https://ria.ru/20250529/putin-2019775054.html

Путин: крепкие семьи всегда будут оплотом и гордостью России

Путин: крепкие семьи всегда будут оплотом и гордостью России - РИА Новости, 29.05.2025

Путин: крепкие семьи всегда будут оплотом и гордостью России

Крепкие и дружные семьи всегда будут оплотом и гордостью России, заявил президент Владимир Путин. РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T14:40:00+03:00

2025-05-29T14:40:00+03:00

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россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Крепкие и дружные семьи всегда будут оплотом и гордостью России, заявил президент Владимир Путин."Такие крепкие и дружные семьи, как ваши, были и всегда будут оплотом и гордостью нашей страны. Подлинные семейные ценности для нас — для России и ее граждан — остаются непреложными", — сказал он.В четверг российский лидер в преддверии Дня защиты детей по видеосвязи встретился с семьями, награжденными орденом "Родительская слава", и женщинами, удостоенными звания "Мать-героиня".

https://ria.ru/20250529/putin-2019775717.html

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Путин на встрече с семьями, награжденными орденом "Родительская слава" Путин на встрече с семьями, награжденными орденом "Родительская слава". 2025-05-29T14:40 true PT0M57S

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россия, владимир путин, общество