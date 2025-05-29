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Путин отметил важность физической подготовки для детей - РИА Новости, 29.05.2025
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15:44 29.05.2025 (обновлено: 15:47 29.05.2025)
https://ria.ru/20250529/putin-2019790860.html
Путин отметил важность физической подготовки для детей
Путин отметил важность физической подготовки для детей - РИА Новости, 29.05.2025
Путин отметил важность физической подготовки для детей
Хорошая предварительная физическая подготовка очень нужна и важна для детей, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T15:44:00+03:00
2025-05-29T15:47:00+03:00
общество
россия
республика ингушетия
владимир путин
социальный навигатор
детские вопросы
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Хорошая предварительная физическая подготовка очень нужна и важна для детей, заявил президент России Владимир Путин. Путин в четверг проводит встречу с многодетными семьями из девяти регионов страны. Мероприятие приурочено к предстоящему Дню защиты детей, который отмечается 1 июня. Президент общается с матерями, удостоенными почетного звания "Мать-героиня", и семьями, которые награждены орденом "Родительская слава". Дети семьи Хамхоевых из Республики Ингушетия занимаются дзюдо, футболом и другими видами спорта. "То, что ты ходил до этого в зал, занимался спортом в целом, тебе точно совершенно помогло начать успешно заниматься дзюдо. Хорошая предварительная физическая подготовка, она очень нужна и важна", - сказал Путин в ходе общения с одним из детей семьи Хамхоевых.
https://ria.ru/20250529/putin-2019777641.html
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общество, россия, республика ингушетия, владимир путин, социальный навигатор, детские вопросы
Общество, Россия, Республика Ингушетия, Владимир Путин, Социальный навигатор, Детские вопросы
Путин отметил важность физической подготовки для детей

Путин: хорошая предварительная физическая подготовка очень важна для детей

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Хорошая предварительная физическая подготовка очень нужна и важна для детей, заявил президент России Владимир Путин.
Путин в четверг проводит встречу с многодетными семьями из девяти регионов страны. Мероприятие приурочено к предстоящему Дню защиты детей, который отмечается 1 июня. Президент общается с матерями, удостоенными почетного звания "Мать-героиня", и семьями, которые награждены орденом "Родительская слава".
Дети семьи Хамхоевых из Республики Ингушетия занимаются дзюдо, футболом и другими видами спорта.
"То, что ты ходил до этого в зал, занимался спортом в целом, тебе точно совершенно помогло начать успешно заниматься дзюдо. Хорошая предварительная физическая подготовка, она очень нужна и важна", - сказал Путин в ходе общения с одним из детей семьи Хамхоевых.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
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ОбществоРоссияРеспублика ИнгушетияВладимир ПутинСоциальный навигаторДетские вопросы
 
 
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