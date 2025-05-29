https://ria.ru/20250529/putin-2019780809.html
Путин рассчитывает, что власти будут активнее помогать многодетным семьям
Путин рассчитывает, что власти будут активнее помогать многодетным семьям - РИА Новости, 29.05.2025
Путин рассчитывает, что власти будут активнее помогать многодетным семьям
Президент России Владимир Путин рассчитывает, что местные власти и бизнес будут активнее помогать многодетным семьям в решении конкретных проблем. РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T15:04:00+03:00
2025-05-29T15:04:00+03:00
2025-05-29T15:04:00+03:00
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассчитывает, что местные власти и бизнес будут активнее помогать многодетным семьям в решении конкретных проблем. Глава государства в четверг по видеосвязи встречается с многодетными семьями из разных регионов России. Это родители, награжденные орденами "Родительская слава", а также матери, которые были удостоены почётного звания "Мать-героиня". Президент в ходе встречи отметил, что государство постоянно дополняет меры поддержки семьи, выстраивает их в комплексную систему. "Рассчитываю, что региональные, муниципальные власти, общественные объединения, бизнес также будут наращивать помощь многодетным семьям, помогать им в решении конкретных проблем", - подчеркнул Путин.
https://ria.ru/20250529/kreml-2019741734.html
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин рассчитывает, что власти будут активнее помогать многодетным семьям
Путин: местные власти и бизнес должны активнее помогать многодетным семьям