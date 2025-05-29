https://ria.ru/20250529/putin-2019796841.html

Путин не стал прерываться на телефонный разговор во время общения с семьями

Путин не стал прерываться на телефонный разговор во время общения с семьями - РИА Новости, 29.05.2025

Путин не стал прерываться на телефонный разговор во время общения с семьями

Президент РФ Владимир Путин не стал прерываться на телефонный разговор во время общения с многодетными семьями. РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T15:52:00+03:00

2025-05-29T15:52:00+03:00

2025-05-29T15:52:00+03:00

россия

владимир путин

общество

семья

многодетная семья

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156375/24/1563752460_0:173:3025:1875_1920x0_80_0_0_d9229130b1c4e9a127c2fc9f5230b8c7.jpg

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не стал прерываться на телефонный разговор во время общения с многодетными семьями. Глава государства в четверг проводит встречу с многодетными семьями в режиме видеоконференции. Во встрече приняли участие Марьям Хамхоева - мать-героиня из Ингушетии - и ее супруг Беслан Боголов. Они воспитывают 11 детей. Во время общения с семьей из Ингушетии у президента зазвонил телефон. Путин посмотрел, кто звонит, но не стал брать трубку. Телефон продолжил звонить, президент вновь посмотрел на него и взял трубку, но разговаривать со звонившим не стал. Он быстро положил трубку и вернулся к разговору с детьми.

https://ria.ru/20250529/putin-2019782981.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, общество, семья, многодетная семья