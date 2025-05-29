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"Футбольная команда": Путин поздравил отца с 11 детьми
"Футбольная команда": Путин поздравил отца с 11 детьми - РИА Новости, 29.05.2025
"Футбольная команда": Путин поздравил отца с 11 детьми
Президент РФ Владимир Путин в шутку попросил многодетного отца из Ингушетии Беслана Боголова не извиняться за то, что у него из 11 детей только одна девочка,... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T15:42:00+03:00
2025-05-29T15:42:00+03:00
2025-05-29T15:42:00+03:00
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в шутку попросил многодетного отца из Ингушетии Беслана Боголова не извиняться за то, что у него из 11 детей только одна девочка, отметив, что здорово иметь целую "футбольную команду". Глава государства в четверг встретился с семьями, награждёнными орденом "Родительская слава", и матерями, удостоенными почётного звания "Мать-героиня". В частности, глава государства пообщался с многодетной семьей из Ингушетии. Отец семейства Беслан Боголов рассказал президенту, что у них в семье 11 детей. "В основном мальчики, честно сказать. Десять мальчиков, одна девочка", - отметил Боголов. "Вы как будто извиняетесь. Отлично! Это же здорово, такую команду иметь. Футбольную команду прям целиком", - пошутил в ответ Путин.
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общество, россия, владимир путин, республика ингушетия, семья, многодетная семья
Общество, Россия, Владимир Путин, Республика Ингушетия, Семья, многодетная семья
"Футбольная команда": Путин поздравил отца с 11 детьми
Путин поздравил отца с 11 детьми, назвав их футбольной командой