https://ria.ru/20250529/putin-2019710636.html
Путин рассказал о развитии интеграционных процессов в ЕАЭС
Путин рассказал о развитии интеграционных процессов в ЕАЭС - РИА Новости, 29.05.2025
Путин рассказал о развитии интеграционных процессов в ЕАЭС
Президент России Владимир Путин отметил в своем поздравлении лидерам стран Евразийского экономического союза, что интеграционные процессы в этом объединении... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T09:06:00+03:00
2025-05-29T09:06:00+03:00
2025-05-29T10:15:00+03:00
евразийский экономический союз
владимир путин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990194984_0:28:3191:1823_1920x0_80_0_0_9b7e20df3b72486a61b77c1bdc086712.jpg
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил в своем поздравлении лидерам стран Евразийского экономического союза, что интеграционные процессы в этом объединении развиваются активно и эффективно. Соответствующее обращение было опубликовано на сайте Кремля."Интеграционные процессы в рамках Евразэс развиваются весьма динамично и плодотворно: создан общий рынок, обеспечивающий свободу перемещения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, осуществляется гармонизация национальных систем правового регулирования в важнейших сферах,, - говорится в сообщении на сайте.Путин подчеркнул важность создаваемого общего рынка, который позволяет свободно перемещать товары, услуги, капиталы и рабочую силу, а также выразил удовлетворение темпами гармонизации правовых систем и реализации совместных проектов.
https://ria.ru/20250508/ekspert-2015888879.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990194984_460:0:3191:2048_1920x0_80_0_0_17c37c9ba992bf5611d1d3508579c542.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евразийский экономический союз, владимир путин, в мире
Евразийский экономический союз, Владимир Путин, В мире
Путин рассказал о развитии интеграционных процессов в ЕАЭС
Путин: интеграционные процессы в рамках ЕАЭС развиваются динамично