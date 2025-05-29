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В России растет количество многодетных семей, заявил Путин - РИА Новости, 29.05.2025
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14:45 29.05.2025 (обновлено: 14:50 29.05.2025)
https://ria.ru/20250529/putin-2019775813.html
В России растет количество многодетных семей, заявил Путин
В России растет количество многодетных семей, заявил Путин - РИА Новости, 29.05.2025
В России растет количество многодетных семей, заявил Путин
Количество многодетных семей растет в России, на их примере меняются ориентиры многих жителей РФ, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин. РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T14:45:00+03:00
2025-05-29T14:50:00+03:00
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Количество многодетных семей растет в России, на их примере меняются ориентиры многих жителей РФ, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.Путин в четверг проводит встречу с многодетными семьями из девяти регионов страны. Мероприятие приурочено к предстоящему Дню защиты детей, который отмечается 1 июня. Президент общается с матерями, удостоенными почетного звания "Мать-героиня", и семьями, которые награждены орденом "Родительская слава"."По данным социологов, растёт число тех, кто хотел бы создавать многодетную семью. Растёт и количество многодетных семей. Ориентиры людей меняются, В том числе потому, что они видят ваш пример. Знаю, что и для самих многодетных семей это очень важно, понимать, что они вдохновляют других", - сказал глава государства на встрече.
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
В России растет количество многодетных семей, заявил Путин

Путин: в РФ растет количество многодетных семей и меняются ориентиры жителей

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Количество многодетных семей растет в России, на их примере меняются ориентиры многих жителей РФ, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.
Путин в четверг проводит встречу с многодетными семьями из девяти регионов страны. Мероприятие приурочено к предстоящему Дню защиты детей, который отмечается 1 июня. Президент общается с матерями, удостоенными почетного звания "Мать-героиня", и семьями, которые награждены орденом "Родительская слава".
"По данным социологов, растёт число тех, кто хотел бы создавать многодетную семью. Растёт и количество многодетных семей. Ориентиры людей меняются, В том числе потому, что они видят ваш пример. Знаю, что и для самих многодетных семей это очень важно, понимать, что они вдохновляют других", - сказал глава государства на встрече.
Президент Владимир Путин на встрече в преддверии Дня защиты детей - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
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