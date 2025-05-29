https://ria.ru/20250529/putin-2019774734.html

Путин поздравил россиян с приближающимся Днем защиты детей

Путин поздравил россиян с приближающимся Днем защиты детей - РИА Новости, 29.05.2025

Путин поздравил россиян с приближающимся Днем защиты детей

Президент РФ Владимир Путин поздравил россиян с приближающимся Днем защиты детей. РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T14:37:00+03:00

2025-05-29T14:37:00+03:00

2025-05-29T14:56:00+03:00

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил россиян с приближающимся Днем защиты детей.В России День защиты детей отмечают ежегодно 1 июня."Наша встреча проходит сегодня в преддверии Международного дня защиты детей. Сердечно поздравляю с наступающим праздником всех родителей, бабушек, дедушек, педагогов, наставников. Всех, кто отдает детям силы и энергию, щедро делится с ними душевным теплом, все делает для того, чтобы детство у нашего подрастающего поколения, у наших деток было счастливым, а будущее - успешным", - сказал Путин в ходе встречи с многодетными семьями.

https://ria.ru/20250529/putin-2019776060.html

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Поздравление Путина с приближающимся Днем защиты детей Поздравление Путина с приближающимся Днем защиты детей. Президент проводит встречу с матерями, удостоенными почётного звания "Мать-героиня", и семьями, награждёнными орденом "Родительская слава". Глава государства подчеркнул, что в стране растет количество многодетных семей, на их примере меняются ориентиры многих россиян. 2025-05-29T14:37 true PT1M54S

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общество, россия, владимир путин