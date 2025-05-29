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В Екатеринбурге потушили открытый огонь на крыше жилого дома

В Екатеринбурге потушили открытый огонь на крыше жилого дома - РИА Новости, 29.05.2025

В Екатеринбурге потушили открытый огонь на крыше жилого дома

Пожарные ликвидировали открытое горение на крыше пятиэтажного дома в Екатеринбурге, площадь пожара составила 15 квадратных метров, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T12:09:00+03:00

2025-05-29T12:09:00+03:00

2025-05-29T12:10:00+03:00

происшествия

екатеринбург

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 мая – РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение на крыше пятиэтажного дома в Екатеринбурге, площадь пожара составила 15 квадратных метров, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС. Ранее сообщалось, что крыша пятиэтажки загорелась на улице Просторной в уральской столице в 10.40 мск. "На крыше пятиэтажки горел битум. Площадь пожара — 15 "квадратов". Самостоятельно эвакуировались 25 человек. Пострадавших нет. Пожарные эвакуировали с крыши четыре газовых баллона. В 13.03 (11.03 мск) огнеборцы локализовали возгорание. В 13.07 (11.07 мск) открытое горение ликвидировано", - говорится в сообщении. Уточняется, что на месте работают 15 специалистов и 6 единиц техники. В настоящее время проводится проливка и разборка сгоревших конструкций.

https://realty.ria.ru/20250331/bezopasnost-2007925402.html

екатеринбург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, екатеринбург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)