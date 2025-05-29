https://ria.ru/20250529/putin-2019776060.html
Путин призвал создавать особые условия для многодетных семей
Путин призвал создавать особые условия для многодетных семей - РИА Новости, 29.05.2025
Путин призвал создавать особые условия для многодетных семей
Президент Владимир Путин в преддверии Дня защиты детей по видеосвязи встретился с семьями, награжденными орденом "Родительская слава", и женщинами, удостоенными РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T14:48:00+03:00
2025-05-29T14:48:00+03:00
2025-05-29T18:39:00+03:00
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин в преддверии Дня защиты детей по видеосвязи встретился с семьями, награжденными орденом "Родительская слава", и женщинами, удостоенными звания "Мать-героиня". Глава государства среди прочего призвал создавать особые условия для многодетных.Основные заявления главы государства — в материале РИА Новости:"В этом смысл вообще жизни любого человека: "а" — продолжение рода и "б" — это определенное качество работы с детьми. Я не знаю, есть ли что-то важнее. В этом вообще ключ бытия, смысл бытия. Поэтому у вас (многодетных родителей. — Прим. ред.) как раз все получается. И есть ли что-то, что дает человеку большее чувство удовлетворения и счастья, чем рождение и воспитание детей? Я сомневаюсь. Много важных вещей, которые мы делаем в жизни, но это — самое главное"."Особое внимание, конечно, нужно уделять семьям, где детей трое и больше, создавать для них все необходимое, все необходимые условия. Мы постоянно дополняем меры поддержки семьи, выстраиваем их в комплексную систему"."Хочу сегодня еще раз подчеркнуть: именно семья с детьми, ее интересы и благополучие — в центре всех наших решений, всех проектов, связанных с национальным развитием. Это очень важно сейчас, поскольку влияет на уровень и качество жизни, но это и работа на будущее, чтобы сохранить и приумножить все, что определяет судьбу и характер нашей страны"."У нас количество людей и семей, которые хотят иметь все больше и больше детей, увеличивается постоянно. Сейчас ожидаемое количество детей, по социологическим опросам, больше двух детей, а желаемое — больше трех. Это очень хорошая тенденция в обществе складывается"."Сердечно поздравляю с наступающим праздником всех родителей, бабушек, дедушек, педагогов, наставников. Всех, кто отдает детям силы и энергию, щедро делится с ними душевным теплом, все делает для того, чтобы детство у нашего подрастающего поколения, у наших деток было счастливым, а будущее — успешным".Орденом "Родительская слава" награждают родителей (усыновителей), которые воспитывают или воспитали семерых и более детей. Звание "Мать-героиня" присваивают матерям, родившим и воспитавшим десять и более детей. Удостоенным звания женщинам вручают знак особого отличия — орден "Мать-героиня".
https://ria.ru/20250527/putin-2019341202.html
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Путин на встрече с семьями, награжденными орденом "Родительская слава"
Путин на встрече с семьями, награжденными орденом "Родительская слава".
2025-05-29T14:48
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PT0M57S
Небольшой музыкальный номер на встрече с Путиным
Многодетная семья из Пензы во время общения с Путиным по видеосвязи исполнила небольшой музыкальный отрывок, президенту понравилось.
2025-05-29T14:48
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PT1M41S
"Цели мобилизуют" – Путин о том, как хорошо выглядеть
Путина спросили, что он делает, чтобы так хорошо выглядеть. На видео – ответ президента.
2025-05-29T14:48
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PT1M06S
"Там красиво очень" – Путин посоветовал ездить в Красную Поляну на Рождество
"Там красиво очень" – Путин посоветовал ездить в Красную Поляну на Рождество.
2025-05-29T14:48
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PT0M13S
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Поздравление Путина с приближающимся Днем защиты детей
Поздравление Путина с приближающимся Днем защиты детей. Президент проводит встречу с матерями, удостоенными почётного звания "Мать-героиня", и семьями, награждёнными орденом "Родительская слава".
Глава государства подчеркнул, что в стране растет количество многодетных семей, на их примере меняются ориентиры многих россиян.
2025-05-29T14:48
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РИА Новости
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владимир путин, россия, общество, татьяна голикова, екатеринбург, красная поляна
Владимир Путин, Россия, Общество, Татьяна Голикова, Екатеринбург, Красная Поляна