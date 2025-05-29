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В Архангельской области студент получил девять лет колонии за диверсию - РИА Новости, 29.05.2025
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14:05 29.05.2025
https://ria.ru/20250529/prigovor-2019767923.html
В Архангельской области студент получил девять лет колонии за диверсию
В Архангельской области студент получил девять лет колонии за диверсию - РИА Новости, 29.05.2025
В Архангельской области студент получил девять лет колонии за диверсию
Архангельский областной суд огласил первый в новейшей истории региона приговор по делу о диверсии и отправил студента среднего учебного заведения, который... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T14:05:00+03:00
2025-05-29T14:05:00+03:00
происшествия
архангельская область
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МУРМАНСК, 29 мая – РИА Новости. Архангельский областной суд огласил первый в новейшей истории региона приговор по делу о диверсии и отправил студента среднего учебного заведения, который пытался поджечь объекты инфраструктуры региона, на девять лет в колонию строгого режима, сообщили в суде. Суд установил, что уроженец Архангельской области 2004 года рождения, учащийся среднего специального учебного заведения, вступил в мессенджере в общение с представителями организации, которую курировали спецслужбы другого государства. "Следуя их указаниям, юноша готовился к совершению диверсионного акта, рассматривались различные объекты. Он облил горючей смесью и попытался поджечь объекты инфраструктуры на железной дороге (релейный и батарейный шкафы) в ночь на 20 февраля 2024 года, но возгорание не произошло", - говорится в сообщении. Молодой человек был задержан сотрудниками правоохранительных органов в марте 2024 года, когда он находился в поиске другой горючей смеси, пригодной для диверсии. Свою вину он признал в полном объеме. В соответствии с предъявленным обвинением, действия юноши квалифицированы как преступления, предусмотренные статьёй 275.1 и частью 3 статьи 30 пункта "а" части 2 статьи 281 Уголовного кодекса Российской Федерации. "С учетом требований закона, характеризующих данных - исключительно положительных (успешно учился, староста группы в техникуме), смягчающих обстоятельств (явка с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления), осужденному назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии строгого режима, при этом первые три года – в тюрьме", - отметили в суде. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
https://ria.ru/20250125/adygeya-1995494737.html
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происшествия, архангельская область, архангельский областной суд, россия
Происшествия, Архангельская область, Архангельский областной суд, Россия
В Архангельской области студент получил девять лет колонии за диверсию

Студента архангельского техникума приговорили к 9 годам колонии за диверсию

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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МУРМАНСК, 29 мая – РИА Новости. Архангельский областной суд огласил первый в новейшей истории региона приговор по делу о диверсии и отправил студента среднего учебного заведения, который пытался поджечь объекты инфраструктуры региона, на девять лет в колонию строгого режима, сообщили в суде.
Суд установил, что уроженец Архангельской области 2004 года рождения, учащийся среднего специального учебного заведения, вступил в мессенджере в общение с представителями организации, которую курировали спецслужбы другого государства.
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"Следуя их указаниям, юноша готовился к совершению диверсионного акта, рассматривались различные объекты. Он облил горючей смесью и попытался поджечь объекты инфраструктуры на железной дороге (релейный и батарейный шкафы) в ночь на 20 февраля 2024 года, но возгорание не произошло", - говорится в сообщении.
Молодой человек был задержан сотрудниками правоохранительных органов в марте 2024 года, когда он находился в поиске другой горючей смеси, пригодной для диверсии. Свою вину он признал в полном объеме.
В соответствии с предъявленным обвинением, действия юноши квалифицированы как преступления, предусмотренные статьёй 275.1 и частью 3 статьи 30 пункта "а" части 2 статьи 281 Уголовного кодекса Российской Федерации.
"С учетом требований закона, характеризующих данных - исключительно положительных (успешно учился, староста группы в техникуме), смягчающих обстоятельств (явка с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления), осужденному назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии строгого режима, при этом первые три года – в тюрьме", - отметили в суде.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
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