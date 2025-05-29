https://ria.ru/20250529/putin-2019775717.html

Путин призвал создавать особые условия для многодетных семей

Путин призвал создавать особые условия для многодетных семей - РИА Новости, 29.05.2025

Путин призвал создавать особые условия для многодетных семей

Президент России Владимир Путин указал на необходимость создавать особые условия для семей, где детей трое и больше. РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T14:45:00+03:00

2025-05-29T14:45:00+03:00

2025-05-29T14:56:00+03:00

владимир путин

общество

россия

семья

многодетная семья

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин указал на необходимость создавать особые условия для семей, где детей трое и больше.Глава государства в четверг по видеосвязи встречается с многодетными семьями из разных регионов России. Это родители, награжденные орденами "Родительская слава", а также матери, которые были удостоены почётного звания "Мать-героиня"."Особое внимание, конечно, нужно уделять семьям, где детей трое и больше, создавать для них все необходимое, все необходимые условия. Мы постоянно дополняем меры поддержки семьи, выстраиваем их в комплексную систему", - сказал Путин.Он предложил на встрече обсудить в том числе и то, как сами многодетные родители оценивают эту работу государства.

https://ria.ru/20250522/putin-2018539557.html

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владимир путин, общество, россия, семья, многодетная семья