https://ria.ru/20250529/pushkov-2019865482.html

"Четвертый Рейх": Пушков раскрыл тайные амбиции Мерца

"Четвертый Рейх": Пушков раскрыл тайные амбиции Мерца - РИА Новости, 29.05.2025

"Четвертый Рейх": Пушков раскрыл тайные амбиции Мерца

Действия Мерца против России продиктованы его желанием возродить Германию в качестве могущественной военной державы, заявил сенатор Алексей Пушков в... РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T21:18:00+03:00

2025-05-29T21:18:00+03:00

2025-05-29T21:45:00+03:00

в мире

германия

россия

украина

фридрих мерц

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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Действия Мерца против России продиктованы его желанием возродить Германию в качестве могущественной военной державы, заявил сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале."У одержимости Украиной со стороны Фридриха Мерца, судя по всему, есть глубокая внутренняя причина, помимо враждебности к России и стремления не дать ей нанести сокрушительное поражение Украине, а через нее и западному альянсу. Мерц увидел в нынешней ситуации шанс на полноценное возрождение Германии в виде могущественного Четвертого Рейха, чему в условиях острейшего конфликта с Россией не будут мешать ни Франция, ни Британия, ни даже, вероятно, и США" — написал он.Сенатор отметил, что немецкий канцлер воспринимает военный конфликт на Украине как исторический шанс вернуть Германии полноценную военную роль в Европе.Мерц в среду объявил, что Германия поддержит Украину в разработке собственного дальнобойного оружия. Он добавил, что никакие другие детали по этой теме пока разглашаться не будут.В понедельник глава немецкого правительства сообщил, что ФРГ вслед за Великобританией, Францией и США сняла все запреты по дальности вооружений, передаваемых Украине. По его словам, ВСУ теперь могут наносить удары вглубь территории России и нужно обеспечить их таким оружием.Как подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, заявления Мерца по дальнобойному оружию препятствуют попыткам выйти на траекторию мирного процесса по Украине и провоцируют продолжение боевых действий.

https://ria.ru/20250529/germaniya-2019847209.html

https://ria.ru/20250529/merts-2019764792.html

германия

россия

украина

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в мире, германия, россия, украина, фридрих мерц