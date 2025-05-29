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Путин рассказал об уникальности Крыма - РИА Новости, 29.05.2025
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15:57 29.05.2025
https://ria.ru/20250529/putin-2019798338.html
Путин рассказал об уникальности Крыма
Путин рассказал об уникальности Крыма - РИА Новости, 29.05.2025
Путин рассказал об уникальности Крыма
Президент России Владимир Путин рассказал об уникальности Крыма, особенностях местного воздуха и его пользе для здоровья людей. РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T15:57:00+03:00
2025-05-29T15:57:00+03:00
общество
республика крым
россия
земля
владимир путин
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал об уникальности Крыма, особенностях местного воздуха и его пользе для здоровья людей. “Что касается Крыма, его климата и так далее - это уникальное место на Земле. Много райских местечек на планете. Но Крым даже среди них занимает особое место”, - сказал Путин на встрече с многодетными семьями. Он рассказал, как морской воздух проходит практически через всю территорию Крымского полуострова, а затем возвращается. На южном берегу он проходит через зеленые насаждения, которыми богат Крым, бьется о высокую стену, заворачивается и снова проходит по этой территории. “В целом в Крыму, и на южном берегу особенно, это имеет чрезвычайно важное значение, оказывает очень хорошее воздействие на здоровье людей… Испокон веков люди туда ездили на оздоровление. И особенно это связано было с теми, у кого есть какие-то проблемы с легкими”, - добавил президент.
https://ria.ru/20250221/putin-2000899171.html
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общество, республика крым, россия, земля, владимир путин
Общество, Республика Крым, Россия, Земля, Владимир Путин
Путин рассказал об уникальности Крыма

Путин рассказал об уникальности Крыма и особенностях местного воздуха

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкВид на Черноморское побережье в Крыму
Вид на Черноморское побережье в Крыму - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Вид на Черноморское побережье в Крыму. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал об уникальности Крыма, особенностях местного воздуха и его пользе для здоровья людей.
“Что касается Крыма, его климата и так далее - это уникальное место на Земле. Много райских местечек на планете. Но Крым даже среди них занимает особое место”, - сказал Путин на встрече с многодетными семьями.
Он рассказал, как морской воздух проходит практически через всю территорию Крымского полуострова, а затем возвращается. На южном берегу он проходит через зеленые насаждения, которыми богат Крым, бьется о высокую стену, заворачивается и снова проходит по этой территории.
“В целом в Крыму, и на южном берегу особенно, это имеет чрезвычайно важное значение, оказывает очень хорошее воздействие на здоровье людей… Испокон веков люди туда ездили на оздоровление. И особенно это связано было с теми, у кого есть какие-то проблемы с легкими”, - добавил президент.
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ОбществоРеспублика КрымРоссияЗемляВладимир Путин
 
 
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