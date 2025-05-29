https://ria.ru/20250529/putin-2019748190.html
В Кремле рассказали, как пройдет общение Путина с многодетными семьями
В Кремле рассказали, как пройдет общение Путина с многодетными семьями - РИА Новости, 29.05.2025
В Кремле рассказали, как пройдет общение Путина с многодетными семьями
Многодетные семьи на встрече с президентом России Владимиром Путиным по видеосвязи поднимут ряд важных вопросов и расскажут о себе, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T12:40:00+03:00
2025-05-29T12:40:00+03:00
2025-05-29T12:40:00+03:00
общество
россия
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Многодетные семьи на встрече с президентом России Владимиром Путиным по видеосвязи поднимут ряд важных вопросов и расскажут о себе, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он напомнил, что глава государства пообщается по видеосвязи с семьями, которые получили ордена родительской славы, и с матерями-героинями. Мероприятие приурочено к предстоящему Дню защиты детей, который отмечается 1 июня. "Напомню, мать-героиня – это женщина, которая родила десять и более детей. Вот с такими семьями сегодня президент в свободном режиме пообщается. Семьи расскажут о себе, поднимут какие-то вопросы, те, которые посчитают необходимыми. Но в целом, конечно же, это один из очень важных приоритетов для нашей страны", - сказал Песков журналистам. Песков добавил, что в четверг Путин работает в Кремле. У президента запланированы также ряд рабочих встреч, о некоторых в Кремле сообщат во второй половине дня.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, дмитрий песков, владимир путин
Общество, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
В Кремле рассказали, как пройдет общение Путина с многодетными семьями
Песков: многодетные семьи на встрече с Путиным по видеосвязи расскажут о себе