https://ria.ru/20250529/putin-2019782981.html
Путин пообещал многодетной семье организовать поездку на Красную поляну
Путин пообещал многодетной семье организовать поездку на Красную поляну - РИА Новости, 29.05.2025
Путин пообещал многодетной семье организовать поездку на Красную поляну
Президент России Владимир Путин пообещал многодетной семье из Екатеринбурга организовать поездку на Красную поляну. РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T15:12:00+03:00
2025-05-29T15:12:00+03:00
2025-05-29T15:12:00+03:00
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал многодетной семье из Екатеринбурга организовать поездку на Красную поляну. Путин в четверг проводит встречу с многодетными семьями из девяти регионов страны. Мероприятие приурочено к предстоящему Дню защиты детей, который отмечается 1 июня. Президент общается с матерями, удостоенными почетного звания "Мать-героиня", и семьями, которые награждены орденом "Родительская слава". Многодетную маму Евгению Радионову Путин поздравил с юбилеем. "Евгения Николаевна, у вас же день рождения. Какой мы с Татьяной Алексеевной (Голиковой - ред.) можем сделать для вас подарок? Куда вы хотели съездить всей семьей в качестве подарка на день рождения, на юбилей?" - спросил президент. Евгения Радионова ответила, что вся семья хотела бы поехать в июне в Сочи на Красную поляну. "Будем считать, что это наш вам подарок на юбилей", - сказал Путин.
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"Там красиво очень" – Путин посоветовал ездить в Красную Поляну на Рождество
"Там красиво очень" – Путин посоветовал ездить в Красную Поляну на Рождество.
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общество, красная поляна, россия, екатеринбург, владимир путин
Общество, Красная Поляна, Россия, Екатеринбург, Владимир Путин
Путин пообещал многодетной семье организовать поездку на Красную поляну
Путин пообещал многодетной семье из Екатеринбурга организовать поездку в Сочи