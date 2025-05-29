https://ria.ru/20250529/putin-2019775813.html

В России растет количество многодетных семей, заявил Путин

В России растет количество многодетных семей, заявил Путин - РИА Новости, 29.05.2025

В России растет количество многодетных семей, заявил Путин

Количество многодетных семей растет в России, на их примере меняются ориентиры многих жителей РФ, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин. РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T14:45:00+03:00

2025-05-29T14:45:00+03:00

2025-05-29T14:50:00+03:00

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Количество многодетных семей растет в России, на их примере меняются ориентиры многих жителей РФ, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.Путин в четверг проводит встречу с многодетными семьями из девяти регионов страны. Мероприятие приурочено к предстоящему Дню защиты детей, который отмечается 1 июня. Президент общается с матерями, удостоенными почетного звания "Мать-героиня", и семьями, которые награждены орденом "Родительская слава"."По данным социологов, растёт число тех, кто хотел бы создавать многодетную семью. Растёт и количество многодетных семей. Ориентиры людей меняются, В том числе потому, что они видят ваш пример. Знаю, что и для самих многодетных семей это очень важно, понимать, что они вдохновляют других", - сказал глава государства на встрече.

https://ria.ru/20250529/putin-2019776060.html

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общество, россия, владимир путин