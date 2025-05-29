Рейтинг@Mail.ru
В Кремле рассказали, как пройдет общение Путина с многодетными семьями - РИА Новости, 29.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:40 29.05.2025
https://ria.ru/20250529/putin-2019748190.html
В Кремле рассказали, как пройдет общение Путина с многодетными семьями
В Кремле рассказали, как пройдет общение Путина с многодетными семьями - РИА Новости, 29.05.2025
В Кремле рассказали, как пройдет общение Путина с многодетными семьями
Многодетные семьи на встрече с президентом России Владимиром Путиным по видеосвязи поднимут ряд важных вопросов и расскажут о себе, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T12:40:00+03:00
2025-05-29T12:40:00+03:00
общество
россия
дмитрий песков
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156050/23/1560502311_0:288:3055:2006_1920x0_80_0_0_b6a4b2595be3a56805a35e461c0859f8.jpg
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Многодетные семьи на встрече с президентом России Владимиром Путиным по видеосвязи поднимут ряд важных вопросов и расскажут о себе, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он напомнил, что глава государства пообщается по видеосвязи с семьями, которые получили ордена родительской славы, и с матерями-героинями. Мероприятие приурочено к предстоящему Дню защиты детей, который отмечается 1 июня. "Напомню, мать-героиня – это женщина, которая родила десять и более детей. Вот с такими семьями сегодня президент в свободном режиме пообщается. Семьи расскажут о себе, поднимут какие-то вопросы, те, которые посчитают необходимыми. Но в целом, конечно же, это один из очень важных приоритетов для нашей страны", - сказал Песков журналистам. Песков добавил, что в четверг Путин работает в Кремле. У президента запланированы также ряд рабочих встреч, о некоторых в Кремле сообщат во второй половине дня.
https://ria.ru/20250527/putin-2019356645.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156050/23/1560502311_326:0:3055:2047_1920x0_80_0_0_4905e22b79da104174ac8b357bca7e98.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, дмитрий песков, владимир путин
Общество, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
В Кремле рассказали, как пройдет общение Путина с многодетными семьями

Песков: многодетные семьи на встрече с Путиным по видеосвязи расскажут о себе

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Многодетные семьи на встрече с президентом России Владимиром Путиным по видеосвязи поднимут ряд важных вопросов и расскажут о себе, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он напомнил, что глава государства пообщается по видеосвязи с семьями, которые получили ордена родительской славы, и с матерями-героинями. Мероприятие приурочено к предстоящему Дню защиты детей, который отмечается 1 июня.
"Напомню, мать-героиня – это женщина, которая родила десять и более детей. Вот с такими семьями сегодня президент в свободном режиме пообщается. Семьи расскажут о себе, поднимут какие-то вопросы, те, которые посчитают необходимыми. Но в целом, конечно же, это один из очень важных приоритетов для нашей страны", - сказал Песков журналистам.
Песков добавил, что в четверг Путин работает в Кремле. У президента запланированы также ряд рабочих встреч, о некоторых в Кремле сообщат во второй половине дня.
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание наблюдательного совета Россия – страна возможностей - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
Путин пожелал российским семьям счастья
27 мая, 15:33
 
ОбществоРоссияДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала