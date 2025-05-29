https://ria.ru/20250529/prorab-2019851259.html

После гибели рабочих на стройке в Орле будут судить прораба

После гибели рабочих на стройке в Орле будут судить прораба - РИА Новости, 29.05.2025

После гибели рабочих на стройке в Орле будут судить прораба

Прораб строительной организации "Строй-Проект" предстанет перед судом по обвинению в нарушении правил безопасности после гибели двух рабочих на стройке в Орле,... РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T18:48:00+03:00

2025-05-29T18:48:00+03:00

2025-05-29T18:48:00+03:00

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ТУЛА, 29 мая – РИА Новости. Прораб строительной организации "Строй-Проект" предстанет перед судом по обвинению в нарушении правил безопасности после гибели двух рабочих на стройке в Орле, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону. "Первым отделом по расследованию особо важных дел СУСК России по Орловской области завершено расследование уголовного дела в отношении производителя работ ООО "Строй-Проект", который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ)", - говорится в сообщении. Как установило следствие, 18 сентября 2024 года в результате самопроизвольного обрушения грунта на объекте строительства на участке от улицы Зеленина в микрорайоне "Зареченский" города Орла до улицы Царев Брод в посёлке Орлик погибли двое рабочих, еще три человека получили тяжкий вред здоровью. Уточняется, что обвиняемый был обязан соблюдать правила и нормы техники безопасности, охраны труда в организации. Однако в нарушении действующих правил он не организовал безопасное производство земляных работ и не обеспечил контроль за их проведением. В пресс-службе региональной прокуратуры пояснили, что прораб допустил строительные работы в траншее на глубине 3,5 метра с неукрепленными вертикальными стенками. "Предварительно следствие по уголовному делу завершено, проведён необходимый комплекс следственных и иных процессуальных действий, судебных экспертиз. Вину в совершенном преступлении обвиняемый не признал. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - сообщили в пресс-службе СУСК РФ по Орловской области.

https://ria.ru/20250521/stychka-2018239586.html

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происшествия, россия, орел, орловская область