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Российские войска освободили Строевку в Харьковской области
Российские войска освободили Строевку в Харьковской области - РИА Новости, 29.05.2025
Российские войска освободили Строевку в Харьковской области
Российская группировка "Запад" освободила населённый пункт Строевка в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T12:36:00+03:00
2025-05-29T12:36:00+03:00
2025-05-29T13:39:00+03:00
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Российская группировка "Запад" освободила населённый пункт Строевка в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Запад" в результате активных действий освободили населенный пункт Строевка Харьковской области", - говорится в сводке российского ведомства. Отмечается, что они также нанесли поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Купянска и Глущенково в Харьковской области, Карповки, Редкодуба и Кировска в Донецкой Народной Республике. "ВСУ потеряли более 200 военнослужащих, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей и четыре склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.
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Российский флаг в освобожденной Строевке в Харьковской области
Минобороны публикует кадры из Строевки в Харьковской области, об освобождении которой сообщалось сегодня – там был водружен российский флаг. Подразделения группировки войск "Запад" продолжают продвигаться вперед, шаг за шагом выбивая противника из населенных пунктов и укреплённых позиций
2025-05-29T12:36
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харьковская область, вооруженные силы украины, россия, кировск
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Россия, Кировск
Российские войска освободили Строевку в Харьковской области
Минобороны: группировка "Запад" освободила Строевку в Харьковской области