https://ria.ru/20250529/putin-2019790557.html

"Футбольная команда": Путин поздравил отца с 11 детьми

"Футбольная команда": Путин поздравил отца с 11 детьми - РИА Новости, 29.05.2025

"Футбольная команда": Путин поздравил отца с 11 детьми

Президент РФ Владимир Путин в шутку попросил многодетного отца из Ингушетии Беслана Боголова не извиняться за то, что у него из 11 детей только одна девочка,... РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T15:42:00+03:00

2025-05-29T15:42:00+03:00

2025-05-29T15:42:00+03:00

общество

россия

владимир путин

республика ингушетия

семья

многодетная семья

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в шутку попросил многодетного отца из Ингушетии Беслана Боголова не извиняться за то, что у него из 11 детей только одна девочка, отметив, что здорово иметь целую "футбольную команду". Глава государства в четверг встретился с семьями, награждёнными орденом "Родительская слава", и матерями, удостоенными почётного звания "Мать-героиня". В частности, глава государства пообщался с многодетной семьей из Ингушетии. Отец семейства Беслан Боголов рассказал президенту, что у них в семье 11 детей. "В основном мальчики, честно сказать. Десять мальчиков, одна девочка", - отметил Боголов. "Вы как будто извиняетесь. Отлично! Это же здорово, такую команду иметь. Футбольную команду прям целиком", - пошутил в ответ Путин.

https://ria.ru/20250529/putin-2019782981.html

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общество, россия, владимир путин, республика ингушетия, семья, многодетная семья