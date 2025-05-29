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В Екатеринбурге загорелась крыша жилого дома

В Екатеринбурге загорелась крыша жилого дома - РИА Новости, 29.05.2025

В Екатеринбурге загорелась крыша жилого дома

Крыша жилого пятиэтажного дома загорелась в Екатеринбурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ. РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T11:25:00+03:00

2025-05-29T11:25:00+03:00

2025-05-29T12:10:00+03:00

происшествия

екатеринбург

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 мая – РИА Новости. Крыша жилого пятиэтажного дома загорелась в Екатеринбурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ. По данным ведомства, сообщение о пожаре на улице Просторной в уральской столице поступило в 10.40 мск. "По предварительной информации, горит крыша пятиэтажки. Площадь пожара уточняется. На месте 15 специалистов и 6 единиц техники. Огнеборцы проводят разведку", - сказал собеседник агентства.

https://realty.ria.ru/20250331/bezopasnost-2007925402.html

екатеринбург

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

происшествия, екатеринбург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)