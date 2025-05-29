Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал о развитии интеграционных процессов в ЕАЭС - РИА Новости, 29.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:06 29.05.2025 (обновлено: 10:15 29.05.2025)
https://ria.ru/20250529/putin-2019710636.html
Путин рассказал о развитии интеграционных процессов в ЕАЭС
Путин рассказал о развитии интеграционных процессов в ЕАЭС - РИА Новости, 29.05.2025
Путин рассказал о развитии интеграционных процессов в ЕАЭС
Президент России Владимир Путин отметил в своем поздравлении лидерам стран Евразийского экономического союза, что интеграционные процессы в этом объединении... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T09:06:00+03:00
2025-05-29T10:15:00+03:00
евразийский экономический союз
владимир путин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990194984_0:28:3191:1823_1920x0_80_0_0_9b7e20df3b72486a61b77c1bdc086712.jpg
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил в своем поздравлении лидерам стран Евразийского экономического союза, что интеграционные процессы в этом объединении развиваются активно и эффективно. Соответствующее обращение было опубликовано на сайте Кремля."Интеграционные процессы в рамках Евразэс развиваются весьма динамично и плодотворно: создан общий рынок, обеспечивающий свободу перемещения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, осуществляется гармонизация национальных систем правового регулирования в важнейших сферах,, - говорится в сообщении на сайте.Путин подчеркнул важность создаваемого общего рынка, который позволяет свободно перемещать товары, услуги, капиталы и рабочую силу, а также выразил удовлетворение темпами гармонизации правовых систем и реализации совместных проектов.
https://ria.ru/20250508/ekspert-2015888879.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990194984_460:0:3191:2048_1920x0_80_0_0_17c37c9ba992bf5611d1d3508579c542.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
евразийский экономический союз, владимир путин, в мире
Евразийский экономический союз, Владимир Путин, В мире
Путин рассказал о развитии интеграционных процессов в ЕАЭС

Путин: интеграционные процессы в рамках ЕАЭС развиваются динамично

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил в своем поздравлении лидерам стран Евразийского экономического союза, что интеграционные процессы в этом объединении развиваются активно и эффективно. Соответствующее обращение было опубликовано на сайте Кремля.
"Интеграционные процессы в рамках Евразэс развиваются весьма динамично и плодотворно: создан общий рынок, обеспечивающий свободу перемещения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, осуществляется гармонизация национальных систем правового регулирования в важнейших сферах,, - говорится в сообщении на сайте.
Путин подчеркнул важность создаваемого общего рынка, который позволяет свободно перемещать товары, услуги, капиталы и рабочую силу, а также выразил удовлетворение темпами гармонизации правовых систем и реализации совместных проектов.
Заседание Евразийского межправительственного совета стран ЕАЭС - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
Аналитик раскрыл план Запада по ЕАЭС
8 мая, 14:29
 
Евразийский экономический союзВладимир ПутинВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала