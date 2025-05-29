https://ria.ru/20250529/primore-2019694791.html

Власти Приморья опровергли информацию о топливных талонах

Власти Приморья опровергли информацию о топливных талонах - РИА Новости, 29.05.2025

Власти Приморья опровергли информацию о топливных талонах

Власти Приморья назвали фейком документ, распространяемый в интернете, о том, что в регионе якобы рекомендуется внедрить систему топливных талонов и ограничить... РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T06:01:00+03:00

2025-05-29T06:01:00+03:00

2025-05-29T06:01:00+03:00

общество

новосибирск

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

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ВЛАДИВОСТОК, 29 мая – РИА Новости. Власти Приморья назвали фейком документ, распространяемый в интернете, о том, что в регионе якобы рекомендуется внедрить систему топливных талонов и ограничить продажу бензина. В Telegram-канале правительства Приморья опубликовано фото документа якобы от министерства энергетики РФ, в котором указано, что в связи с "нехваткой топливных ресурсов" в регионах рекомендуется внедрить систему топливных талонов и отпускать в одни руки не более 10 литров бензина. "Этот распространяемый в сети интернет документ о том, что в крае рекомендуется внедрить систему топливных талонов и продавать не более 10 литров в неделю "в одни руки", является фейком и не соответствует действительности. Будьте бдительны, не доверяйте его содержимому", - говорится в сообщении. Ряд СМИ сообщает, что аналогичные документы распространяли в Новосибирске и на Ставрополье, там информацию также опровергали.

https://ria.ru/20250521/feyk-2018253215.html

https://ria.ru/20240816/zhurnalisty-1966699954.html

новосибирск

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, новосибирск, министерство энергетики рф (минэнерго россии)