эта дисциплина формирует сознание человека. Путин в четверг проводит встречу с многодетными семьями из девяти регионов страны. Мероприятие приурочено к предстоящему Дню защиты детей, который отмечается 1 июня. Президент общается с матерями, удостоенными почетного звания "Мать-героиня", и семьями, которые награждены орденом "Родительская слава". В ходе разговора президента с семьей Лукьяновых из села Доброе, Симферопольский район. Один из десяти детей, учащийся 2 класса Андрей, рассказал Путину, что он ученик кадетского класса. Он рассказал главе государства, что особенностью его класса стали хорошая дисциплина, строевая подготовка, изучение истории, в особенности Первой и Второй мировых войн. "Она формирует наше сознание, история. Это очень важное направление знаний и такая очень важная наука. Это не о прошлом, это о будущем в значительной степени", - сказал Путин.
https://ria.ru/20250519/putin-2017954356.html
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин назвал историю важной дисциплиной

Путин: изучение истории формирует сознание человека

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал важным изучение истории и отметил, что эта дисциплина формирует сознание человека.
Путин в четверг проводит встречу с многодетными семьями из девяти регионов страны. Мероприятие приурочено к предстоящему Дню защиты детей, который отмечается 1 июня. Президент общается с матерями, удостоенными почетного звания "Мать-героиня", и семьями, которые награждены орденом "Родительская слава".
В ходе разговора президента с семьей Лукьяновых из села Доброе, Симферопольский район. Один из десяти детей, учащийся 2 класса Андрей, рассказал Путину, что он ученик кадетского класса. Он рассказал главе государства, что особенностью его класса стали хорошая дисциплина, строевая подготовка, изучение истории, в особенности Первой и Второй мировых войн.
"Она формирует наше сознание, история. Это очень важное направление знаний и такая очень важная наука. Это не о прошлом, это о будущем в значительной степени", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание попечительского совета фонда Талант и успех в образовательном центре Сириус. 19 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
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