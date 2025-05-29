https://ria.ru/20250529/prigovor-2019727114.html
Жителю Крыма, планировавшему воевать за РДК*, вынесли приговор
Жителю Крыма, планировавшему воевать за РДК*, вынесли приговор - РИА Новости, 29.05.2025
Жителю Крыма, планировавшему воевать за РДК*, вынесли приговор
Крымчанин, планировавший выехать на Украину для участия в боевых действиях в составе запрещённой в РФ террористической организации "Русский добровольческий... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T10:58:00+03:00
2025-05-29T10:58:00+03:00
2025-05-29T11:39:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости. Крымчанин, планировавший выехать на Украину для участия в боевых действиях в составе запрещённой в РФ террористической организации "Русский добровольческий корпус"* (РДК*), приговорен к 12 годам лишения свободы, сообщила пресс-служба крымского управления ФСБ РФ."Приговором Южного окружного военного суда (г. Ростов-на-Дону) фигурант признан виновным в предъявленном обвинении и приговорен к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима (первые 2 года в тюрьме), с возложением ограничений и запретов администрировать сайты на срок 2 года", - говорится в сообщении.В ведомстве подчеркнули, что житель поселка Симеиз на южном берегу Крыма планировал выехать из России на территорию Украины для участия в боевых действиях в составе террористического формирования "Русский добровольческий корпус"*.По данным УФСБ, осужденный установил контакт c представителями РДК* через соцсети, где выразил желание принимать участие в боевых действиях против ВС РФ, а также получил подробные инструкции по вхождению в ряды организации."По месту жительства националиста обнаружены и изъяты персональный компьютер, средства связи, используемые для общения с куратором, а также иные предметы, имеющие отношение к его противоправной деятельности", - рассказали в управлении.Мужчина проходил по нескольким уголовным делам: ч. 1 ст. 30 - ч. 2 ст. 205.5 "Приготовление к участию в деятельности террористической организации", ч. 1 ст. 30 – ст. 275 УК России "Приготовление к государственной измене".* Террористическая организация, запрещена в России
https://ria.ru/20250416/zhitel-2011635841.html
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республика крым, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия
Республика Крым, Украина, Специальная военная операция на Украине, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Россия
Жителю Крыма, планировавшему воевать за РДК*, вынесли приговор
Жителя Крыма, планировавшего воевать за РДК, приговорили к 12 года колонии
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости. Крымчанин, планировавший выехать на Украину для участия в боевых действиях в составе запрещённой в РФ террористической организации "Русский добровольческий корпус"* (РДК*), приговорен к 12 годам лишения свободы, сообщила пресс-служба крымского управления ФСБ РФ.
"Приговором Южного окружного военного суда (г. Ростов-на-Дону
) фигурант признан виновным в предъявленном обвинении и приговорен к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима (первые 2 года в тюрьме), с возложением ограничений и запретов администрировать сайты на срок 2 года", - говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что житель поселка Симеиз на южном берегу Крыма
планировал выехать из России
на территорию Украины
для участия в боевых действиях в составе террористического формирования "Русский добровольческий корпус"*.
По данным УФСБ, осужденный установил контакт c представителями РДК* через соцсети, где выразил желание принимать участие в боевых действиях против ВС РФ, а также получил подробные инструкции по вхождению в ряды организации.
"По месту жительства националиста обнаружены и изъяты персональный компьютер, средства связи, используемые для общения с куратором, а также иные предметы, имеющие отношение к его противоправной деятельности", - рассказали в управлении.
Мужчина проходил по нескольким уголовным делам: ч. 1 ст. 30 - ч. 2 ст. 205.5 "Приготовление к участию в деятельности террористической организации", ч. 1 ст. 30 – ст. 275 УК России "Приготовление к государственной измене".
* Террористическая организация, запрещена в России