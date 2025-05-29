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Путин призвал ввести льготы для многодетных отцов - РИА Новости, 29.05.2025
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14:54 29.05.2025 (обновлено: 15:08 29.05.2025)
https://ria.ru/20250529/putin-2019777641.html
Путин призвал ввести льготы для многодетных отцов
Путин призвал ввести льготы для многодетных отцов - РИА Новости, 29.05.2025
Путин призвал ввести льготы для многодетных отцов
Президент России Владимир Путин попросил вице-премьера РФ Татьяну Голикову довести до конца работу по введению льгот для многодетных отцов и решение вопроса об... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T14:54:00+03:00
2025-05-29T15:08:00+03:00
общество
россия
свердловская область
владимир путин
татьяна голикова
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил вице-премьера РФ Татьяну Голикову довести до конца работу по введению льгот для многодетных отцов и решение вопроса об учете стажа за детей при начислении пенсии многодетных родителей.Многодетная семья Радионовых из Свердловской области обратилась к президенту с просьбой расширить учет стажа по уходу за ребенком до 1,5 лет при выходе на пенсию - сейчас он начисляется только за периоды ухода за четырьмя детьми, а последующие не учитываются. Кроме того, они обратили внимание на необходимость введения льгот для многодетных отцов."У нас на связи Голикова Татьяна Алексеевна. Мы сейчас не будем эту дискуссию открывать, но мы вас услышали. И по поводу первой вашей части. И второй, что касается мужчин, мы уже давно это обсуждаем и думаем над этим… Нам надо просто довести это до конца. Я уверен, что депутаты отреагируют положительно", - сказал Путин на встрече с многодетными семьями.Голикова в свою очередь сообщила, что по поручению президента законопроект о начислении стажа за большее количество детей уже подготовлен и в ближайшее время будет внесен в Государственную Думу.
https://ria.ru/20250529/putin-2019780809.html
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общество, россия, свердловская область, владимир путин, татьяна голикова
Общество, Россия, Свердловская область, Владимир Путин, Татьяна Голикова
Путин призвал ввести льготы для многодетных отцов

Путин попросил Голикову довести до конца работу по льготам для многодетных отцов

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил вице-премьера РФ Татьяну Голикову довести до конца работу по введению льгот для многодетных отцов и решение вопроса об учете стажа за детей при начислении пенсии многодетных родителей.
Многодетная семья Радионовых из Свердловской области обратилась к президенту с просьбой расширить учет стажа по уходу за ребенком до 1,5 лет при выходе на пенсию - сейчас он начисляется только за периоды ухода за четырьмя детьми, а последующие не учитываются. Кроме того, они обратили внимание на необходимость введения льгот для многодетных отцов.
"У нас на связи Голикова Татьяна Алексеевна. Мы сейчас не будем эту дискуссию открывать, но мы вас услышали. И по поводу первой вашей части. И второй, что касается мужчин, мы уже давно это обсуждаем и думаем над этим… Нам надо просто довести это до конца. Я уверен, что депутаты отреагируют положительно", - сказал Путин на встрече с многодетными семьями.
Голикова в свою очередь сообщила, что по поручению президента законопроект о начислении стажа за большее количество детей уже подготовлен и в ближайшее время будет внесен в Государственную Думу.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
Путин рассчитывает, что власти будут активнее помогать многодетным семьям
Вчера, 15:04
 
ОбществоРоссияСвердловская областьВладимир ПутинТатьяна Голикова
 
 
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