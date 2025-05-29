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Путин призвал создавать особые условия для многодетных семей
Путин призвал создавать особые условия для многодетных семей - РИА Новости, 29.05.2025
Путин призвал создавать особые условия для многодетных семей
Президент России Владимир Путин указал на необходимость создавать особые условия для семей, где детей трое и больше. РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T14:45:00+03:00
2025-05-29T14:45:00+03:00
2025-05-29T14:56:00+03:00
владимир путин
общество
россия
семья
многодетная семья
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин указал на необходимость создавать особые условия для семей, где детей трое и больше.Глава государства в четверг по видеосвязи встречается с многодетными семьями из разных регионов России. Это родители, награжденные орденами "Родительская слава", а также матери, которые были удостоены почётного звания "Мать-героиня"."Особое внимание, конечно, нужно уделять семьям, где детей трое и больше, создавать для них все необходимое, все необходимые условия. Мы постоянно дополняем меры поддержки семьи, выстраиваем их в комплексную систему", - сказал Путин.Он предложил на встрече обсудить в том числе и то, как сами многодетные родители оценивают эту работу государства.
https://ria.ru/20250522/putin-2018539557.html
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владимир путин, общество, россия, семья, многодетная семья
Владимир Путин, Общество, Россия, Семья, многодетная семья
Путин призвал создавать особые условия для многодетных семей
Путин призвал создавать особые условия для семей с тремя и более детьми