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Глава Приднестровья заявил, что миссия миротворцев должна быть продолжена - РИА Новости, 29.05.2025
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08:59 29.05.2025
https://ria.ru/20250529/pridnestrove-2019709621.html
Глава Приднестровья заявил, что миссия миротворцев должна быть продолжена
Глава Приднестровья заявил, что миссия миротворцев должна быть продолжена - РИА Новости, 29.05.2025
Глава Приднестровья заявил, что миссия миротворцев должна быть продолжена
Глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский считает, что альтернативы действующей миротворческой операции в Приднестровье нет. РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T08:59:00+03:00
2025-05-29T08:59:00+03:00
в мире
молдавия
днестр
приднестровская молдавская республика
вадим красносельский
объединенная контрольная комиссия (окк)
обсе
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ТИРАСПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости. Глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский считает, что альтернативы действующей миротворческой операции в Приднестровье нет. "Народ Приднестровья убежден, что альтернативы существующему формату миротворческой операции на берегах Днестра не существует. За более чем 30 лет она доказала свою эффективность в деле разрешения самых сложных вопросов", - отметил Красносельский в своем поздравлении в международный День миротворца. Слова приднестровского лидера приводит пресс-служба главы ПМР. Глава ПМР добавил, что наднациональный характер миротворческих миссий, существующих с середины прошлого века, сумел стать действенным инструментом на пути обеспечения норм международного права. По его словам, "голубые каски" прочно утвердились в качестве элемента международной безопасности. "Глубоко убежден, что сложившаяся практика миротворчества должна быть продолжена, способствуя урегулированию двусторонних отношений между Приднестровской Молдавской Республикой и Республикой Молдова", - подчеркнул Красносельский. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии решить проблему силой, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией. Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских и 355 молдавских. Миротворцы несут службу на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности. Объединенная контрольная комиссия (ОКК) была создана в соответствии с молдавско-российским соглашением о принципах мирного урегулирования приднестровского конфликта от 21 июля 1992 года. В нее входят делегации Молдавии, Приднестровья и России, а также представители миссии ОБСЕ и Украины. ОКК контролирует ситуацию в зоне безопасности на Днестре, а также координирует деятельность совместных миротворческих сил в регионе.
https://ria.ru/20250409/pmr-2010353641.html
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в мире, молдавия, днестр, приднестровская молдавская республика, вадим красносельский, объединенная контрольная комиссия (окк), обсе
В мире, Молдавия, Днестр, Приднестровская Молдавская Республика, Вадим Красносельский, Объединенная контрольная комиссия (ОКК), ОБСЕ
Глава Приднестровья заявил, что миссия миротворцев должна быть продолжена

Красносельский не увидел альтернативы действующей миротворческой операции в ПМР

© Фото : официальный сайт Президента ПМРГлава ПМР Вадим Красносельский
Глава ПМР Вадим Красносельский - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© Фото : официальный сайт Президента ПМР
Глава ПМР Вадим Красносельский. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости. Глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский считает, что альтернативы действующей миротворческой операции в Приднестровье нет.
"Народ Приднестровья убежден, что альтернативы существующему формату миротворческой операции на берегах Днестра не существует. За более чем 30 лет она доказала свою эффективность в деле разрешения самых сложных вопросов", - отметил Красносельский в своем поздравлении в международный День миротворца. Слова приднестровского лидера приводит пресс-служба главы ПМР.
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Глава ПМР добавил, что наднациональный характер миротворческих миссий, существующих с середины прошлого века, сумел стать действенным инструментом на пути обеспечения норм международного права. По его словам, "голубые каски" прочно утвердились в качестве элемента международной безопасности.
"Глубоко убежден, что сложившаяся практика миротворчества должна быть продолжена, способствуя урегулированию двусторонних отношений между Приднестровской Молдавской Республикой и Республикой Молдова", - подчеркнул Красносельский.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии решить проблему силой, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских и 355 молдавских. Миротворцы несут службу на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности. Объединенная контрольная комиссия (ОКК) была создана в соответствии с молдавско-российским соглашением о принципах мирного урегулирования приднестровского конфликта от 21 июля 1992 года. В нее входят делегации Молдавии, Приднестровья и России, а также представители миссии ОБСЕ и Украины. ОКК контролирует ситуацию в зоне безопасности на Днестре, а также координирует деятельность совместных миротворческих сил в регионе.
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В миреМолдавияДнестрПриднестровская Молдавская РеспубликаВадим КрасносельскийОбъединенная контрольная комиссия (ОКК)ОБСЕ
 
 
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