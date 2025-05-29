https://ria.ru/20250529/putin-2019775054.html
Путин: крепкие семьи всегда будут оплотом и гордостью России
Путин: крепкие семьи всегда будут оплотом и гордостью России - РИА Новости, 29.05.2025
Путин: крепкие семьи всегда будут оплотом и гордостью России
Крепкие и дружные семьи всегда будут оплотом и гордостью России, заявил президент Владимир Путин. РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T14:40:00+03:00
2025-05-29T14:40:00+03:00
2025-05-29T23:40:00+03:00
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Крепкие и дружные семьи всегда будут оплотом и гордостью России, заявил президент Владимир Путин."Такие крепкие и дружные семьи, как ваши, были и всегда будут оплотом и гордостью нашей страны. Подлинные семейные ценности для нас — для России и ее граждан — остаются непреложными", — сказал он.В четверг российский лидер в преддверии Дня защиты детей по видеосвязи встретился с семьями, награжденными орденом "Родительская слава", и женщинами, удостоенными звания "Мать-героиня".
https://ria.ru/20250529/putin-2019775717.html
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Путин на встрече с семьями, награжденными орденом "Родительская слава"
Путин на встрече с семьями, награжденными орденом "Родительская слава".
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин: крепкие семьи всегда будут оплотом и гордостью России
Путин: крепкие и дружные семьи всегда будут оплотом и гордостью России