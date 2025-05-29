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"Футбольная команда": Путин поздравил отца с 11 детьми - РИА Новости, 29.05.2025
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15:42 29.05.2025
https://ria.ru/20250529/putin-2019790557.html
"Футбольная команда": Путин поздравил отца с 11 детьми
"Футбольная команда": Путин поздравил отца с 11 детьми - РИА Новости, 29.05.2025
"Футбольная команда": Путин поздравил отца с 11 детьми
Президент РФ Владимир Путин в шутку попросил многодетного отца из Ингушетии Беслана Боголова не извиняться за то, что у него из 11 детей только одна девочка,... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T15:42:00+03:00
2025-05-29T15:42:00+03:00
общество
россия
владимир путин
республика ингушетия
семья
многодетная семья
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в шутку попросил многодетного отца из Ингушетии Беслана Боголова не извиняться за то, что у него из 11 детей только одна девочка, отметив, что здорово иметь целую "футбольную команду". Глава государства в четверг встретился с семьями, награждёнными орденом "Родительская слава", и матерями, удостоенными почётного звания "Мать-героиня". В частности, глава государства пообщался с многодетной семьей из Ингушетии. Отец семейства Беслан Боголов рассказал президенту, что у них в семье 11 детей. "В основном мальчики, честно сказать. Десять мальчиков, одна девочка", - отметил Боголов. "Вы как будто извиняетесь. Отлично! Это же здорово, такую команду иметь. Футбольную команду прям целиком", - пошутил в ответ Путин.
https://ria.ru/20250529/putin-2019782981.html
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общество, россия, владимир путин, республика ингушетия, семья, многодетная семья
Общество, Россия, Владимир Путин, Республика Ингушетия, Семья, многодетная семья
"Футбольная команда": Путин поздравил отца с 11 детьми

Путин поздравил отца с 11 детьми, назвав их футбольной командой

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в шутку попросил многодетного отца из Ингушетии Беслана Боголова не извиняться за то, что у него из 11 детей только одна девочка, отметив, что здорово иметь целую "футбольную команду".
Глава государства в четверг встретился с семьями, награждёнными орденом "Родительская слава", и матерями, удостоенными почётного звания "Мать-героиня". В частности, глава государства пообщался с многодетной семьей из Ингушетии. Отец семейства Беслан Боголов рассказал президенту, что у них в семье 11 детей.
"В основном мальчики, честно сказать. Десять мальчиков, одна девочка", - отметил Боголов.
"Вы как будто извиняетесь. Отлично! Это же здорово, такую команду иметь. Футбольную команду прям целиком", - пошутил в ответ Путин.
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ОбществоРоссияВладимир ПутинРеспублика ИнгушетияСемьямногодетная семья
 
 
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