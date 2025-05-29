https://ria.ru/20250529/putin-2019774734.html
Путин поздравил россиян с приближающимся Днем защиты детей
Путин поздравил россиян с приближающимся Днем защиты детей - РИА Новости, 29.05.2025
Путин поздравил россиян с приближающимся Днем защиты детей
Президент РФ Владимир Путин поздравил россиян с приближающимся Днем защиты детей. РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T14:37:00+03:00
2025-05-29T14:37:00+03:00
2025-05-29T14:56:00+03:00
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил россиян с приближающимся Днем защиты детей.В России День защиты детей отмечают ежегодно 1 июня."Наша встреча проходит сегодня в преддверии Международного дня защиты детей. Сердечно поздравляю с наступающим праздником всех родителей, бабушек, дедушек, педагогов, наставников. Всех, кто отдает детям силы и энергию, щедро делится с ними душевным теплом, все делает для того, чтобы детство у нашего подрастающего поколения, у наших деток было счастливым, а будущее - успешным", - сказал Путин в ходе встречи с многодетными семьями.
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Поздравление Путина с приближающимся Днем защиты детей
Поздравление Путина с приближающимся Днем защиты детей. Президент проводит встречу с матерями, удостоенными почётного звания "Мать-героиня", и семьями, награждёнными орденом "Родительская слава".
Глава государства подчеркнул, что в стране растет количество многодетных семей, на их примере меняются ориентиры многих россиян.
2025-05-29T14:37
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин поздравил россиян с приближающимся Днем защиты детей
Путин поздравил россиян с наступающим Днем защиты детей, который отмечают 1 июня