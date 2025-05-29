https://ria.ru/20250529/pozhary-2019726357.html

МЧС будет выявлять виновников природных пожаров через спутники

МЧС будет выявлять виновников природных пожаров через спутники - РИА Новости, 29.05.2025

МЧС будет выявлять виновников природных пожаров через спутники

МЧС России планирует шире применять возможности космического мониторинга, в том числе выявлять виновников лесных пожаров, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T10:52:00+03:00

2025-05-29T10:52:00+03:00

2025-05-29T10:52:00+03:00

космос - риа наука

россия

якутск

земля

александр куренков (мчс)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

роскосмос

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МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. МЧС России планирует шире применять возможности космического мониторинга, в том числе выявлять виновников лесных пожаров, сообщает пресс-служба ведомства. По данным министерства, об этом шла речь на встрече главы МЧС России Александра Куренкова и генерального директора госкорпорации "Роскосмос" Дмитрия Баканова, которые обсудили перспективы взаимодействия. "Космический мониторинг эффективно применяется для заблаговременной оценки лесопожарной обстановки. Подтверждаются более 90% термических точек, выявленных из космоса. Из них свыше 60% являются источниками природных пожаров. При этом с помощью космического мониторинга ведомство намеренно выявлять нарушителей противопожарного режима, по чьей вине произошли природные пожары", - говорится в сообщении. Как отмечает Куренков, сегодня система космического мониторинга МЧС состоит из четырех собственных станций приема космических снимков и двух совместных с "Роскосмосом", а также мобильного приемо-передающего комплекса в Якутске. На эти станции ведомство получает информацию с 17 отечественных космических аппаратов, в планах - запуск еще трех. При этом МЧС России является одним из основных потребителей в нашей стране данных дистанционного зондирования Земли из космоса. "Ведется строительство еще одного центра приема космической информации в городе Анадырь, завершение которого позволит обеспечить полное прикрытие Арктической зоны РФ, а также использовать ресурсы всей отечественной орбитальной группировки, в том числе и перспективной", - приводятся в релизе слова Куренкова.

https://ria.ru/20250414/mchs-2011199361.html

россия

якутск

земля

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

космос - риа наука, россия, якутск, земля, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), роскосмос