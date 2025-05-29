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"Четвертый Рейх": Пушков раскрыл тайные амбиции Мерца - РИА Новости, 29.05.2025
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21:18 29.05.2025 (обновлено: 21:45 29.05.2025)
https://ria.ru/20250529/pushkov-2019865482.html
"Четвертый Рейх": Пушков раскрыл тайные амбиции Мерца
"Четвертый Рейх": Пушков раскрыл тайные амбиции Мерца - РИА Новости, 29.05.2025
"Четвертый Рейх": Пушков раскрыл тайные амбиции Мерца
Действия Мерца против России продиктованы его желанием возродить Германию в качестве могущественной военной державы, заявил сенатор Алексей Пушков в... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T21:18:00+03:00
2025-05-29T21:45:00+03:00
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фридрих мерц
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Действия Мерца против России продиктованы его желанием возродить Германию в качестве могущественной военной державы, заявил сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале."У одержимости Украиной со стороны Фридриха Мерца, судя по всему, есть глубокая внутренняя причина, помимо враждебности к России и стремления не дать ей нанести сокрушительное поражение Украине, а через нее и западному альянсу. Мерц увидел в нынешней ситуации шанс на полноценное возрождение Германии в виде могущественного Четвертого Рейха, чему в условиях острейшего конфликта с Россией не будут мешать ни Франция, ни Британия, ни даже, вероятно, и США" — написал он.Сенатор отметил, что немецкий канцлер воспринимает военный конфликт на Украине как исторический шанс вернуть Германии полноценную военную роль в Европе.Мерц в среду объявил, что Германия поддержит Украину в разработке собственного дальнобойного оружия. Он добавил, что никакие другие детали по этой теме пока разглашаться не будут.В понедельник глава немецкого правительства сообщил, что ФРГ вслед за Великобританией, Францией и США сняла все запреты по дальности вооружений, передаваемых Украине. По его словам, ВСУ теперь могут наносить удары вглубь территории России и нужно обеспечить их таким оружием.Как подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, заявления Мерца по дальнобойному оружию препятствуют попыткам выйти на траекторию мирного процесса по Украине и провоцируют продолжение боевых действий.
https://ria.ru/20250529/germaniya-2019847209.html
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в мире, германия, россия, украина, фридрих мерц
В мире, Германия, Россия, Украина, Фридрих Мерц
"Четвертый Рейх": Пушков раскрыл тайные амбиции Мерца

Пушков: Мерц стремится возродить Германию в виде Четвертого Рейха

© Getty Images / NurPhoto/Emmanuele ContiniКанцлер ФРГ Фридрих Мерц
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© Getty Images / NurPhoto/Emmanuele Contini
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Действия Мерца против России продиктованы его желанием возродить Германию в качестве могущественной военной державы, заявил сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале.
"У одержимости Украиной со стороны Фридриха Мерца, судя по всему, есть глубокая внутренняя причина, помимо враждебности к России и стремления не дать ей нанести сокрушительное поражение Украине, а через нее и западному альянсу. Мерц увидел в нынешней ситуации шанс на полноценное возрождение Германии в виде могущественного Четвертого Рейха, чему в условиях острейшего конфликта с Россией не будут мешать ни Франция, ни Британия, ни даже, вероятно, и США" — написал он.
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Сенатор отметил, что немецкий канцлер воспринимает военный конфликт на Украине как исторический шанс вернуть Германии полноценную военную роль в Европе.
Мерц в среду объявил, что Германия поддержит Украину в разработке собственного дальнобойного оружия. Он добавил, что никакие другие детали по этой теме пока разглашаться не будут.
В понедельник глава немецкого правительства сообщил, что ФРГ вслед за Великобританией, Францией и США сняла все запреты по дальности вооружений, передаваемых Украине. По его словам, ВСУ теперь могут наносить удары вглубь территории России и нужно обеспечить их таким оружием.
Как подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, заявления Мерца по дальнобойному оружию препятствуют попыткам выйти на траекторию мирного процесса по Украине и провоцируют продолжение боевых действий.
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