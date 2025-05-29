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После гибели рабочих на стройке в Орле будут судить прораба - РИА Новости, 29.05.2025
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18:48 29.05.2025
https://ria.ru/20250529/prorab-2019851259.html
После гибели рабочих на стройке в Орле будут судить прораба
После гибели рабочих на стройке в Орле будут судить прораба - РИА Новости, 29.05.2025
После гибели рабочих на стройке в Орле будут судить прораба
Прораб строительной организации "Строй-Проект" предстанет перед судом по обвинению в нарушении правил безопасности после гибели двух рабочих на стройке в Орле,... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T18:48:00+03:00
2025-05-29T18:48:00+03:00
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ТУЛА, 29 мая – РИА Новости. Прораб строительной организации "Строй-Проект" предстанет перед судом по обвинению в нарушении правил безопасности после гибели двух рабочих на стройке в Орле, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону. "Первым отделом по расследованию особо важных дел СУСК России по Орловской области завершено расследование уголовного дела в отношении производителя работ ООО "Строй-Проект", который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ)", - говорится в сообщении. Как установило следствие, 18 сентября 2024 года в результате самопроизвольного обрушения грунта на объекте строительства на участке от улицы Зеленина в микрорайоне "Зареченский" города Орла до улицы Царев Брод в посёлке Орлик погибли двое рабочих, еще три человека получили тяжкий вред здоровью. Уточняется, что обвиняемый был обязан соблюдать правила и нормы техники безопасности, охраны труда в организации. Однако в нарушении действующих правил он не организовал безопасное производство земляных работ и не обеспечил контроль за их проведением. В пресс-службе региональной прокуратуры пояснили, что прораб допустил строительные работы в траншее на глубине 3,5 метра с неукрепленными вертикальными стенками. "Предварительно следствие по уголовному делу завершено, проведён необходимый комплекс следственных и иных процессуальных действий, судебных экспертиз. Вину в совершенном преступлении обвиняемый не признал. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - сообщили в пресс-службе СУСК РФ по Орловской области.
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происшествия, россия, орел, орловская область
Происшествия, Россия, Орел, Орловская область
После гибели рабочих на стройке в Орле будут судить прораба

СК: после гибели рабочих на стройке в Орле будут судить прораба "Строй-Проекта"

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ТУЛА, 29 мая – РИА Новости. Прораб строительной организации "Строй-Проект" предстанет перед судом по обвинению в нарушении правил безопасности после гибели двух рабочих на стройке в Орле, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону.
"Первым отделом по расследованию особо важных дел СУСК России по Орловской области завершено расследование уголовного дела в отношении производителя работ ООО "Строй-Проект", который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ)", - говорится в сообщении.
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Как установило следствие, 18 сентября 2024 года в результате самопроизвольного обрушения грунта на объекте строительства на участке от улицы Зеленина в микрорайоне "Зареченский" города Орла до улицы Царев Брод в посёлке Орлик погибли двое рабочих, еще три человека получили тяжкий вред здоровью. Уточняется, что обвиняемый был обязан соблюдать правила и нормы техники безопасности, охраны труда в организации. Однако в нарушении действующих правил он не организовал безопасное производство земляных работ и не обеспечил контроль за их проведением.
В пресс-службе региональной прокуратуры пояснили, что прораб допустил строительные работы в траншее на глубине 3,5 метра с неукрепленными вертикальными стенками.
"Предварительно следствие по уголовному делу завершено, проведён необходимый комплекс следственных и иных процессуальных действий, судебных экспертиз. Вину в совершенном преступлении обвиняемый не признал. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - сообщили в пресс-службе СУСК РФ по Орловской области.
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