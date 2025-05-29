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В Екатеринбурге загорелась крыша жилого дома - РИА Новости, 29.05.2025
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11:25 29.05.2025 (обновлено: 12:10 29.05.2025)
https://ria.ru/20250529/pozhar-2019739456.html
В Екатеринбурге загорелась крыша жилого дома
В Екатеринбурге загорелась крыша жилого дома - РИА Новости, 29.05.2025
В Екатеринбурге загорелась крыша жилого дома
Крыша жилого пятиэтажного дома загорелась в Екатеринбурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ. РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T11:25:00+03:00
2025-05-29T12:10:00+03:00
происшествия
екатеринбург
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 мая – РИА Новости. Крыша жилого пятиэтажного дома загорелась в Екатеринбурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ. По данным ведомства, сообщение о пожаре на улице Просторной в уральской столице поступило в 10.40 мск. "По предварительной информации, горит крыша пятиэтажки. Площадь пожара уточняется. На месте 15 специалистов и 6 единиц техники. Огнеборцы проводят разведку", - сказал собеседник агентства.
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происшествия, екатеринбург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Екатеринбург, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Екатеринбурге загорелась крыша жилого дома

В Екатеринбурге загорелась крыша жилого пятиэтажного дома

© МЧС Свердловской области/TelegamТушение пожара на крыше пятиэтажки в Екатеринбурге
Тушение пожара на крыше пятиэтажки в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© МЧС Свердловской области/Telegam
Тушение пожара на крыше пятиэтажки в Екатеринбурге
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 мая – РИА Новости. Крыша жилого пятиэтажного дома загорелась в Екатеринбурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.
По данным ведомства, сообщение о пожаре на улице Просторной в уральской столице поступило в 10.40 мск.
"По предварительной информации, горит крыша пятиэтажки. Площадь пожара уточняется. На месте 15 специалистов и 6 единиц техники. Огнеборцы проводят разведку", - сказал собеседник агентства.
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ПроисшествияЕкатеринбургРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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