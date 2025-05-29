https://ria.ru/20250529/putin-2019748190.html

В Кремле рассказали, как пройдет общение Путина с многодетными семьями

В Кремле рассказали, как пройдет общение Путина с многодетными семьями - РИА Новости, 29.05.2025

В Кремле рассказали, как пройдет общение Путина с многодетными семьями

Многодетные семьи на встрече с президентом России Владимиром Путиным по видеосвязи поднимут ряд важных вопросов и расскажут о себе, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T12:40:00+03:00

2025-05-29T12:40:00+03:00

2025-05-29T12:40:00+03:00

общество

россия

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Многодетные семьи на встрече с президентом России Владимиром Путиным по видеосвязи поднимут ряд важных вопросов и расскажут о себе, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он напомнил, что глава государства пообщается по видеосвязи с семьями, которые получили ордена родительской славы, и с матерями-героинями. Мероприятие приурочено к предстоящему Дню защиты детей, который отмечается 1 июня. "Напомню, мать-героиня – это женщина, которая родила десять и более детей. Вот с такими семьями сегодня президент в свободном режиме пообщается. Семьи расскажут о себе, поднимут какие-то вопросы, те, которые посчитают необходимыми. Но в целом, конечно же, это один из очень важных приоритетов для нашей страны", - сказал Песков журналистам. Песков добавил, что в четверг Путин работает в Кремле. У президента запланированы также ряд рабочих встреч, о некоторых в Кремле сообщат во второй половине дня.

https://ria.ru/20250527/putin-2019356645.html

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Ольга Фомченкова

общество, россия, дмитрий песков, владимир путин