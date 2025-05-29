https://ria.ru/20250529/putin-2019790860.html

Путин отметил важность физической подготовки для детей

Путин отметил важность физической подготовки для детей - РИА Новости, 29.05.2025

Путин отметил важность физической подготовки для детей

Хорошая предварительная физическая подготовка очень нужна и важна для детей, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T15:44:00+03:00

2025-05-29T15:44:00+03:00

2025-05-29T15:47:00+03:00

общество

россия

республика ингушетия

владимир путин

социальный навигатор

детские вопросы

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Хорошая предварительная физическая подготовка очень нужна и важна для детей, заявил президент России Владимир Путин. Путин в четверг проводит встречу с многодетными семьями из девяти регионов страны. Мероприятие приурочено к предстоящему Дню защиты детей, который отмечается 1 июня. Президент общается с матерями, удостоенными почетного звания "Мать-героиня", и семьями, которые награждены орденом "Родительская слава". Дети семьи Хамхоевых из Республики Ингушетия занимаются дзюдо, футболом и другими видами спорта. "То, что ты ходил до этого в зал, занимался спортом в целом, тебе точно совершенно помогло начать успешно заниматься дзюдо. Хорошая предварительная физическая подготовка, она очень нужна и важна", - сказал Путин в ходе общения с одним из детей семьи Хамхоевых.

https://ria.ru/20250529/putin-2019777641.html

россия

республика ингушетия

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общество, россия, республика ингушетия, владимир путин, социальный навигатор, детские вопросы