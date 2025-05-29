https://ria.ru/20250529/putin-2019798338.html

Путин рассказал об уникальности Крыма

Путин рассказал об уникальности Крыма - РИА Новости, 29.05.2025

Путин рассказал об уникальности Крыма

Президент России Владимир Путин рассказал об уникальности Крыма, особенностях местного воздуха и его пользе для здоровья людей. РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T15:57:00+03:00

2025-05-29T15:57:00+03:00

2025-05-29T15:57:00+03:00

общество

республика крым

россия

земля

владимир путин

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал об уникальности Крыма, особенностях местного воздуха и его пользе для здоровья людей. “Что касается Крыма, его климата и так далее - это уникальное место на Земле. Много райских местечек на планете. Но Крым даже среди них занимает особое место”, - сказал Путин на встрече с многодетными семьями. Он рассказал, как морской воздух проходит практически через всю территорию Крымского полуострова, а затем возвращается. На южном берегу он проходит через зеленые насаждения, которыми богат Крым, бьется о высокую стену, заворачивается и снова проходит по этой территории. “В целом в Крыму, и на южном берегу особенно, это имеет чрезвычайно важное значение, оказывает очень хорошее воздействие на здоровье людей… Испокон веков люди туда ездили на оздоровление. И особенно это связано было с теми, у кого есть какие-то проблемы с легкими”, - добавил президент.

https://ria.ru/20250221/putin-2000899171.html

республика крым

россия

земля

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общество, республика крым, россия, земля, владимир путин