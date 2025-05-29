https://ria.ru/20250529/putin-2019786127.html
Путин подчеркнул важность вклада родителей в воспитание детей
Путин подчеркнул важность вклада родителей в воспитание детей - РИА Новости, 29.05.2025
Путин подчеркнул важность вклада родителей в воспитание детей
Президент России Владимир Путин отметил важность вклада родителей в воспитание детей и формирование у них понимания своих корней и истории государства. РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T15:29:00+03:00
2025-05-29T15:29:00+03:00
2025-05-29T15:29:00+03:00
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил важность вклада родителей в воспитание детей и формирование у них понимания своих корней и истории государства. "Хочу родителей поблагодарить за то, что вы делаете при воспитании своих детей. Дело не только в том, что мы живем в год 80-летия победы в Великой Отечественной войне, а дело в том, чтобы наши дети всегда, мы сами, как мы, так и наши дети, всегда понимали, кто мы такие, откуда мы пришли, на чем стоит русская земля и на чем она должна стоять в будущем. Чрезвычайно важная работа родительская в этом смысле", - сказал Путин в ходе встречи с многодетными семьями. В ходе встречи обучающийся второго класса Максим из многодетной семьи Балакай прочитал президенту стихотворение "Я помню. Я горжусь" Александра Павлоградского. Президент поблагодарил мальчика за выступление, а родителей - за его воспитание.
https://ria.ru/20250519/putin-2017949938.html
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин подчеркнул важность вклада родителей в воспитание детей
Путин назвал вклад родителей в воспитание детей важной работой