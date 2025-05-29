https://ria.ru/20250529/prigovor-2019727114.html

Жителю Крыма, планировавшему воевать за РДК*, вынесли приговор

Жителю Крыма, планировавшему воевать за РДК*, вынесли приговор - РИА Новости, 29.05.2025

Жителю Крыма, планировавшему воевать за РДК*, вынесли приговор

Крымчанин, планировавший выехать на Украину для участия в боевых действиях в составе запрещённой в РФ террористической организации "Русский добровольческий... РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T10:58:00+03:00

2025-05-29T10:58:00+03:00

2025-05-29T11:39:00+03:00

республика крым

украина

специальная военная операция на украине

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости. Крымчанин, планировавший выехать на Украину для участия в боевых действиях в составе запрещённой в РФ террористической организации "Русский добровольческий корпус"* (РДК*), приговорен к 12 годам лишения свободы, сообщила пресс-служба крымского управления ФСБ РФ."Приговором Южного окружного военного суда (г. Ростов-на-Дону) фигурант признан виновным в предъявленном обвинении и приговорен к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима (первые 2 года в тюрьме), с возложением ограничений и запретов администрировать сайты на срок 2 года", - говорится в сообщении.В ведомстве подчеркнули, что житель поселка Симеиз на южном берегу Крыма планировал выехать из России на территорию Украины для участия в боевых действиях в составе террористического формирования "Русский добровольческий корпус"*.По данным УФСБ, осужденный установил контакт c представителями РДК* через соцсети, где выразил желание принимать участие в боевых действиях против ВС РФ, а также получил подробные инструкции по вхождению в ряды организации."По месту жительства националиста обнаружены и изъяты персональный компьютер, средства связи, используемые для общения с куратором, а также иные предметы, имеющие отношение к его противоправной деятельности", - рассказали в управлении.Мужчина проходил по нескольким уголовным делам: ч. 1 ст. 30 - ч. 2 ст. 205.5 "Приготовление к участию в деятельности террористической организации", ч. 1 ст. 30 – ст. 275 УК России "Приготовление к государственной измене".* Террористическая организация, запрещена в России

https://ria.ru/20250416/zhitel-2011635841.html

https://ria.ru/20250522/terroristy-2018410173.html

республика крым

украина

россия

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республика крым, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия