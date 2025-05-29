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Власти Приморья опровергли информацию о топливных талонах - РИА Новости, 29.05.2025
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06:01 29.05.2025
https://ria.ru/20250529/primore-2019694791.html
Власти Приморья опровергли информацию о топливных талонах
Власти Приморья опровергли информацию о топливных талонах - РИА Новости, 29.05.2025
Власти Приморья опровергли информацию о топливных талонах
Власти Приморья назвали фейком документ, распространяемый в интернете, о том, что в регионе якобы рекомендуется внедрить систему топливных талонов и ограничить... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T06:01:00+03:00
2025-05-29T06:01:00+03:00
общество
новосибирск
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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ВЛАДИВОСТОК, 29 мая – РИА Новости. Власти Приморья назвали фейком документ, распространяемый в интернете, о том, что в регионе якобы рекомендуется внедрить систему топливных талонов и ограничить продажу бензина. В Telegram-канале правительства Приморья опубликовано фото документа якобы от министерства энергетики РФ, в котором указано, что в связи с "нехваткой топливных ресурсов" в регионах рекомендуется внедрить систему топливных талонов и отпускать в одни руки не более 10 литров бензина. "Этот распространяемый в сети интернет документ о том, что в крае рекомендуется внедрить систему топливных талонов и продавать не более 10 литров в неделю "в одни руки", является фейком и не соответствует действительности. Будьте бдительны, не доверяйте его содержимому", - говорится в сообщении. Ряд СМИ сообщает, что аналогичные документы распространяли в Новосибирске и на Ставрополье, там информацию также опровергали.
https://ria.ru/20250521/feyk-2018253215.html
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общество, новосибирск, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Общество, Новосибирск, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
Власти Приморья опровергли информацию о топливных талонах

Власти Приморья назвали документ о введении топливных талонов фейком

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВид на кампус ДВФУ в преддверии Восточного экономического форума во Владивостоке
Вид на кампус ДВФУ в преддверии Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Вид на кампус ДВФУ в преддверии Восточного экономического форума во Владивостоке. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 29 мая – РИА Новости. Власти Приморья назвали фейком документ, распространяемый в интернете, о том, что в регионе якобы рекомендуется внедрить систему топливных талонов и ограничить продажу бензина.
В Telegram-канале правительства Приморья опубликовано фото документа якобы от министерства энергетики РФ, в котором указано, что в связи с "нехваткой топливных ресурсов" в регионах рекомендуется внедрить систему топливных талонов и отпускать в одни руки не более 10 литров бензина.
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"Этот распространяемый в сети интернет документ о том, что в крае рекомендуется внедрить систему топливных талонов и продавать не более 10 литров в неделю "в одни руки", является фейком и не соответствует действительности. Будьте бдительны, не доверяйте его содержимому", - говорится в сообщении.
Ряд СМИ сообщает, что аналогичные документы распространяли в Новосибирске и на Ставрополье, там информацию также опровергали.
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