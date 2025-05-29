https://ria.ru/20250529/punkt-2019747545.html

Российские войска освободили Строевку в Харьковской области

Российские войска освободили Строевку в Харьковской области - РИА Новости, 29.05.2025

Российские войска освободили Строевку в Харьковской области

Российская группировка "Запад" освободила населённый пункт Строевка в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T12:36:00+03:00

2025-05-29T12:36:00+03:00

2025-05-29T13:39:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Российская группировка "Запад" освободила населённый пункт Строевка в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Запад" в результате активных действий освободили населенный пункт Строевка Харьковской области", - говорится в сводке российского ведомства. Отмечается, что они также нанесли поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Купянска и Глущенково в Харьковской области, Карповки, Редкодуба и Кировска в Донецкой Народной Республике. "ВСУ потеряли более 200 военнослужащих, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей и четыре склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Российский флаг в освобожденной Строевке в Харьковской области Минобороны публикует кадры из Строевки в Харьковской области, об освобождении которой сообщалось сегодня – там был водружен российский флаг. Подразделения группировки войск "Запад" продолжают продвигаться вперед, шаг за шагом выбивая противника из населенных пунктов и укреплённых позиций 2025-05-29T12:36 true PT1M01S

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харьковская область, вооруженные силы украины, россия, кировск