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В Екатеринбурге потушили открытый огонь на крыше жилого дома - РИА Новости, 29.05.2025
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12:09 29.05.2025 (обновлено: 12:10 29.05.2025)
https://ria.ru/20250529/pozhar-2019740312.html
В Екатеринбурге потушили открытый огонь на крыше жилого дома
В Екатеринбурге потушили открытый огонь на крыше жилого дома - РИА Новости, 29.05.2025
В Екатеринбурге потушили открытый огонь на крыше жилого дома
Пожарные ликвидировали открытое горение на крыше пятиэтажного дома в Екатеринбурге, площадь пожара составила 15 квадратных метров, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T12:09:00+03:00
2025-05-29T12:10:00+03:00
происшествия
екатеринбург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 мая – РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение на крыше пятиэтажного дома в Екатеринбурге, площадь пожара составила 15 квадратных метров, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС. Ранее сообщалось, что крыша пятиэтажки загорелась на улице Просторной в уральской столице в 10.40 мск. "На крыше пятиэтажки горел битум. Площадь пожара — 15 "квадратов". Самостоятельно эвакуировались 25 человек. Пострадавших нет. Пожарные эвакуировали с крыши четыре газовых баллона. В 13.03 (11.03 мск) огнеборцы локализовали возгорание. В 13.07 (11.07 мск) открытое горение ликвидировано", - говорится в сообщении. Уточняется, что на месте работают 15 специалистов и 6 единиц техники. В настоящее время проводится проливка и разборка сгоревших конструкций.
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происшествия, екатеринбург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Екатеринбург, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Екатеринбурге потушили открытый огонь на крыше жилого дома

В Екатеринбурге ликвидировали открытое горение на крыше пятиэтажного жилого дома

© МЧС Свердловской области/TelegamТушение пожара на крыше пятиэтажки в Екатеринбурге
Тушение пожара на крыше пятиэтажки в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© МЧС Свердловской области/Telegam
Тушение пожара на крыше пятиэтажки в Екатеринбурге
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 мая – РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение на крыше пятиэтажного дома в Екатеринбурге, площадь пожара составила 15 квадратных метров, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.
Ранее сообщалось, что крыша пятиэтажки загорелась на улице Просторной в уральской столице в 10.40 мск.
"На крыше пятиэтажки горел битум. Площадь пожара — 15 "квадратов". Самостоятельно эвакуировались 25 человек. Пострадавших нет. Пожарные эвакуировали с крыши четыре газовых баллона. В 13.03 (11.03 мск) огнеборцы локализовали возгорание. В 13.07 (11.07 мск) открытое горение ликвидировано", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на месте работают 15 специалистов и 6 единиц техники. В настоящее время проводится проливка и разборка сгоревших конструкций.
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