https://ria.ru/20250529/putin-2019796841.html
Путин не стал прерываться на телефонный разговор во время общения с семьями
Путин не стал прерываться на телефонный разговор во время общения с семьями - РИА Новости, 29.05.2025
Путин не стал прерываться на телефонный разговор во время общения с семьями
Президент РФ Владимир Путин не стал прерываться на телефонный разговор во время общения с многодетными семьями. РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T15:52:00+03:00
2025-05-29T15:52:00+03:00
2025-05-29T15:52:00+03:00
россия
владимир путин
общество
семья
многодетная семья
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не стал прерываться на телефонный разговор во время общения с многодетными семьями. Глава государства в четверг проводит встречу с многодетными семьями в режиме видеоконференции. Во встрече приняли участие Марьям Хамхоева - мать-героиня из Ингушетии - и ее супруг Беслан Боголов. Они воспитывают 11 детей. Во время общения с семьей из Ингушетии у президента зазвонил телефон. Путин посмотрел, кто звонит, но не стал брать трубку. Телефон продолжил звонить, президент вновь посмотрел на него и взял трубку, но разговаривать со звонившим не стал. Он быстро положил трубку и вернулся к разговору с детьми.
https://ria.ru/20250529/putin-2019782981.html
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россия, владимир путин, общество, семья, многодетная семья
Россия, Владимир Путин, Общество, Семья, многодетная семья
Путин не стал прерываться на телефонный разговор во время общения с семьями
Путину позвонили во время общения с семьями, но он не стал брать трубку