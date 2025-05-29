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Путин отметил особую роль тренеров в воспитании детей - РИА Новости, 29.05.2025
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15:24 29.05.2025
https://ria.ru/20250529/putin-2019785181.html
Путин отметил особую роль тренеров в воспитании детей
Путин отметил особую роль тренеров в воспитании детей - РИА Новости, 29.05.2025
Путин отметил особую роль тренеров в воспитании детей
Президент РФ Владимир Путин отметил особую роль тренеров, подчеркнув, что "вселить уверенность в детей - это особый талант". РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T15:24:00+03:00
2025-05-29T15:24:00+03:00
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил особую роль тренеров, подчеркнув, что "вселить уверенность в детей - это особый талант". "Это особый талант, привлечь детей к тому, чем ты сам занимаешься с удовольствием, вселить в них уверенность в том, что они могут добиться результата, и вести их к этому результату. Это очень тонкая, большая и ответственная работа", - сказал глава государства в ходе встречи с многодетными семьями в режиме видеоконференции.
https://ria.ru/20250529/putin-2019776060.html
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин отметил особую роль тренеров в воспитании детей

Путин назвал умение вселить уверенность в детей особым талантом тренеров

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил особую роль тренеров, подчеркнув, что "вселить уверенность в детей - это особый талант".
"Это особый талант, привлечь детей к тому, чем ты сам занимаешься с удовольствием, вселить в них уверенность в том, что они могут добиться результата, и вести их к этому результату. Это очень тонкая, большая и ответственная работа", - сказал глава государства в ходе встречи с многодетными семьями в режиме видеоконференции.
Президент Владимир Путин на встрече в преддверии Дня защиты детей - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
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