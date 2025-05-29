https://ria.ru/20250529/putin-2019785181.html

Путин отметил особую роль тренеров в воспитании детей

Путин отметил особую роль тренеров в воспитании детей - РИА Новости, 29.05.2025

Путин отметил особую роль тренеров в воспитании детей

Президент РФ Владимир Путин отметил особую роль тренеров, подчеркнув, что "вселить уверенность в детей - это особый талант". РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T15:24:00+03:00

2025-05-29T15:24:00+03:00

2025-05-29T15:24:00+03:00

россия

владимир путин

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/08/1976902653_83:0:2931:1602_1920x0_80_0_0_970b3a7cfb6ca7f90cd7028b30f82c92.jpg

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил особую роль тренеров, подчеркнув, что "вселить уверенность в детей - это особый талант". "Это особый талант, привлечь детей к тому, чем ты сам занимаешься с удовольствием, вселить в них уверенность в том, что они могут добиться результата, и вести их к этому результату. Это очень тонкая, большая и ответственная работа", - сказал глава государства в ходе встречи с многодетными семьями в режиме видеоконференции.

https://ria.ru/20250529/putin-2019776060.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, общество