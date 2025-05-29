https://ria.ru/20250529/putin-2019784069.html
Путин оценил желание россиян иметь большую семью
Путин оценил желание россиян иметь большую семью - РИА Новости, 29.05.2025
Путин оценил желание россиян иметь большую семью
Все больше российских семей хотят иметь более трех детей, это очень хорошая тенденция, которая складывается в российском обществе, заявил президент России... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T15:15:00+03:00
2025-05-29T15:15:00+03:00
2025-05-29T15:16:00+03:00
общество
россия
владимир путин
семья
многодетная семья
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Все больше российских семей хотят иметь более трех детей, это очень хорошая тенденция, которая складывается в российском обществе, заявил президент России Владимир Путин. Глава государства в четверг по видеосвязи встречается с многодетными семьями из разных регионов России. Это родители, награжденные орденами "Родительская слава", а также матери, которые были удостоены почётного звания "Мать-героиня". "У нас количество людей и семей, которые хотят иметь все больше и больше детей, увеличивается постоянно. Сейчас ожидаемое количество детей, по социологическим опросам, больше двух детей, а желаемое - больше трех. Это очень хорошая тенденция в обществе складывается, благодаря, в том числе, таким семьям, как ваша", - сказал Путин.
https://ria.ru/20250529/putin-2019776060.html
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общество, россия, владимир путин, семья, многодетная семья
Общество, Россия, Владимир Путин, Семья, многодетная семья
Путин оценил желание россиян иметь большую семью
Путин назвал желание россиян иметь большую семью хорошей тенденцией