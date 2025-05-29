https://ria.ru/20250529/putin-2019788560.html

Путин пожелал творческих успехов многодетной семье, сыгравшей для него

Путин пожелал творческих успехов многодетной семье, сыгравшей для него - РИА Новости, 29.05.2025

Путин пожелал творческих успехов многодетной семье, сыгравшей для него

Президент России Владимир Путин пожелал творческих успехов многодетной семье Беляевых, сыгравшей для него на пианино и скрипке. РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T15:37:00+03:00

2025-05-29T15:37:00+03:00

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многодетная семья

музыка

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пожелал творческих успехов многодетной семье Беляевых, сыгравшей для него на пианино и скрипке. Путин в ходе встречи с многодетными семьями попросил семью Беляевых что-нибудь сыграть для него и других участников встречи. "Браво, спасибо большое. Желаю вам творческих успехов и счастья", - сказал глава государства на встрече с многодетными семьями после того, как дети семьи Беляевых сыграли для него музыкальную композицию.

https://ria.ru/20250529/putin-2019782981.html

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Небольшой музыкальный номер на встрече с Путиным Многодетная семья из Пензы во время общения с Путиным по видеосвязи исполнила небольшой музыкальный отрывок, президенту понравилось. 2025-05-29T15:37 true PT1M41S

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россия, владимир путин, общество, семья, многодетная семья, музыка