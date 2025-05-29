https://ria.ru/20250529/pridnestrove-2019709621.html

Глава Приднестровья заявил, что миссия миротворцев должна быть продолжена

Глава Приднестровья заявил, что миссия миротворцев должна быть продолжена - РИА Новости, 29.05.2025

Глава Приднестровья заявил, что миссия миротворцев должна быть продолжена

Глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский считает, что альтернативы действующей миротворческой операции в Приднестровье нет. РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T08:59:00+03:00

2025-05-29T08:59:00+03:00

2025-05-29T08:59:00+03:00

в мире

молдавия

днестр

приднестровская молдавская республика

вадим красносельский

объединенная контрольная комиссия (окк)

обсе

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ТИРАСПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости. Глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский считает, что альтернативы действующей миротворческой операции в Приднестровье нет. "Народ Приднестровья убежден, что альтернативы существующему формату миротворческой операции на берегах Днестра не существует. За более чем 30 лет она доказала свою эффективность в деле разрешения самых сложных вопросов", - отметил Красносельский в своем поздравлении в международный День миротворца. Слова приднестровского лидера приводит пресс-служба главы ПМР. Глава ПМР добавил, что наднациональный характер миротворческих миссий, существующих с середины прошлого века, сумел стать действенным инструментом на пути обеспечения норм международного права. По его словам, "голубые каски" прочно утвердились в качестве элемента международной безопасности. "Глубоко убежден, что сложившаяся практика миротворчества должна быть продолжена, способствуя урегулированию двусторонних отношений между Приднестровской Молдавской Республикой и Республикой Молдова", - подчеркнул Красносельский. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии решить проблему силой, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией. Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских и 355 молдавских. Миротворцы несут службу на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности. Объединенная контрольная комиссия (ОКК) была создана в соответствии с молдавско-российским соглашением о принципах мирного урегулирования приднестровского конфликта от 21 июля 1992 года. В нее входят делегации Молдавии, Приднестровья и России, а также представители миссии ОБСЕ и Украины. ОКК контролирует ситуацию в зоне безопасности на Днестре, а также координирует деятельность совместных миротворческих сил в регионе.

https://ria.ru/20250409/pmr-2010353641.html

https://ria.ru/20250523/glava-2018579108.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, молдавия, днестр, приднестровская молдавская республика, вадим красносельский, объединенная контрольная комиссия (окк), обсе