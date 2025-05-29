https://ria.ru/20250529/putin-2019788560.html
Путин пожелал творческих успехов многодетной семье, сыгравшей для него
Путин пожелал творческих успехов многодетной семье, сыгравшей для него - РИА Новости, 29.05.2025
Путин пожелал творческих успехов многодетной семье, сыгравшей для него
Президент России Владимир Путин пожелал творческих успехов многодетной семье Беляевых, сыгравшей для него на пианино и скрипке. РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T15:37:00+03:00
2025-05-29T15:37:00+03:00
2025-05-29T15:48:00+03:00
культура
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владимир путин
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многодетная семья
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пожелал творческих успехов многодетной семье Беляевых, сыгравшей для него на пианино и скрипке. Путин в ходе встречи с многодетными семьями попросил семью Беляевых что-нибудь сыграть для него и других участников встречи. "Браво, спасибо большое. Желаю вам творческих успехов и счастья", - сказал глава государства на встрече с многодетными семьями после того, как дети семьи Беляевых сыграли для него музыкальную композицию.
https://ria.ru/20250529/putin-2019782981.html
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Небольшой музыкальный номер на встрече с Путиным
Многодетная семья из Пензы во время общения с Путиным по видеосвязи исполнила небольшой музыкальный отрывок, президенту понравилось.
2025-05-29T15:37
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россия, владимир путин, общество, семья, многодетная семья, музыка
Культура, Россия, Владимир Путин, Общество, Семья, многодетная семья, Музыка
Путин пожелал творческих успехов многодетной семье, сыгравшей для него
Путин пожелал успехов многодетной семье, сыгравшей для него на пианино и скрипке