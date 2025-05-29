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Российские войска освободили Строевку в Харьковской области - РИА Новости, 29.05.2025
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12:36 29.05.2025 (обновлено: 13:39 29.05.2025)
https://ria.ru/20250529/punkt-2019747545.html
Российские войска освободили Строевку в Харьковской области
Российские войска освободили Строевку в Харьковской области - РИА Новости, 29.05.2025
Российские войска освободили Строевку в Харьковской области
Российская группировка "Запад" освободила населённый пункт Строевка в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T12:36:00+03:00
2025-05-29T13:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
вооруженные силы украины
россия
кировск
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Российская группировка "Запад" освободила населённый пункт Строевка в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Запад" в результате активных действий освободили населенный пункт Строевка Харьковской области", - говорится в сводке российского ведомства. Отмечается, что они также нанесли поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Купянска и Глущенково в Харьковской области, Карповки, Редкодуба и Кировска в Донецкой Народной Республике. "ВСУ потеряли более 200 военнослужащих, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей и четыре склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.
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Российский флаг в освобожденной Строевке в Харьковской области
Минобороны публикует кадры из Строевки в Харьковской области, об освобождении которой сообщалось сегодня – там был водружен российский флаг. Подразделения группировки войск "Запад" продолжают продвигаться вперед, шаг за шагом выбивая противника из населенных пунктов и укреплённых позиций
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харьковская область, вооруженные силы украины, россия, кировск
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Россия, Кировск
Российские войска освободили Строевку в Харьковской области

Минобороны: группировка "Запад" освободила Строевку в Харьковской области

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Российская группировка "Запад" освободила населённый пункт Строевка в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" в результате активных действий освободили населенный пункт Строевка Харьковской области", - говорится в сводке российского ведомства.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Запад" освободили село Строевка в Харьковской области
Подразделения группировки войск Запад освободили село Строевка в Харьковской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Запад" освободили село Строевка в Харьковской области
Отмечается, что они также нанесли поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Купянска и Глущенково в Харьковской области, Карповки, Редкодуба и Кировска в Донецкой Народной Республике.
"ВСУ потеряли более 200 военнослужащих, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей и четыре склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьВооруженные силы УкраиныРоссияКировск
 
 
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