https://ria.ru/20250529/putin-2019784069.html

Путин оценил желание россиян иметь большую семью

Путин оценил желание россиян иметь большую семью - РИА Новости, 29.05.2025

Путин оценил желание россиян иметь большую семью

Все больше российских семей хотят иметь более трех детей, это очень хорошая тенденция, которая складывается в российском обществе, заявил президент России... РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T15:15:00+03:00

2025-05-29T15:15:00+03:00

2025-05-29T15:16:00+03:00

общество

россия

владимир путин

семья

многодетная семья

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Все больше российских семей хотят иметь более трех детей, это очень хорошая тенденция, которая складывается в российском обществе, заявил президент России Владимир Путин. Глава государства в четверг по видеосвязи встречается с многодетными семьями из разных регионов России. Это родители, награжденные орденами "Родительская слава", а также матери, которые были удостоены почётного звания "Мать-героиня". "У нас количество людей и семей, которые хотят иметь все больше и больше детей, увеличивается постоянно. Сейчас ожидаемое количество детей, по социологическим опросам, больше двух детей, а желаемое - больше трех. Это очень хорошая тенденция в обществе складывается, благодаря, в том числе, таким семьям, как ваша", - сказал Путин.

https://ria.ru/20250529/putin-2019776060.html

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общество, россия, владимир путин, семья, многодетная семья