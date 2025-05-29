https://ria.ru/20250529/putin-2019790860.html
Путин отметил важность физической подготовки для детей
Путин отметил важность физической подготовки для детей - РИА Новости, 29.05.2025
Путин отметил важность физической подготовки для детей
Хорошая предварительная физическая подготовка очень нужна и важна для детей, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T15:44:00+03:00
2025-05-29T15:44:00+03:00
2025-05-29T15:47:00+03:00
общество
россия
республика ингушетия
владимир путин
социальный навигатор
детские вопросы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019332971_0:95:3303:1953_1920x0_80_0_0_f629e5b886e7651f51456ebbcdf853e4.jpg
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Хорошая предварительная физическая подготовка очень нужна и важна для детей, заявил президент России Владимир Путин. Путин в четверг проводит встречу с многодетными семьями из девяти регионов страны. Мероприятие приурочено к предстоящему Дню защиты детей, который отмечается 1 июня. Президент общается с матерями, удостоенными почетного звания "Мать-героиня", и семьями, которые награждены орденом "Родительская слава". Дети семьи Хамхоевых из Республики Ингушетия занимаются дзюдо, футболом и другими видами спорта. "То, что ты ходил до этого в зал, занимался спортом в целом, тебе точно совершенно помогло начать успешно заниматься дзюдо. Хорошая предварительная физическая подготовка, она очень нужна и важна", - сказал Путин в ходе общения с одним из детей семьи Хамхоевых.
https://ria.ru/20250529/putin-2019777641.html
россия
республика ингушетия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019332971_287:0:3018:2048_1920x0_80_0_0_d8a00b735197a20b06fadc14995e5e66.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, республика ингушетия, владимир путин, социальный навигатор, детские вопросы
Общество, Россия, Республика Ингушетия, Владимир Путин, Социальный навигатор, Детские вопросы
Путин отметил важность физической подготовки для детей
Путин: хорошая предварительная физическая подготовка очень важна для детей