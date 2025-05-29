https://ria.ru/20250529/putin-2019710636.html

Путин рассказал о развитии интеграционных процессов в ЕАЭС

Путин рассказал о развитии интеграционных процессов в ЕАЭС - РИА Новости, 29.05.2025

Путин рассказал о развитии интеграционных процессов в ЕАЭС

Президент России Владимир Путин отметил в своем поздравлении лидерам стран Евразийского экономического союза, что интеграционные процессы в этом объединении... РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T09:06:00+03:00

2025-05-29T09:06:00+03:00

2025-05-29T10:15:00+03:00

евразийский экономический союз

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил в своем поздравлении лидерам стран Евразийского экономического союза, что интеграционные процессы в этом объединении развиваются активно и эффективно. Соответствующее обращение было опубликовано на сайте Кремля."Интеграционные процессы в рамках Евразэс развиваются весьма динамично и плодотворно: создан общий рынок, обеспечивающий свободу перемещения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, осуществляется гармонизация национальных систем правового регулирования в важнейших сферах,, - говорится в сообщении на сайте.Путин подчеркнул важность создаваемого общего рынка, который позволяет свободно перемещать товары, услуги, капиталы и рабочую силу, а также выразил удовлетворение темпами гармонизации правовых систем и реализации совместных проектов.

https://ria.ru/20250508/ekspert-2015888879.html

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2025

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евразийский экономический союз, владимир путин, в мире